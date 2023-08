Ce filme și seriale noi apar pe Netflix în august 2023

Titlurile lunii august 2023 la Netflix

Joe Locke and Kit Connor

Creat și scris de: Alice Oseman

Bazat pe seria de romane grafice: Heartstopper, de Alice Oseman

Producători executivi: Alice Oseman, Patrick Walters, Euros Lyn, Iain Canning, Hakan Kousetta, Jamie Laurenson, Emile Sherman

Cu: Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Sebastian Croft, Rhea Norwood, Jenny Walser și Olivia Colman

Regizat de: Tom Harper

Scris de: Greg Rucka și Allison Schroeder

Produs de: David Ellison, Dana Goldberg și Don Granger, Bonnie Curtis și Julie Lynn, Gal Gadot și Jaron Varsano

Producători executivi: Patty Whitcher, Tom Harper, Greg Rucka

Cu: Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighofer, Jing Lusi, Paul Ready

Realizat și scris de: Matt Owens și Steven Maeda

Bazat pe seria manga: One Piece, de Eiichiro Oda

Produs de: Stephen Welke, Takuma Naito, Marisa Sonemann-Turner și Rudi Vas As (South African Producers)

Producători executivi: Matt Owens, Steven Maeda, Eiichiro Oda, Marty Adelstein și Becky Clements

Cu: Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero, Taz Skylar, Vincent Regan, Morgan Davies, Ilia Isorelýs Paulino, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward și Chioma Umeala

