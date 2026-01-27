Fiul lui Theo Rose a crescut enorm! Imagini din vacanța de vis din Maldive

Gata cu vacanța. S-a terminat. Pentru Theo Rose și familia ei, zilele din Maldive sunt acum o amintire, dar artista nu s-a întors cu mâna goală, ci le-a lăsat fanilor un cadou care a topit internetul. Nu peisajul a fost vedeta, ci micuțul Sasha. A crescut enorm.

Theo este foarte discretă cu fiul ei. Nu-i arată niciodată chipul. Cu toate astea, noile poze au uimit pe toată lumea. Spynews a preluat informația: imaginile cu Sasha, fotografiat din spate, arată cât de mult s-a schimbat, iar fanii au fost pur și simplu cuceriți de cât de înalt și voinic s-a făcut.

Sasha, stăpânul plajei exotice

A fost vacanța lui, clar. Micuțul Sasha a fost centrul atenției. Părinții și bunicii au fost cu ochii doar pe el în paradisul exotic. Theo Rose a povestit cum băiatul a fost fascinat de plajă și de apă. Voia să stea non-stop în nisipul fin și în valurile Oceanului Indian.

Pozele spun totul. Un puști curios, plin de viață, explorând lumea sub ochii alor săi. Se știe că artista are o legătură specială cu fiul ei, pe care îl ia peste tot, chiar și la concerte, dacă se poate. Dar vacanța asta a fost altceva. A fost doar despre relaxare. Despre timp petrecut împreună.

Discreție totală. De ce Theo Rose ascunde chipul fiului său

Surprinzător sau nu, Theo Rose nu se abate de la decizia ei. Îi protejează identitatea fiului. Ferm. Într-o lume obsedată de social media, ea și Anghel Damian au ales o altă cale, una în care preferă să împărtășească bucuria de a fi părinți altfel, prin povești și momente discrete, fără să-l facă pe Sasha vedetă de mic.

Fanii îi respectă alegerea. Majoritatea. Ei înțeleg nevoia de intimitate. Chiar dacă nu i-au văzut fața, comunitatea online a reacționat imediat la noile postări, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de complimente și urări de bine pentru micuț și familie.

Cazare de top, pe urmele unei vedete internaționale

Experiența din Maldive a fost totală. Nu doar peisajele i-au tăiat răsuflarea lui Theo Rose. Cazarea a fost și ea la înălțime. Artista a dezvăluit un detaliu interesant: a stat, la un moment dat, exact în vila pe care o alesese cu ceva timp în urmă și celebra cântăreață Jessie J.

Coincidență? Poate doar o dovadă că gusturile bune se întâlnesc. Cert e că artista se întoarce acasă cu bateriile încărcate, recunoscătoare pentru fiecare clipă din acel colț de rai.

Acum, e gata de treabă.