Franța: 2 bebeluși, găsiți în congelator. Mama avea alți 9 copii

O scenă de coșmar a lovit Franța. Un bărbat deschide un congelator. Înăuntru, nu era mâncare, ci trupul înghețat al unui prunc. Descoperirea macabră a fost doar începutul unei povești sinistre, o poveste care s-a întins pe aproape un deceniu.

Personajul central în acest caz terifiant? O femeie de 50 de ani. Mamă a nouă copii. Acum, ea este reținută pentru dublu infanticid. Presa internațională, citată de Știrile ProTV, a dezvăluit că anchetatorii au găsit în același congelator rămășițele unui al doilea bebeluș, declanșând o investigație de o complexitate ieșită din comun.

O descoperire care a îngrozit o țară întreagă

Scena groazei: o locuință din Aillevillers-et-Lyaumont, un sat altfel liniștit din nord-vestul Franței. Un bărbat, al cărui rol în poveste rămâne neclar, a dat peste oroare și a alertat imediat autoritățile. Apelul său a pus în mișcare Brigada de Investigații Criminale din Lure. Dar șocul cel mare abia urma. La fața locului, anchetatorii au găsit în același congelator și trupul celui de-al doilea copil. O scenă de groază pură.

A început o cursă contra-cronometru pentru a o găsi pe suspecta principală. Ea plecase din sat încă din decembrie. A fost găsită în doar câteva ore, la aproape 300 de kilometri distanță, în Boulogne-Billancourt, o suburbie bogată a Parisului. Se ascundea la unul dintre fiii ei.

Mărturisirea cutremurătoare a mamei: „I-am pus în congelator”

Confruntată cu dovezile, femeia a cedat. A recunoscut. Totul. A confirmat că ea era mama celor doi bebeluși din congelator, adăugând noi detalii șocante. A povestit cum și-a ascuns sarcinile de toată lumea, chiar și de partenerul ei, născând singură, acasă. Apoi, la circa o lună de la naștere, a făcut un gest de neimaginat: i-a înfășurat și i-a pus la rece. Definitiv.

Procurorii estimează că faptele s-au petrecut cândva între 2011 și 2018, femeia neputând oferi date exacte. Ironia sorții? A declarat că „știa că era singura persoană care folosea congelatorul”. Așa a transformat un banal obiect electrocasnic într-un mormânt de gheață.

Cine este femeia suspectată de dublu infanticid?

Cine ar putea face așa ceva? Întrebarea e pe buzele tuturor. Portretul femeii e tulburător, pentru că spulberă orice stereotip. O femeie de 50 de ani, fără cazier. Mai mult, mamă a nouă copii. Ea și partenerul ei trăiau în satul din Haute-Saône de vreo 20 de ani, timp suficient să fie cunoscuți de comunitate, dar au rămas niște fantome. Primarul a confirmat acest lucru: cuplul nu a ieșit niciodată în evidență. Erau prezențe discrete, aproape invizibile, neintegrate în viața satului. O normalitate de fațadă care ascundea un secret cumplit.

„Suntem uluiți”. Șoc total într-un sat liniștit

Vestea a lovit ca un trăsnet Aillevillers-et-Lyaumont. Primarul Jean-Claude Tramesel a povestit pentru AFP despre șocul total din comunitatea de 1.500 de oameni. La început, i s-a spus doar că niște străzi vor fi închise noaptea, fără alte detalii. Apoi a aflat motivul. A amuțit. „Este un sat mic, cu 1.500 de locuitori. Ne gândim mereu că astfel de lucruri li se întâmplă altora… Suntem uluiți”, a spus edilul.

El a reconfirmat că suspecta și partenerul ei erau retrași, deși stăteau acolo de multă vreme. „Sunt oameni care trăiesc aici de douăzeci de ani, dar nu lucrează în oraș. Nu ies în evidență”, a adăugat primarul. Acum, tot satul se întreabă același lucru. Cum a fost posibil ca o asemenea grozăvie să se petreacă în tăcere, sub ochii lor, atâția ani?

