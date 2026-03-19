John Foley, omul din spatele brandului de fitness Peloton, a revenit în forță pe scena afacerilor după ce a pierdut, după propriile spuse, 90% din avere. Noua sa companie, Ernesta, specializată în covoare personalizate, a atras recent o finanțare de 20 de milioane de dolari și și-a dublat vânzările în 2025, ajungând la 55 de milioane de dolari.

De la biciclete la covoare personalizate

După prăbușirea dramatică a acțiunilor Peloton în 2022, Foley s-a reorientat către o pasiune mai veche, designul interior. Ideea i-a venit dintr-o frustrare personală, iar acum Ernesta a devenit cel mai mare retailer de covoare la comandă din Statele Unite. Dar de ce tocmai covoare? „Sincer, chiar înainte de a începe Peloton, vorbeam cu oamenii despre înființarea unei companii de covoare. Întotdeauna am crezut că procesul de cumpărare a unui covor este defectuos”, mărturisește Foley. „Opțiunile erau limitate: găseai dimensiunea greșită, materialul greșit sau culoarea greșită. Sau poate găseai ce voiai, dar trebuia să aștepți luni de zile pentru a-l primi.”

Pentru el, miza este mai mult decât una estetică. „Covoarele sunt transformatoare într-o casă – fac spațiile să se simtă complete, îmbunătățesc calitatea sunetului și creează căldură. Am vrut să fac procesul de personalizare a covoarelor simplu, rapid și accesibil.” E drept că experiența cu designerii de top l-a ajutat să înțeleagă potențialul, dar a realizat rapid o problemă. „Am recunoscut că nu toată lumea are 20.000-30.000 de dolari de cheltuit pe un singur covor. Scopul cu Ernesta a fost să democratizăm această experiență pentru designerii la mijlocul carierei și pentru proprietarii de case ambițioși, cu diverse niveluri de venit.”

O creștere de 100% și planuri de extindere

Compania a înregistrat o creștere de 100% de la an la an, un indicator clar că piața era pregătită pentru o astfel de ofertă. „Creșterea noastră continuă de 100% de la an la an vorbește despre cât de mult apreciază designerii de interior și proprietarii de case ambițioși abordarea Ernesta”, spune Foley.

Cu noua finanțare de 20 de milioane de dolari, planurile sunt mari. „Am strâns aceste 20 de milioane de dolari pentru a deschide încă 15 sau 20 de magazine în următorul an și jumătate. Până la sfârșitul anului viitor, vom ajunge la 30 de magazine în SUA.” Compania are deja o unitate de producție în nordul Georgiei și o rețea globală de parteneri. Iar investițiile nu se opresc aici, vizând și platformele tehnologice pentru a face întregul proces mai rapid și mai scalabil.

Cum funcționează, pe bune?

V-ați întrebat vreodată cum poate o companie să livreze un covor personalizat în două săptămâni, când standardul industriei este de șase până la nouă luni? Răspunsul stă în integrarea verticală. „Avem o unitate de fabricație în nordul Georgiei – care, după cum probabil știți, este capitala mondială a covoarelor”, explică Foley.

Și nu a fost greu să se instaleze acolo. „Unitatea noastră este în Cartersville, Georgia, la aproximativ o oră nord de Atlanta, înconjurată de pășuni și depozite mari.” Procesul de fabricație este surprinzator. „Avem șase mese masive, practic niște mese de air hockey, de 40 pe 40 de picioare. Ele ne permit să manevrăm cu ușurință aceste covoare mari de 12 pe 12 – unele cântărind peste 300 de livre. Femeile care vin din industria de cusut mută aceste covoare grele doar cu degetele în timp ce cos marginile sau surfilează laturile. Este un proces grozav.” În depozit se găsesc role din 400-500 de materiale diferite, multe dintre cele premium fiind înnodate sau țesute manual în India. Când un client plasează o comandă, materialul este tăiat la dimensiune, finisat și tratat exact cum dorește acesta.

„Vreau să demonstrez că nu am fost doar norocos”

Dincolo de cifre, pentru John Foley această nouă afacere are și o miză personală. Prăbușirea Peloton a fost o lovitură dură. „Aceste covoare sunt incredibile și am fost atât de mândru de ele. Mi-am pierdut majoritatea banilor… am pierdut ceea ce am simțit ca 90% din banii mei după Peloton. Dar familia mea este încă grozavă, prietenii mei sunt încă grozavi, așa că nu mă plâng.”

Acum, este complet dedicat noului proiect. „Peloton a fost o călătorie atât de pasională pentru mine și echipa mea. Ieșirea din perioada COVID, când oamenii nu mai voiau să se antreneze acasă, a fost grea – a fost o fază dificilă de navigat.”

Numai că acum lucrurile stau diferit. „Cu Ernesta, sunt hotărât să demonstrez că nu am fost doar norocos cu Peloton și că pot construi un alt brand de succes. Avem o echipă fenomenală – poate chiar mai bună decât cea de la Peloton – și un obiectiv clar. Această strângere de fonduri de 20 de milioane de dolari și sprijinul din partea designerilor de interior și a proprietarilor de case ne-au oferit un vot de încredere uriaș. Sunt 110% dedicat Ernesta.”

Numele, un omagiu pentru Hemingway și Bob Marley

Și numele companiei are o poveste aparte. „Numele este un omagiu adus lui Ernest Hemingway, care a fost o figură importantă atât în Florida Keys, unde am crescut, cât și în Cuba, unde a crescut tatăl meu”, dezvăluie Foley. Dar inspirația nu se oprește aici. „Există și un omagiu adus muzicii prin Bob Marley – al doilea său prenume era «Nesta». Am vrut ca numele să reflecte faptul că muzica face parte din inspirația brandului nostru.”

Foley însuși se declară o persoană căreia îi place să fie gazdă și să creeze o atmosferă primitoare. „Cu siguranță îmi place să fiu gazdă acasă – acolo pare să iasă la iveală latura mea «mândră de casă». Vreau ca oamenii să intre, să observe detaliile – jazz-ul care se aude în fundal, iluminatul lateral în loc de cel de deasupra capului, ambianța caldă creată de elemente atent alese – și să se simtă speciali.”