Fiul de 5 zile i-a murit în brațe. O vedetă TV a dezvăluit drama din 2022

O mărturisire a lăsat pe toată lumea mută de uimire. Chiar în timpul emisiunii. Vedeta Amanda Frances a cedat și, printre lacrimi, a vorbit despre tragedia care i-a marcat existența, o suferință pe care a ascuns-o cu sfințenie de ochii publicului.

La 40 de ani, Amanda Frances, nou-venită în show-ul „Real Housewives of Beverly Hills”, a rupt tăcerea despre pierderea unuia dintre fiii săi gemeni, Zion, în 2022. Revista People a preluat povestea. Într-un moment de vulnerabilitate totală, ea a detaliat nașterea prematură a băieților, Canaan și Zion, și coșmarul care a început la scurt timp după.

„A murit în brațele mele, prima dată când l-am ținut”

Mărturisirea a fost făcută în episodul difuzat pe 22 ianuarie. A început totul cu o amintire. Doar atât. „Acum trei ani, am avut gemeni, Canaan și Zion, printr-o cezariană de urgență, în miez de noapte, născuți cu 11 săptămâni mai devreme”, a povestit Frances.

Camerele au surprins-o pe Amanda în timp ce le povestea totul colegelor sale de platou, Dorit Kemsley, Rachel Zoe, Erika Jayne și Sutton Stracke. Un coșmar. „A fost o sarcină grea și Zion, fiul meu, nu a supraviețuit. A murit la 5 zile, în secția de terapie intensivă neonatală”, a explicat ea, adăugând apoi, cu vocea gâtuită de durere, detaliul care le-a înghețat pe toate. „Placenta lui Zion era defectă, așa că s-a chinuit în pântec… Din nefericire, Zion a murit în brațele mele, prima dată când l-am ținut vreodată.”

Fratele său geamăn, Canaan, are acum 3 ani. El a stat 68 de zile în spital până a putut fi adus acasă.

„Cea mai fericită și tristă săptămână din an”

Ce ironie… Aniversarea morții lui Zion pică la doar cinci zile după ziua de naștere a lui Canaan. Într-o discuție cu logodnicul ei, Eddie Tsivislavsky, vedeta a recunoscut cât de dificilă e această perioadă. „A fost o zi foarte ciudată pentru mine anul trecut, așa că nu știu cum voi fi anul acesta”, i-a spus ea.

„M-a luat prin surprindere anul trecut”, a confirmat și partenerul ei.

Într-un interviu filmat separat, Amanda a descris acest carusel de emoții. „În fiecare an, este cea mai fericită și tristă săptămână. Nu mă pot gândi la tot ce a depășit Canaan pentru a ajunge la 3 ani fără să mă gândesc la Zion care nu a reușit, totul se întâmplă în aceeași săptămână.”

Dezvăluirea care a oprit cina

Contextul confesiunii? Nu a fost deloc întâmplător. Aniversarea de trei ani de la moartea lui Zion a coincis cu o cină organizată de colega sa, Zoe. Tensiunile au explodat când Dorit Kemsley i-a cerut socoteală pentru niște comentarii despre divorțul ei. A fost momentul în care Amanda a clacat. Pur și simplu.

„Pot să fiu sinceră? Zion a murit acum trei ani, chiar astăzi, și abia mă mai țin pe picioare”, le-a spus Frances, cu vocea înecată în lacrimi. „Vă spun că este o zi grea pentru mine. A murit. Copilul meu a murit.”

Atât. A fost de ajuns. S-a ridicat și a plecat de la cină, lăsându-le pe celelalte femei complet șocate.

Cauza morții și lupta din online

Nu e prima oară când vorbește despre asta. Într-o postare pe Instagram din iulie 2023, Amanda a dat mai multe detalii. A scris că gemenii s-au născut la 29 de săptămâni și două zile, iar Zion a murit din cauza unei hemoragii cerebrale. Mesajele ei online arată clar lupta interioară, un amestec constant între bucuria de a-l avea pe Canaan și durerea imensă a pierderii lui Zion.

„Săptămâna asta înseamnă atât de mult pentru mine – atât de multă iubire, atât de multă durere, atât de multă frumusețe și bucurie, și totuși, doliu”, scria ea. O lecție brutală. Dar Amanda a încheiat postarea cu un mesaj de speranță, o dovadă de forță în fața unei suferințe pe care puțini o pot înțelege: „Ne putem vindeca de orice. Absolut orice… Suntem făcuți pentru asta. Suntem meniți pentru asta.”

