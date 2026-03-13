Fondatorul Palace, Lev Tanju, a fost surprins purtând o pereche de sneakers care a pus pe jar întreaga comunitate de fani. Este vorba despre noua colaborare a brandului britanic cu Nike, modelul Air Max 95, dezvăluită în cadrul unui panel la Manor Place, hub-ul londonez deschis de cei doi colaboratori anul trecut.

Primele detalii despre design

La prima vedere, pantoful sport iese în evidență prin pielea sintetică argintiu metalizat care acoperă aproape integral partea superioară, inclusiv dungile ondulate specifice modelului. Talpa și limba sunt negre, creând un contrast puternic. Cum vine asta? Păi, echilibrul cromatic este completat de unitățile Air Max de culoare albastră, inclusiv unitatea proeminentă de la călcâi (cunoscută drept „Big Bubble”).

Iar logo-ul Palace își face apariția discret, formând patch-ul de pe limbă, un detaliu ce va fi cu siguranță mai vizibil odată cu lansarea imaginilor oficiale.

O colaborare care schimbă jocul?

Parteneriatul dintre Palace și Nike nu este nou, brandul de streetwear renunțând la Adidas anul trecut pentru a se alătura gigantului american. Colaborările anterioare, pe modelele Total 90 3 și Air Max Dn8, nu au generat, e drept, un entuziasm ieșit din comun în rândul colecționarilor.

Numai că de data aceasta lucrurile par să stea diferit.

Alegerea modelului Air Max 95, un clasic iubit de zeci de ani, sugerează o miză mult mai mare și are potențialul de a deveni una dintre cele mai căutate lansări ale anului.

Contextul revenirii Air Max 95

Dar v-ați întrebat de ce vedem atât de multe lansări Air Max 95 în ultima vreme? Nike a readus în prim-plan acest model iconic anul trecut, odată cu aniversarea de 30 de ani, reintroducând proporțiile originale „Big Bubble”. Săptămâna trecută, varianta de culoare originală și extrem de iubită, „Neon”, a avut parte de o lansare pe scară largă, după o primă apariție limitată în primăvara trecută.

Și seria colaborărilor de profil a fost una impresionantă, incluzând nume precum:

Undefeated

Yu-Gi-Oh!

Levi’s

Corteiz

Pe lângă modelul Palace, fanii așteaptă și o variantă dedicată Echipei Naționale de Fotbal a Angliei, cu emblema „Three Lions” pe limbă, ce va fi lansată înainte de Campionatul Mondial. Deocamdată, nu au fost confirmate informații oficiale privind data de lansare pentru Palace x Nike Air Max 95, dar mai multe detalii ar putea apărea în curând.