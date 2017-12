Beneficiile masajului facial cu cuburi de gheata

Una dintre cele mai recente tendinte acum in rutinele de frumusete este masajul facial cu gheata, deoarece s-a dovedit a fi eficienta in a ajuta pielea noastra sa arate sanatoasa. Acest tratament a fost utilizat in multe centre de infrumusetare si spa, datorita diferitelor beneficii.

Daca aveti de gand sa va uitati la rutina de ingrijire a pielii a multor femei coreene, cu siguranta veti gasi inghetarea pielii, ca parte a rutinii lor.

Iti face pielea stralucitoare

Unul dintre avantajele pe care masajul pielii cu gheata le poate oferi este sa va faca pielea sa straluceasca natural. Acest lucru se datoreaza faptului ca temperatura rece, atunci cand este aplicata pe piele, poate ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui, facand astfel pielea sa straluceasca din interior. Daca doriti sa obtineti cat mai multe din rutina de inghetare a pielii, combinati fructe in apa inainte de a baga cuburile in congelator, astfel incat substantele nutritive sa poata fi absorbite de piele atunci cand le aplicati pe piele.

Iti poate face pielea neteda la atingere

Un alt avantaj care poate fi obtinut din inghetarea pielii este faptul ca poate ajuta la imbunatatirea aspectului pielii. Gheata va poate ajuta sa va strangeti pielea, astfel incat porii mari se vor micsora pentru a preveni supraproductia sebumului si pentru a minimiza infundarea porilor.

Trateaza cearcanele

Noptile pierdute prin oras sau efectuarea orelor suplimentare la locul de munca poate lasa cearcane albastru-verzui sub ochii nostri, un semn clar ca nu avem un somn adecvat. Uneori aceste cercuri intunecate sunt insotite de ochi umflati, care va pot afecta vederea. Acest lucru poate fi foarte frustant cand aveti o intalnire importanta a doua zi. Din fericire, inghetarea pielii va poate ajuta sa reduceti umflaturile si cearcanele. Pur si simplu ingheti sucul de castraveti si apa de trandafir in tava de cuburi de gheata si ii folositi sub ochi. Cu siguranta veti vedea o imbunatatire semnificativa dupa aceea.