Primul iaht Four Seasons, un colos de 207 metri cu doar 95 de apartamente, pornește în călătoria sa inaugurală. Lansarea marchează intrarea brandului de lux pe o piață unde competiția nu sunt alte vase de croazieră, ci mai degrabă avioanele private sau gențile Hermès Birkin. Iar cifrele arată un pariu deja câștigat, cu o cerere ce depășește toate așteptările.

Competiția reală: un Birkin sau un avion privat?

„Este aproape ca și cum ți-ai trimite copilul în lume”, a declarat Ben Trodd, CEO al Marc-Henry Cruise Holdings, coproprietar și operator al Four Seasons Yachts. Acesta explică faptul că noul concept nu se luptă cu alte linii de croazieră. Până la urmă, cu cine se bate pe bune Four Seasons? Cu orice alt mod în care o persoană ultra-bogată alege să marcheze un moment important, fie că e vorba de o petrecere aniversară în Hamptons sau de achiziția unui obiect rar.

Competiția reală, sugerează Trodd, „nu este doar pentru o parte din portofel, ci pentru o parte din timp.” El adaugă: „Pentru acest oaspete, nu e vorba că alege această experiență în detrimentul unui alt mod de a cheltui 50.000 sau 70.000 de dolari. Adevăratul cadou pe care ni-l oferă sunt cinci, șapte sau nouă nopți din timpul lor foarte limitat.”

Un resort plutitor, nu un vas de croazieră

Dacă majoritatea vaselor de croazieră sunt proiectate pentru a maximiza capacitatea, iahtul Four Seasons este construit pe o reținere deliberată. Are 15 punți, dar numai 95 de apartamente, fără nicio cabină interioară. Fiecare apartament are un spațiu exterior generos, cu o suprafață totală de locuit de minimum 51 de metri pătrați, cu 50% mai mult spațiu per oaspete decât orice competitor de pe mare.

Designul este gândit ca un resort emblematic al brandului: aerisit, luminos și plin de opțiuni. O punte cu o piscină cu apă sărată de 20 de metri ancorează zonele publice, completate de 11 restaurante și baruri, un spa L’Oceana (dezvoltat în parteneriat cu La Mer și Margy’s Monte Carlo) și un centru de fitness creat de Technogym. Structura permite oaspeților să aibă o experiență aproape privată. „Poți avea întreaga experiență de yachting aproape ca pe un iaht privat. Nu trebuie să interacționezi cu diferite părți ale infrastructurii dacă nu alegi să o faci”, explică Trodd.

De ce nu este all-inclusive?

Dar poate cel mai surprinzător aspect este altul. V-ați fi gândit că un astfel de pachet de ultra-lux nu este all-inclusive? Decizia a fost luată la cererea directă a clienților, care asociază luxul real cu alegerea, nu cu pachetele prestabilite. Mulți călători cu dare de mână nu vor să se simtă obligați să ia cina la bord doar pentru că au plătit în avans.

În schimb, o seară tipică ar putea arăta așa: un cuplu savurează un aperitiv la Bar O, apoi debarcă în Capri pentru o cină târzie la un restaurant local, revenind pe iaht pentru un ultim pahar la Horizon Lounge. Datorită dimensiunii sale, vasul poate rămâne în porturi până la miezul nopții, spre deosebire de navele mari care trebuie să plece devreme.

Accesul, noul lux suprem

Și totul se leagă de o nouă filosofie a călătoriilor de lux. Itinerariile includ destinații iconice precum insulele grecești sau Coasta de Azur, dar sunt completate de porturi și orașe mai mici, unde navele mari nu pot ajunge. Pentru clientela ultra-bogată, posibilitatea de a merge unde alții nu pot este extrem de valoroasă.

„Echipa s-a concentrat pe locuri care oferă un sentiment de descoperire și, mai presus de toate, acces”, subliniază Trodd. El concluzionează tranșant. „Timpul este un lux definitoriu. Alegerea este un lux definitoriu. Accesul este următorul.”

Cifrele vorbesc de la sine.

Aproximativ 80% din inventarul pentru anul 2026 a fost deja vândut, iar rezervările s-au făcut de sus în jos, cele mai mari și mai scumpe apartamente fiind primele epuizate. Un al doilea iaht Four Seasons se va alătura flotei până la sfârșitul anului 2027, iar un al treilea este deja în faza de planificare, așteptat să fie lansat până la finalul deceniului.