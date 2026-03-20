Autor - Stefan Stanescu
23
2 min.

Brody Jenner, fratele vitreg al lui Kylie, a intervenit public pentru a-i apăra relația surorii sale cu actorul Timothée Chalamet. Reacția sa vine după ce o fostă parteneră a actorului a făcut o serie de declarații despre trecutul lor, punând sub semnul întrebării idila celor doi.

Kylie Jenner, fondatoarea unui imperiu de beauty în vârstă de 28 de ani, și Timothée Chalamet, starul „Marty Supreme” în vârstă de 30 de ani, formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri ale momentului. Relația lor, care a început în aprilie 2023, este cunoscută pentru discreție, însă aparițiile comune de pe covorul roșu din acest sezon al premiilor i-au adus din nou în centrul atenției.

Scandalul pornit de la un interviu

Stai puțin, cum a început totul? Publicația Daily Mail a publicat recent un interviu cu Sarah Tena, o fostă animatoare pentru adulți în vârstă de 32 de ani. Aceasta a susținut că a avut o relație non-exclusivă cu Chalamet, chiar înainte ca acesta să înceapă relația cu Jenner.

Declarațiile ei au creat rapid vâlvă. „Văd lucrurile astea despre el, că se întâlnește cu Kylie Jenner, și am fost foarte confuză în legătură cu asta”, ar fi spus Sarah Tena. „La început, am crezut că sunt știri false, apoi m-am gândit că poate e o chestie de PR. Dar acum se pare că poate sunt împreună. Nu știu… Nu se leagă.”

Povestea a fost preluată și distribuită pe Instagram de Page Six, cu titlul: „«Luată prin surprindere», o fostă animatoare pentru adulți detaliază presupusa idilă cu Timothée Chalamet dinainte de Kylie Jenner.”

Reacția neașteptată a lui Brody Jenner

Și, într-o mișcare rară, fratele lui Kylie a comentat public chiar la postarea respectivă, luându-le apărarea celor doi.

„Oh, Doamne 🙄 lăsați cuplul fericit în pace”, a scris starul din The Hills pe Instagram.

O declarație tranșantă.

El a continuat, adăugând un argument cât se poate de logic: „Oamenii au vieți înainte de a-și întâlni persoana potrivită.”

O relație de familie complicată?

Intervenția lui Brody Jenner (în vârstă de 41 de ani) este cu atât mai interesantă cu cât el a vorbit recent, în podcastul The Viall Files, despre relația sa destul de distantă cu surorile sale vitrege.

„Kendall și Kylie, ele sunt surorile mele mai mici”, a reflectat Brody. „Apuc rar să le văd. Nu e vina lor, nu e vina mea, nu e vina nimănui. Nu locuiesc atât de departe, dar am crescut în două gospodării diferite”, a continuat el.

Dar, dincolo de distanța fizică, legătura pare să fi rămas puternică. Dovada stă în declarația sa de loialitate absolută, care încheie orice speculație: „[Dar] dacă Kylie sau Kendall m-ar suna chiar acum, aș ieși din această cameră și aș răspunde la telefon, aș fi acolo pentru ele. Aș părăsi acest [podcast].”

