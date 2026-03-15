Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a început în forță, cu un record istoric doborât de la bun început. Filmul epic „Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a strâns nu mai puțin de 16 nominalizări, depășind recordul anterior de 14, deținut de pelicule legendare precum „All About Eve” (1950), „Titanic” (1997) și „La La Land” (2016).

Lupta titanilor pentru Cel mai bun film

La prima vedere, bătălia pentru cel mai râvnit trofeu pare să se dea între două producții. Pe de o parte este chiar „Sinners”, iar de cealaltă parte stă „One Battle After Another” al lui Paul Thomas Anderson, cu 13 nominalizări în total. Iar lista de nume grele din distribuția sa este impresionantă: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro și Teyana Taylor. Practic, ai de ales între două forțe. Tu pe cine ai paria?

Actori de top și surprize la nominalizări

Numai că lupta nu se oprește aici. Alte trei filme, „Frankenstein”, „Marty Supreme” și „Sentimental Value”, vin puternic din urmă, fiecare cu câte nouă nominalizări. Aici îl găsim pe Jacob Elordi nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, dar și pe Timothée Chalamet, care bifează a doua nominalizare consecutivă la categoria cel mai bun actor (după rolul din „A Complete Unknown” din 2024). Și tot aici o vedem pe luminoasa Renate Reinsve, la prima ei nominalizare pentru cea mai bună actriță. E drept că mulți se așteptau la asta.

O regizoare intră din nou în istorie

Un alt film care a atras atenția este „Hamnet”, cu opt nominalizări. Dincolo de performanța lăudată a actriței Jessie Buckley în rol principal, filmul o aduce din nou în prim-plan pe regizoarea Chloé Zhao. Aceasta devine a doua femeie din istoria Oscarurilor, după Jane Campion, care este nominalizată de două ori la categoria Cea mai bună regie. O performanță, pe bune!

Primul trofeu al serii a fost decernat

Gala, prezentată de Conan O’Brien la Dolby Theatre din Los Angeles, a și anunțat primul câștigător.

Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar a mers la Amy Madigan pentru rolul din „Weapons”. Ea le-a învins pe contracandidatele sale:

Elle Fanning, „Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, „Sinners”

Teyana Taylor, „One Battle After Another”

Dacă această categorie a avut o câștigătoare clară, majoritatea celorlalte rămân imprevizibile. Rămâne deschisă lupta pentru cel mai bun actor, unde victoria lui Michael B. Jordan la Actor Awards ar putea prevesti o surpriză în fața favoritului Chalamet, dar și cele pentru cel mai bun actor în rol secundar și, fireste, marele premiu pentru cel mai bun film.