Un fotograf de wildlife din Missouri a avut parte de surpriza vieții sale la finalul lunii noiembrie, când a reușit să surprindă în imagini un exemplar extrem de rar de vultur pleșuv complet alb. Marlon Butler se afla în apropierea localității Stella când a observat pasărea, una dintre cele mai puțin de 100 de exemplare de acest fel cunoscute în America de Nord.

O apariție șocantă pe cerul din Missouri

Marlon Butler, un fotograf cu experiență, a crezut inițial că are de-a face cu o altă specie. Numai că, pe măsură ce s-a apropiat, realitatea l-a lovit. „La început, am crezut că este un pescăruș sau o altă specie, dar pe măsură ce m-am apropiat, mi-am dat seama că este un vultur pleșuv. Am fost în stare de șoc total”, a povestit Butler.

Iar surpriza a fost cu atât mai mare cu cât fotograful a petrecut ani întregi documentând natura. Chiar el recunoaște anvergura momentului. „Sunt fotograf de mult timp și nu am văzut niciodată așa ceva.”

Nu este albinos, ci leucistic. Care e diferența?

La prima vedere, oricine ar spune că vulturul este albinos. Lucrurile stau însă puțin diferit. Pasărea suferă de leucism (o afecțiune genetică rară), care provoacă o pierdere parțială a pigmentației. Spre deosebire de albinism, unde lipsa totală a melaninei duce la ochi de culoare roz sau roșie, în cazul leucismului ochii, ciocul și ghearele păstrează o culoare normală.

V-ați gândit vreodată cum se poate distinge vârsta unui astfel de exemplar? E drept că e dificil, dar specialiștii spun că este un vultur matur, probabil de peste 5 ani, judecând după capul și coada albe, caracteristici ale maturității speciei, chiar dacă restul corpului este la fel de alb. Interesant este că vulturul alb a fost observat în compania unui alt vultur pleșuv matur, cu o colorație normală.

O raritate extremă, cu mai puțin de 100 de exemplare

Apariția este cu atât mai spectaculoasă cu cât se estimează că în întreaga Americă de Nord există mai puțin de 100 de vulturi pleșuvi leucistici. Până la urmă, vorbim de o adevărată minune a naturii.

O vulnerabilitate crescută, din păcate.

Dincolo de raritatea sa, această condiție genetică vine și cu un dezavantaj major pentru pasăre. Lipsa camuflajului natural o face o pradă mult mai vizibilă și, asa ca, mai vulnerabilă în fața prădătorilor.

„Fotografia vieții mele”

Pentru Marlon Butler, întâlnirea nu a fost doar un subiect bun de fotografie, ci o experiență definitorie. El a reușit să surprindă imagini clare cu pasărea maiestuoasă, atât singură, cât și alături de partenerul său cu penaj normal.

„A fost o experiență incredibilă. Pasărea era pur și simplu maiestuoasă și, văzând-o alături de un alt vultur, părea că formau o pereche. Pentru mine, este fotografia vieții mele”, a concluzionat fotograful.