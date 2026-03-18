FP Movement și Barry’s lansează o colecție sport cu prețuri de la 48 de dolari

Autor - Marius Ionescu
16
2 min.

FP Movement, brandul de haine active al Free People, a anunțat prima sa colaborare cu Barry’s, celebrul studio de fitness. Parteneriatul se materializează într-o colecție co-branded de nouă piese, cu prețuri ce variază între 48 și 128 de dolari, disponibilă deja în peste 60 de locații Barry’s și la Selfridges Londra.

O colecție cu 9 piese statement

Noua linie de produse include piese deja cunoscute de la FP Movement, acum purtând și amprenta Barry’s. Printre cele nouă stiluri se numără colanții Good Karma, pantalonii scurți Carpe Diem și sutienul sport Go To. echipamentul perfect pentru un antrenament intens.

Colecția este disponibilă pentru vânzare în peste 60 de studiouri Barry’s, dar și la Selfridges din Londra. Iar un sortiment limitat poate fi găsit și online, direct pe site-ul FP Movement.

Vera Wang lansează o colecție de 37 de piese cu prețuri de la 200 de dolari
Un parteneriat bazat pe admirație

Colaborarea nu este deloc întâmplătoare, ci vine dintr-o admirație reciprocă. „Este cu adevărat o onoare să colaborăm cu un studio de fitness iconic precum Barry’s”, a declarat Courtney Weis, managing director la FP Movement. „Am admirat de mult timp intensitatea și comunitatea care definesc experiența Barry’s.”

Citeste si:  Geanta Gucci de 2.350 de dolari a unei influencere ascunde murături și un fluier al morții

Weis a adăugat că cele două branduri își unesc forțele pentru a crea ceva cu totul nou. „Aducem lumile noastre împreună pentru a ne uni în performanță, stil și forță, creând ceva puternic și complet nou pentru femeile care se mișcă cu un scop.”

Mai mult decât haine, o experiență completă

Dar ce înseamnă, pe bune, comunitatea dincolo de antrenament? Vicky Land, vicepreședinte executiv de brand la Barry’s, a explicat viziunea din spatele parteneriatului. „La Barry’s, comunitatea trăiește mult dincolo de Camera Roșie – se regăsește în ritualurile care aduc oamenii împreună înainte, în timpul și după fiecare antrenament.”

Brandul Éterne lansează prima colecție de blugi cu prețuri de 400 de dolari
Până la urmă, hainele sunt doar o parte a poveștii. „Cu FP Movement, am creat o colecție care celebrează acest ritm – sprijinindu-ne clienții din momentele de anticipare de dinaintea orei, până la energia din interiorul studioului și bucuria și încrederea pe care le poartă cu ei mult timp după ce pleacă.”

Și pentru a completa experiența, un smoothie FP Movement în ediție limitată va fi disponibil timp de o lună la Fuel Bar, în anumite studiouri Barry’s.

Exclusivitate la Selfridges Londra

Parteneriatul capătă o dimensiune specială în Marea Britanie. Începând de luni, FP Movement și Barry’s vor prelua pentru o perioadă de șase săptămâni spațiul The Ultra Lounge de la magazinul emblematic Selfridges (cel de pe Oxford Street) din Londra.

Citeste si:  Ceasurile inel de 150 de dolari de la Breda au cucerit podiumul la NYFW
Cécred, brandul lui Beyoncé, lansează o colecție de styling ce promite 95% mai mult volum
O mișcare de marketing inteligentă.

Selfridges devine astfel partenerul exclusiv de vânzare en-gros pentru această colaborare. Pe lângă colecția capsulă disponibilă la vânzare, în spațiul respectiv vor fi găzduite și cursuri săptămânale susținute de Barry’s. Pentru a amplifica povestea parteneriatului, cele două branduri vor crea conținut personalizat pe canalele lor editoriale și de social media.

Urmărește-ne si pe Google News

