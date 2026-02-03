Fiul prințesei Norvegiei, 38 de capete de acuzare: a pledat nevinovat la viol

Marius Borg Høiby a stat 24 de minute în picioare. În fața judecătorilor din Oslo, procurorul i-a citit fiecare acuzație. Una câte una. La cele grave, inclusiv cele patru de viol, răspunsul a fost același: „nu”. Procesul care zguduie casa regală norvegiană a început marți, scrie New York Post, relatează Nypost.

Tânărul are 29 de ani. E fiul Prințesei Moștenitoare Mette-Marit dintr-o relație mai veche, nu poartă titlu regal și nu are funcții oficiale. Dar scandalul în care s-a băgat aruncă o umbră grea peste imaginea monarhiei.

Ce acuzații îl așteaptă în sala de judecată

Lista e lungă. Patru violuri. Abuz într-o relație apropiată împotriva unei foste partenere. Acte de violență asupra alteia. Transport de 3,5 kilograme de marijuana. Amenințări cu moartea. Încălcări de circulație.

Høiby a recunoscut câteva dintre fapte. Vinovat pentru infracțiuni rutiere, pentru una gravă legată de droguri, pentru încălcarea unui ordin de restricție. La amenințări și agresiune gravă? „Parțial vinovat.” Purta ochelari, un pulover maro și pantaloni bej. Vorbea încet, atât de încet încât un funcționar a mutat microfonul mai aproape ca să-i capteze răspunsurile.

„Există egalitate în fața legii”, a declarat procurorul Sturla Henriksbø. „Inculpatul este fiul prințesei moștenitoare. Face parte din familia regală. Cu toate acestea, trebuie tratat la fel ca orice altă persoană acuzată de aceleași infracțiuni.”

Arestat din nou chiar înainte de proces

Ironia sorții. Høiby era liber în așteptarea procesului până duminică. Atunci poliția l-a ridicat din nou. Acuzații proaspete: agresiune, amenințări cu cuțitul, încălcarea ordinului de restricție. Instanța din Oslo a aprobat luni detenția pentru până la patru săptămâni. Motiv? Risc de recidivă.

Avocatul său, Petar Sekulic, a confirmat că arestarea a urmat unui „incident” cu o altă persoană. Atât. Fără detalii. Echipa juridică analizează o posibilă contestație.

Procesul e programat să dureze până pe 19 martie. Șapte presupuse victime vor depune mărturie, iar unele audieri se vor desfășura cu ușile închise. Judecătorul Jon Sverdrup Efjestad s-a adresat presei în engleză, a subliniat interesul internațional pentru caz și a interzis orice înregistrare în sala de judecată.

Familia regală păstrează distanța

Prințul Moștenitor Haakon a anunțat săptămâna trecută că nici el, nici soția sa nu vor participa la proces. Casa regală nu va comenta pe durata procedurilor. Poziție defensivă, dar înțeleasă în context.

Regele Harald are 88 de ani. El și familia sa se bucură de popularitate în Norvegia. Cazul Høiby a erodat această imagine. Și nu e singura problemă.

Mette-Marit se confruntă cu propria controversă. Vineri au apărut documente noi din dosarul Epstein. Sute de mențiuni despre prințesa moștenitoare. Emailuri care arată că a împrumutat o proprietate a lui Epstein din Palm Beach, Florida, pentru câteva zile în 2013. Sejurul fusese aranjat printr-un prieten comun, a confirmat casa regală.

Prințesa își recunoaște greșeala

„Trebuie să îmi asum responsabilitatea pentru că nu am investigat mai temeinic trecutul lui Epstein și pentru că nu am realizat mai devreme ce fel de persoană era”, a declarat Mette-Marit. „Am dat dovadă de o judecată proastă și regret că am avut orice contact cu Epstein. Este pur și simplu jenant.”

Jeffrey Epstein s-a sinucis în 2019 într-o celulă din New York. Era judecat pentru trafic de persoane în scopuri sexuale.

Høiby riscă până la 10 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Ancheta a pornit în 2024, după ce poliția a fost chemată la un apartament din Frogner, cartier select din Oslo. Un incident violent, s-a spus atunci. Høiby a fost arestat și eliberat. Dar alte femei au venit cu acuzații, cazul s-a extins, iar în ianuarie au fost adăugate șase capete de acuzare noi.

Coincidență că totul explodează acum, când și mama sa e în centrul atenției? Greu de spus. Cert e că familia regală norvegiană traversează cea mai dificilă perioadă din ultimele decenii.