Cai naturale de crestere a genelor! Nu ai nevoie de aplicare fir cu fir, iata secretul specialistilor in make-up

Aplicarea zilnica a rimelului si utilizarea de solutii puternice de ingrijire a fetei va pun genele intr-o mare stres. Nu este putin probabil ca ei sa se usuce, sa se rupa si sa cada. Este posibil sa trebuiasca sa asteptati ceva timp pentru a va bucura din nou de gene lungi si groase care va fac sa aratati mai captivanta.

La fel ca orice alt par din corp, genele trebuie sa respecte o rata de crestere particulara. Chiar daca acest ritm este determinat de genele voastre, exista anumite lucruri care pot fi facute astfel incat intregul proces sa poata fi accelerat. Cititi mai departe pentru a afla care produse sau obiecte pot fi aplicate local sau consumate pentru a obtine genele impresionante.

Optati pentru produsele cu vitamine C si E

Cand faceti cumparaturi pentru rimel sau ser de gene, verificati lista ingredientelor. Nu luati in considerare obtinerea unui produs daca nu spune ca contine vitaminele C si E, ambele fiind antioxidanti. Vitamina C ajuta la mentinerea radicalilor liberi de la deteriorarea genelor. Pe de alta parte, vitamina C promoveaza pielea mai sanatoasa, ceea ce poate ajuta la accelerarea ritmului de crestere a genelor.

Aplicati uleiul de masline direct pe gene

Aplicati pe genele dvs. o cantitate mica de ulei de masline. Proprietatile antioxidante si hidratante ale acestui ulei sanatos ajuta la prevenirea ruperii parului si la promovarea cresterii genelor mai groase. Masati usor uleiul de masline in jurul ochilor pentru a ajuta la indepartarea ridurilor si a cercurilor intunecate.

Mancati o multime de alimente bogate in proteine

Proteina este importanta pentru cresterea si rezistenta parului. Inclusiv carnea, puiul si laptele in dieta ta sunt o modalitate foarte buna de a obtine toata proteina de care ai nevoie pentru a va bucura de genele mai lungi si mai groase. Daca sunteti vegetarieni sau incercati sa eliminati cateva kilograme in exces, legumele precum fasole, mazare si linte sunt surse excelente de proteine.

Consumati alimente cu vitamina H (biotina)

Vitamina H sau biotina este un nutrient cunoscut pentru a promova cresterea parului. Este, de asemenea, ceva care ajuta la intarirea genelor care le salveaza de rupere. In afara de administrarea suplimentara, puteti consuma alimente care va alimenteaza organismul cu vitamina H. Acestea includ carne, peste, oua, mazare, avocado, banane, cereale integrale si produse lactate.