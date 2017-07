Acest nou trend al genelor false iti va face ochii sa straluceasca

Cu siguranta vei fi centrul atentiei. Genele false pot transforma machiajul tau zilnic. Ofera volum, lungime si un efect dramatic machiajului. Dar cel mai nou trend al acestei veri intrece toate celelalte tipuri de gene false. Te vor face sa stralucesti la propriu!

Poti aplica aceste gene false cu lipici de gene, la fel ca orice alta pereche, dar ceea ce le face cu adevarat speciale este faptul ca lumineaza. Au becuri LED care se aprind cu ajutorul unei baterii de ceas la simpla apasare a unui buton.

Poti gasi genele LED intr-o varietate de culori, inclusiv roz, rosu, albastru, bleu, alb, galben si verde. De asemenea le poti programa sa lumineze, sa palpaie, sau sa lumineze in modul “dance”. Cu aceasta combinatie, cu siguranta vei fi punctul de atractie al fiecarui club din oras.

In plus, de abia vei observa ca le porti. In afara micii “telecomenzi” care se ataseaza la ceafa cu o agrafa, genele sunt usoare si flexibile.

Exista 2 fire subtiri care se conecteaza la fiecare geana, dar sunt aproape invisibile de la distanta.