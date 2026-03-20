Un nou brand de suplimente, Folly, tocmai a intrat pe piață cu o promisiune îndrăzneață: să rezolve dilema dintre gumele gustoase, dar ineficiente, și pastilele puternice, dar greu de înghițit. Și nu vine doar cu o soluție, ci acuză direct industria de o criză a consistenței. Un studiu de percepție pe 300 de femei arată că 84% dintre participante au observat o îmbunătățire a sănătății părului în doar 30 de zile.

Problema ascunsă a suplimentelor

La prima vedere, multe suplimente par similare. Numai ca, potrivit Folly, realitățile biologice nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Brandul susține că procesul standard de fabricație se bazează adesea pe temperaturi ridicate, care pot deteriora ingredientele active delicate, pe bază de plante. Ce rămâne pentru consumator? Nu de puține ori, doar zahăr aromatizat.

Pe bune, cum vine asta?

Practic, plătești pentru beneficii pe care nu le primești niciodată, deoarece ingredientele active sunt compromise încă din fabrică.

O tehnologie din domeniul farmaceutic

Răspunsul Folly vine din știința livrării medicamentelor, dezvoltată împreună cu firma-mamă Genecis Bio. Această companie canadiană de biotehnologie a creat un sistem propriu numit Folly Microspheres, o tehnologie de microîncapsulare menită să protejeze ingredientele în timpul producției și să le mențină stabile pe parcursul digestiei.

Datorită acestei tehnologii, formula poate livra peste 30 de ingrediente active studiate clinic. Iar concentrațiile sunt de până la 16 ori mai mari decât în gumele de păr tipice.

Cifrele vorbesc de la sine.

Viziunea din spatele brandului

Fondatoarea Luna Yu, care și-a finalizat masteratul în științe la doar 21 de ani și este cunoscută pentru munca sa în domeniul bioplasticelor cu amprentă negativă de carbon, a creat brandul pentru a elimina compromisul dintre gust și potență. E drept că multe femei renunță la tratamentele sub formă de pastile tocmai pentru că sunt greu de administrat zilnic.

„Am fost frustrată de compromisul pe care consumatorii erau forțați să îl facă”, explică Yu. „Majoritatea gumelor pentru păr erau subdozate și construite mai mult pentru gust decât pentru potență. Dar opțiunile sub formă de capsule, care erau suficient de puternice, necesitau înghițirea mai multor pastile mari în fiecare zi, lucru pe care multe femei se chinuie să îl facă în mod constant. Folly a fost construit pentru a elimina acest compromis: niveluri de ingrediente structurate clinic într-un format pe care oamenii chiar îl pot lua zilnic.”

Rezultate, arome și cui se adresează

Produsul de debut, Hair Health Gummies, este disponibil în aromele Tropical Fruit și Tropical Sour. V-ați gândit vreodată că un supliment poate viza atât de multe cauze ale căderii părului? Formula se adresează femeilor care se confruntă cu factori de stres reali, de la subțierea părului postpartum și schimbările din timpul menopauzei până la căderea asociată cu utilizarea medicamentelor de tip GLP-1. Deoarece sănătatea părului este influențată de tot, de la schimbări hormonale la stres metabolic, formula (care conține 10 ingrediente active pe bază de plante) are o abordare pe mai multe căi.

În studiul de percepție menționat, 79% dintre participante au raportat o cădere redusă a părului în 30 de zile. După cum spune Yu, aceste rezultate au apărut „nu pentru că este un miracol, ci pentru că, în sfârșit, consistența și dozajul s-au aliniat”.

Preț și disponibilitate

Gumele Hair Health sunt disponibile acum pe follynutrition.com. Livrarea este deja activă în SUA, iar accesul în Marea Britanie va fi disponibil din aprilie. Prețul pentru o cură de patru săptămâni este de 45 de lire sterline, în timp ce în SUA prețurile încep de la 45 de dolari pe lună pentru abonament sau 65 de dolari pentru o achiziție unică.