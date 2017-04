Uleiul de cocos este foarte benefic pentru corp si poate fi folsit si pentru albirea dintilor, datorita faptului ca esteplin de substante care faciliteaza acest lucru.

Astfel, uleiul de cocos contine cloruri grase, vitamine, minerale, acid lauric, lijoleic, oleirc si fenolic, susbstante ce in mare parte sunt folosite si in produsele pentru albirea dintilor.

Mai mult decat atat, potrivit unor recente studii, se pare ca uleiul de cocos, daca este consumat pe stomacul gol, dimineata, ar preveni chiar formarea placii si aparitia bolilor gingivale.

Albirea dintilor cu ulei de cocos. Cum se face:

Pentru a-ti albi dintii cu ulei de cocosestede ajuns sa iei o lingurita de ulei de cocos si sa iti clatesti gura timp de 20 de minute cu el. Dupa aceea, scuipa uleiul de cocos si clateste-ti gura cu apa rece.

Actiunea uleiului de cocos in gura, in timpul acestor 20 de minute, este incredibila. Astfel, extrage toxinele din cavitatea bucala si resturile alimentare si chiar are actiune de eliminare a tartrului. Clatirea gurii cu ulei de cocos trebuie facuta pana cand acesta din urma devine alb. Atunci veti sti ca intreaga gura si dintii au fost curatati. Repetati procedeul zilnic si intr-o saptamana veti avea cei mai albi dinti.