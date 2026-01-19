Florin Salam, adevărul despre soacră. De ce nu i-a vorbit ani la rând

Un butoi cu pulbere. Așa a fost relația dintre Florin Salam și soacra lui. Ani întregi, mama Roxanei Dobre nici nu a vrut să audă de el. Nu i-a vorbit deloc. Acum, artistul a spus totul, scoțând la iveală detalii dintr-o perioadă neagră a familiei sale.

Deși e faimos în toată țara, viața lui Florin Salam din spatele reflectoarelor a fost plină de hopuri. Recent, într-un podcast citat de Spynews, manelistul a lăsat garda jos și a vorbit nu doar de muzică, ci și despre lucruri foarte personale, cum ar fi legătura cu mama soției sale, Roxana Dobre. Ceea ce a povestit el arată o imagine complet diferită a omului, nu doar a artistului, una plină de certuri în familie și alegeri dificile.

Soacra l-a ținut la distanță ani de zile. „Nu a vorbit cu mine”

Tensiune. Multă tensiune. Așa a fost, ani la rând, între „Regele manelelor” și mama Roxanei. Acum par o familie model, fericită, dar în spate au fost momente care le-au testat serios liniștea. Salam a recunoscut direct, fără să se ascundă: soacra lui a refuzat să schimbe o vorbă cu el o perioadă foarte lungă.

Care era motivul? Artistul n-a dat toate detaliile, dar a sugerat că vina era la el. Comportamentul său și o relație plină de probleme cu Roxana au făcut-o pe soacră să explodeze. Nopți pierdute. Scandaluri în presă. Toate aceste probleme au contat enorm pentru o mamă care își vedea fiica suferind. Tăcerea ei a fost, de fapt, un protest. Un zid. Îl considera nepotrivit pentru Roxana. Atât.

Pacea neașteptată și transformarea lui Salam

Se zice că timpul vindecă tot. Aici, n-a fost de ajuns. A fost nevoie de o schimbare din temelii. Florin Salam a povestit că, în timp, și-a dat seama unde greșește și a început să se schimbe. A învățat, după cum a recunoscut chiar el, „să schimbe la el ce nu simțea că este în regulă”.

Iar schimbarea lui s-a văzut. Soacra a observat că Salam devenea un partener mai bun pentru Roxana, un tată mai prezent pentru copii, și încet-încet a început să se înmoaie. Împăcarea n-a picat din cer, ci a fost un proces anevoios, clădit pe fapte, nu pe vorbe, și pe atitudinea complet schimbată a manelistului. Acum se înțeleg bine, se respectă, iar certurile vechi sunt istorie.

Motivul real pentru care fiul său, Dani, nu mai cântă cu el

Dar Salam nu s-a oprit aici cu dezvăluirile. A lămurit și misterul legat de fiul său, Dani Stoian. Un puști talentat, despre care toți credeau că-i va urma calea. Fanii se tot întrebau de ce Dani nu mai apare la cântări cu tatăl său, cum făcea înainte. Răspunsul? Total neașteptat. Și arată un Florin Salam extrem de protector.

Manelistul a spus răspicat de ce l-a tras pe Dani departe de scena lui. Nu e vorba că băiatul n-are talent. Nici de vreo ceartă între ei. Nicidecum. E o decizie luată strict din iubire, pentru a-l proteja pe copilul pe care îl are cu regretata Fănica.

O viață pe care nu o vrea pentru copilul său: „Prezintă un risc major”

Salam a fost cât se poate de clar. Nu-l lasă pe Dani să-și piardă nopțile cum a făcut-o el. În ruptul capului. Știe prea bine care e prețul succesului în lumea lăutarilor: epuizare, anturaje dubioase, ispite la tot pasul. E o viață pe care a simțit-o pe propria piele și pe care, pur și simplu, nu o vrea pentru fiul lui.

A insistat că mediul în care cântă el, prin cluburi și la petreceri până dimineața, „prezintă un risc major”. Și refuză cu încăpățânare să-și bage copilul în așa ceva. Un gest de tată. Unul care pune siguranța băiatului său deasupra oricărui succes pe scenă. Asta arată că, după ce lasă microfonul jos, Florin Salam este, mai întâi de toate, părinte.