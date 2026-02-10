Fostul soț se însoară cu un bărbat, ea face 10.000$. Reacția Corei Schumacher

Și-a ars rochia de mireasă la televizor. În direct. Acum, însă, îi urează fericire. Cora Schumacher pare să fi îngropat definitiv securea războiului cu fostul ei soț, Ralf. Vestea că pilotul se recăsătorește a venit ca un șoc. Mai ales că o face cu un bărbat. Reacția ei a surprins pe toată lumea, având în vedere trecutul lor zbuciumat, potrivit Digisport.

Au trecut 11 ani de la divorțul lor furtunos. Acum, Ralf Schumacher, fratele celebrului Michael, e gata să meargă din nou la altar. El se va căsători în mai cu partenerul său, Etienne. Anunțul a venit după ce fostul pilot a recunoscut public că este homosexual. Evident, fosta soție nu a putut ignora vestea. Dar mesajul ei a fost complet diferit de ieșirile nervoase de altădată.

De la flăcări la felicitări: transformarea Corei Schumacher

Timpul le vindecă pe toate, se pare. Au apus vremurile în care Cora reacționa cu furie, gestul suprem fiind incendierea rochiei de mireasă în plină emisiune TV. Acum, tonul s-a schimbat radical. Surprinzător sau nu, vedeta a ales calea diplomației, transmițând un mesaj public pentru fostul ei partener. Într-o declarație scurtă pentru ziarul german BILD, preluată de Daily Mail, Cora a spus totul. „Eu și Steven le urăm lui Ralf și Etienne toate cele bune și să aibă parte de fericire”. Atât. Steven este noul iubit al Corei, cu care s-a afișat la începutul anului. E clar, amândoi și-au văzut de viață.

Afacerea de 10.000 de dolari în 24 de ore

Dar viața amoroasă nu e singura ei preocupare. Cora Schumacher a găsit o nouă sursă de faimă și, mai ales, de bani. O sursă controversată. Acum doi ani, a făcut un pas îndrăzneț: și-a deschis cont pe o platformă de conținut pentru adulți. Iar mutarea a fost o mină de aur. Coincidență? Greu de crezut. Fanii plătesc 29 de dolari pe lună pentru a-i vedea postările exclusive. Iar succesul a fost instant. Potrivit news.de, în primele 24 de ore de la lansare, fosta cumnată a lui Michael Schumacher a încasat 10.000 de dolari. O sumă uriașă, care arată că numele Schumacher încă vinde. Indiferent de context.

Cine este Ralf Schumacher, fratele rămas în umbra legendei

La 50 de ani, Ralf Schumacher a trăit mereu în umbra fratelui său, Michael, septuplul campion mondial. Asta nu înseamnă că nu a avut propria carieră de succes în Formula 1. A concurat pentru Jordan, Williams și Toyota. A câștigat șase curse în Marele Circ. Chiar și după retragere, a rămas o voce importantă în motorsportul german. Anunțul despre orientarea sa sexuală și nunta cu Etienne deschid un nou capitol în viața lui. Unul curajos, departe de presiunea circuitelor de viteză.

Un nou capitol pentru amândoi

Ironia sorții. Divorțul lor a umplut paginile ziarelor de scandal. Acum, ambii par să-și fi găsit echilibrul. El se pregătește de nuntă în mai. Ea se bucură de succesul ei online și de o nouă iubire. Fiecare și-a găsit fericirea. În felul lui. Liniște după o lungă furtună.