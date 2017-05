Are 51 de ani si arata de 20. Secretul sau contine un singur ingredient natural

Are 51 de ani, dar arata de 20 si nu are deloc riduri! Doresc sa impartasesc cu tine un secret care te va ajuta sa intineresti! Este potrivit atat pentru femei cat si pentru barbati. Yamada Keiko are 51 de ani, dar arata de 20. Nu are nicio operatie estetica si s-a bazat pe produse de ingrijire si terapie anti-aging.

Yamada Keiko a implinit 51 de ani anul acesta. S-a nascut pe 17 ianuarie 1966. Este un artist japonez, prezentatoare TV, model si antreprenor. A castigat primul premiu in cadrul unui concurs de frumusete din Tokyo care s-a desfasurat in anul 2012. De asemenea a fost selectata pentru ca avea “Cel mai frumos ten fara machiaj”. Multe femei casatorite sustin ca Yamada Keiko le-a redat speranta si le-a aratat ca varsta nu este o bariera cand vine vorba de frumusete.

Tineretea fara batranete, in cazul ei se datoreaza rutinei sale zilnice de ingrijire si a dietei sanatoase.

Yamada Keiko declara ca incearca din rasputeri sa evite urmatoarele alimente: muraturi, guma de mestecat, popcorn, cafeaua 3 in 1, zahar, supa la plic, mancarea prajita si alte snacksuri.

Consuma diferite tipuri de legume in viata de zi cu zi pentru a deveni mai sanatoasa. Pe langa dieta, aceasta foloseste o lotiune tonica si emulsie, acompaniata de masaj pentru a mentine tenul suplu.

In programul sau a mentionat ca zambetul si starea buna de dispozitie sunt arme secrete pentru a parea mai tanara.

De asemenea, voi impartasi cu voi reteta mastii ei naturale, o arma secreta pe care o folosesc numeroate femei japoneze pentru a parea mai tinere.

Vei avea nevoie de:

– 3 linguri de orez

– o lingura de miere

– o lingura de lapte

Cum se prepara:

Este simplu si usor. Gateste orezul timp de cateva minute. Strecoara-l si stoarce-l de apa.

Adauga lapte fiert si miere peste orez, iar apoi amesteca.

Curata-ti fata si aplica aceasta masca. Cand este uscata, spala-te si clateste-te cu apa in care ai fiert orezul.

Beneficiile si proprietatile acestei ape sunt:

– Mentine tenul hidratat si fin

– Reduce ridurile de expresie

– Hidrateaza tenul deteriorat

Pentru rezultate mai bune, foloseste aceasta masca o data pe saptamana. Crede-ne pe cuvant, efectele sunt nemaipomenite!