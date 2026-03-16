Scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”, produs de grupul Galeries Lafayette, a luat acasă Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficțiune duminică seară. Victoria de la Hollywood marchează un succes uriaș pentru un proiect cu sprijin din partea unui retailer parizian, un film alb-negru de 36 de minute scris și regizat de Natalie Musteata și Alexandre Singh.

O victorie neașteptată la Hollywood

„Este o veste extraordinară pentru noi, pentru toată echipa”, a declarat Guillaume Houzé, director de imagine și inovație la Galeries Lafayette Group. Filmul a primit numeroase premii în circuitul festivalier, dar „Oscarul este cu adevărat super, super special”, a adăugat el.

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Telluride în septembrie 2024.

De acolo, a început să câștige avânt și să adune o serie de premii importante, consolidându-și statutul de favorit.

O lume distopică fără săruturi

V-ați gândit vreodată cum ar arăta o societate unde sărutul este interzis? Filmul imaginează exact acest lucru, o lume în care tranzacțiile de zi cu zi se desfășoară prin palme ritualice aplicate pe față. Povestea o urmărește pe Angine, interpretată de Zar Amir, o femeie nemulțumită a cărei fascinație pentru o vânzătoare jucăușă, interpretată de Luàna Bajrami, atrage suspiciunea unei colege geloase. Narat de Vicky Krieps, scurtmetrajul explorează o temă neconvențională.

Iar cei de la Galeries Lafayette au fost implicați încă din primele etape ale proiectului, produs de Misia Films din Paris. Houzé a mărturisit că premisa absurdă a fost o parte din farmec. „Au venit cu această idee uimitoare și cu acest subiect. Este o premisă absurdă, dar ce mod poetic și frumos au reușit să realizeze filmul – iluminarea, cinematografia, iar actrițele sunt uimitoare”, a spus el. „Dar dincolo de rezultat în sine, ceea ce exprimă filmul este un mesaj real de speranță într-o lume care uneori poate părea complet absurdă. Deci este o speranță pe care creația și cinematografia în special ne permit să o purtăm și să o împărtășim.”

Filmat noaptea în celebrul magazin

Realizatorii Natalie Musteata și Alexandre Singh au fost selectați prin inițiativa „By Night”, care oferă artiștilor finanțare și sprijin pentru locație. În cadrul programului, cineaștii au primit un acces neobișnuit la magazinul universal gol, după orele de program. Pentru „Two People Exchanging Saliva”, echipa de producție a filmat timp de șase nopți după închidere, atât în interiorul Galeries Lafayette Champs-Élysées, cât și în apartamentul La Suite de la magazinul emblematic de pe Boulevard Haussmann.

De la festivaluri la susținerea unor staruri

Înainte de a câștiga Oscarul, scurtmetrajul și-a asigurat deja o prezență puternică în circuitul festivalurilor internaționale. A obținut, printre altele, marele premiu al juriului la AFI Fest din Los Angeles, premiul „best in block” la SCAD Savannah Film Festival și atât premiul național Canal+, cât și premiul publicului național la Festivalul Internațional de Film de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand.

Pe măsură ce filmul a câștigat notorietate, a atras sprijinul unor nume mari. Isabelle Huppert și Julianne Moore s-au alăturat ca producători executivi în timpul parcursului festivalier al filmului. „Asta a făcut parte din călătorie, de fapt”, a explicat Houzé. „Au iubit filmul și au vrut să facă parte din această aventură. Și astfel, au urcat foarte repede la bord alături de noi.”

Un angajament de 130 de ani pentru artă

Pentru Houzé, proiectul reflectă o tradiție mai lungă de mecenat cultural în cadrul grupului de retail deținut de familie, care a încercat să-și poziționeze locațiile emblematice nu doar ca destinații de cumpărături, ci și ca platforme pentru experimentare artistică contemporană. „Susținem creația de 130 de ani”, a spus el. „Este un angajament real. Nu este vorba de comunicare. Face parte cu adevărat din ADN-ul nostru.”

Compania și-a extins acest angajament în ultimii ani prin inițiative precum Fondation Lafayette Anticipations (o instituție de artă contemporană din Paris proiectată de arhitectul Rem Koolhaas), precum și prin parteneriate cu festivaluri de film și creatori emergenți. „Ideea este întotdeauna să răspundem la întrebarea cum să fim mai utili pentru artiști, dar și pentru clienți”, a spus Houzé. „Vrem să le oferim clienților noștri o mostră din ceea ce lucrează artiștii astăzi.”

Galeries Lafayette s-a alăturat Festivalului Internațional de Film de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand ca partener la începutul acestui an și va sprijini evenimentul pentru următorii doi ani. „Vom continua să sprijinim filmele”, a confirmat Houzé. „Face parte cu adevărat din strategia noastră privind angajamentul față de cinema și scurtmetraje în special.”

După victorie, grupul ia în considerare modalități de a aduce realizarea înapoi în magazinele sale, incluzând eventual expunerea unei replici a statuetei Oscar – sau, speră el, chiar a celei reale – în locația de pe Champs-Élysées. „Mi-ar plăcea să pun Oscarul înăuntru. Ar fi uimitor.” Totuși, după mai bine de un an de campanie și apariții la festivaluri, Houzé a sugerat că echipa ar putea lua mai întâi o pauză. „Campania a început acum un an și jumătate. Așa că eu cred că au nevoie să se odihnească.”