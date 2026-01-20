French Montana, cucerit de un divorț viral, oferă un inel de 1,1 mil. $

Totul a pornit de la un divorț. Dar nu oricare. O prințesă din Dubai și-a anunțat despărțirea public, fără ocolișuri, iar gestul ei a captat atenția unui star internațional care acum se pregătește să-i devină soț.

Povestea de dragoste dintre rapperul French Montana, 41 de ani, și logodnica sa, Sheikha Mahra, Prințesa Dubaiului, în vârstă de 31 de ani, a fost dezvăluită chiar de artist. Într-un interviu pentru podcastul Joe and Jada, citat de People, el a confirmat. Scânteia? Un mesaj tăios prin care prințesa își acuza fostul soț de infidelitate.

„Am divorțat de tine, am divorțat de tine, am divorțat de tine”. Postarea care l-a cucerit pe rapper

Scena se petrece în iulie 2024. French Montana era în Dubai când a văzut postarea de pe Instagram a Prințesei Sheikha Mahra, o postare care a explodat online. Ea își făcea publică despărțirea de soțul de la acea vreme, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, un om de afaceri din aceeași familie regală. Motivul a fost aruncat direct: infidelitatea.

Mesajul, șters ulterior, era necruțător: „Dragă Soțule, dat fiind că ești ocupat cu alte însoțitoare, declar prin prezenta divorțul nostru. Am divorțat de tine, am divorțat de tine și am divorțat de tine”. O aluzie directă la practica islamică „triple talaq”, prin care un bărbat își poate repudia soția repetând aceste cuvinte.

Gestul a fost totul pentru artist. Curajul ei l-a lăsat mască. „Îmi amintesc că am văzut… postarea aia în care a divorțat de cineva”, a povestit Montana. „Și mi-am zis: «Îmi place de ea». Pentru că îți trebuie mult curaj să publici așa ceva. Când a postat asta, am știut că îmi place de ea.”

De la un intermediar la plimbări romantice prin Dubai

Hotărât să o cunoască, rapperul a acționat imediat. Nu direct. A folosit o cunoștință comună pentru a stabili o legătură cu prințesa, dându-i practic mână liberă să aranjeze o întâlnire. „I-am zis: «Fă ce trebuie să faci»”, a mărturisit el.

Și a funcționat. Zvonurile au apărut în octombrie 2024, alimentate chiar de prințesă, care a postat fotografii în timp ce îi oferea artistului un tur privat al Dubaiului, după cum nota E! News.

Logodnă la Paris și un inel de 1,1 milioane de dolari

Lucrurile s-au mișcat repede, departe de blițuri. Cererea în căsătorie a venit într-un moment neașteptat: Săptămâna Modei de la Paris, în iunie 2025. A fost la scurt timp după ce French Montana a pășit pe podium ca model pentru brandul 3.PARADIS, în cadrul colecției primăvară/vară 2026.

Anunțul logodnei a fost făcut oficial abia pe 27 august 2025. Piesa de rezistență? Inelul. O bijuterie de 1,1 milioane de dolari, cu un diamant tăiat smarald de 11,53 carate, o creație personalizată semnată de Eric the Jeweler de la Mavani & Co. Echipa lui Montana a descris designul drept „un simbol perfect al poveștii lor unice de dragoste”.

O nouă familie. Ce urmează pentru prințesă și artist

Acum, cei doi formează o familie modernă. Fiecare are copii din relații anterioare. Sheikha Mahra are o fiică, iar French Montana un băiat de 16 ani, Kruz.

Ce urmează? Planurile de nuntă sunt în toi, deși detaliile finale sunt încă discutate de familii, conform comunicatului oficial. Apropiații, se pare, sunt „entuziasmați și susțin pe deplin” legătura lor. O poveste de film, fără doar și poate.