Seriale Netflix care apar în august 2023

Filme Netflix care apar în august 2023

Special de comedie Netflix, august 2023

Documentare Netflix care apar în august 2023

Netflix pentru copii și familie

Titluri licențiate pe Netflix în august 2023

Pentru vara asta Netflix a pregătit multe bunătăți care să-ți pună sângele în mișcare, să te țină cu sufletul la gură sau să te relaxeze cât stai la răcoare. Poți începe cu:, un thriller de spionaj internațional, unde o agenție globală de menținere a păcii vrea să împiedice o hackeriță să fure o armă periculoasă, cu Gal Gadot și Jamie Dornan în rolurile principale;, bazat pe îndrăgita serie de romane grafice de Alice Oseman, unde Nick și Charlie își explorează noua relație; și, o aventură pe mare cum nu s-a mai văzut, adaptare a celei mai bine vândute serii manga japoneză din istorie, semnată de Eiichiro Oda.Pe lângă acestea, ne mai întâlnim și cu:, unde Mickey are parte de îndoieli, obstacole și revelații;, un miniserial ce reconstituie și analizează originile și urmările crizei opioidelor din America;, o serie documentară care examinează procesul care a pus pe jar Hollywoodul și reacția care a urmat în mediul virtual.În plus, filmul românesc, cu Pavel Bartoș în rolul principal, este cea mai nouă adiție pe platformă și vine pe Netflix pe 2 august, așa că nu uita să le adaugi în lista ta!Nick și Charlie își explorează noua relație. Tara și Darcy au parte de provocări neprevăzute, iar Tao și Elle încearcă să-și dea seama dacă pot fi mai mult decât prieteni. Cu examenele care se apropie, călătoria la Paris și planurile pentru balul de absolvire, cei din gașcă au destule de rezolvat în timp ce se pregătesc de următoarele etape ale vieții, de noi prietenii și de noi povești de dragoste.Gal Gadot este Rachel Stone, singura agentă secretă care își poate ajuta puternica organizație internațională de menținere a păcii să nu-și piardă cea mai valoroasă, dar și cea mai periculoasă resursă, care poartă numele de cod: Inima.Bazat pe cea mai bine vândută serie manga japoneză din istorie, semnată de Eiichiro Oda, ONE PIECE este o aventură pe mare cum nu s-a mai văzut. De când se știe, tânărul aventurier Monkey D. Luffy tânjește după libertate. Luffy își lasă în urmă satul natal și pornește într-o călătorie plină de pericole, în căutarea legendarei comori ONE PIECE, pentru a deveni Regele Piraților! Dar, pentru a-și împlini visul, Luffy va trebui să adune echipajul pe care și l-a dorit dintotdeauna, să găsească un vapor, să verifice fiecare centimetru de ocean și să devanseze marinarii, păcălind rivali periculoși care-l așteaptă la fiece cotitură.Cu Iñaki Godoy în rolul lui Monkey D. Luffy, Mackenyu în rolul lui Roronoa Zoro, Emily Rudd în rolul lui Nami, Jacob Romero în rolul lui Usopp și Taz Skylar în rolul lui Sanji, ONE PIECE este o aventură live-action cu pirați, creată în parteneriat cu Shueisha și produsă de Tomorrow Studios și Netflix. Matt Owens și Steven Maeda au rolul de scenariști, producători executivi și realizatori. Printre producătorii executivi se mai numără Eiichiro Oda, Marty Adelstein și Becky Clements. Distribuția anunțată anterior îi include pe Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward și Chioma Umeala. Restul distribuției urmează să fie anunțat.Titlu localizat: Avocatul din limuzină: Sezonul 2: Partea 2Pe măsură ce procesul Lisei se apropie, Mickey are parte de îndoieli, obstacole și revelații. Lorna și Cisco își plănuiesc ziua cea mare, în vreme ce Izzy face pași importanți.Titlu localizat: Seducție fatală: Volumul 2Misteriosul și întunecatul thriller erotic în serial semnat de Steven Pillemer revine cu un nou sezon despre dorință și trădări.Titlu localizat: La fix! Marea provocare culinarăÎn acest concurs cu miză mare derivat din La fix!, zece cofetari începători primesc sfaturi de la instructori profesioniști și luptă pentru un premiu „dulce” în bani.Titlu localizat: ZombiversÎn Seul, o epidemie cauzată de un virus al zombilor face ravagii. Cine va reuși să facă față provocărilor, păcălindu-i pe morții vii ca să scape cu viață?Titlu localizat: Ucide durereaCauzele și consecințele epidemiei de opioide din SUA sunt expuse într-o dramă care îi urmărește pe vinovați, pe victime și pe anchetatorul care caută adevărul.Titlu localizat: Dincolo de atingereO veterinară clarvăzătoare și un detectiv rezolvă împreună cazuri într-un orășel, dar sunt puși la încercare când descoperă misterul înfiorător al unui ucigaș în serie.Titlu localizat: Acasă la Tyson FuryCampionul la categoria grea Tyson Fury se retrage din box și are parte de excentricitățile vieții de familie, totul în acest documentar-telenovelă amuzant și emoționant.Titlu localizat: AlesJodie, un băiat de 12 ani din Baja California Sur, descoperă că are puteri asemenea lui Iisus. Își va urma el chemarea pentru a-și împlini destinul?Titlu localizat: Ce mai face familia Upshaw: Partea 4Un serial de comedie în care o familie obișnuită de culoare din Indiana aspiră la o viață mai bună și la un cămin fericit, în pofida dificultăților de zi cu zi.Titlu localizat: Mask GirlO funcționară complexată de aspectul ei devine peste noapte o celebritate cu mască pe internet, dar o serie de evenimente nefaste îi dau viața peste cap.Titlu localizat: Farul speranțeiDouă mari vedete au o întâlnire relaxată în care discută serios despre propriile griji și vulnerabilități, pe fondul hohotelor de râs.Titlu localizat: HărăzițiO iubire neașteptată se înfiripă atunci când un avocat afectat de un blestem străvechi începe o relație cu o funcționară care deține cheia eliberării lui.Titlu localizat: Ultimatum: Cununie sau așa a fost să fie: Sezonul 2Căsătorie sau despărțire? Cinci cupluri noi își testează relația făcând pereche cu alți parteneri, într-un nou sezon al acestui experiment social.Titlu localizat: Baki Hanma: Sezonul 2: Partea 2Noi episoade din acest serial anime cu arte marțiale.Titlu localizat: Ragnarok: Sezonul 3Limita dintre bine și rău e tot mai tulbure, iar forța lui Magne va fi supusă testului suprem într-o ultimă bătălie colosală între zei și uriași.Titlu localizat: Cine este Erin Carter?Viața unei britanice care lucrează în Barcelona scapă de sub control atunci când un jaf armat într-un supermarket îi scoate la iveală secretele și trecutul violent.O motociclistă preia identitatea surorii ei gemene dispărute ca să-i aducă în fața justiției pe ucigașii acesteia și să afle adevărul din spatele separării lor.Titlu localizat: Ultimatum: Cununie sau așa a fost să fie: Sezonul 2Căsătorie sau despărțire? Cinci cupluri noi își testează relația făcând pereche cu alți parteneri, într-un nou sezon al acestui experiment social.Titlu localizat: Arme și trandafiriÎn orașul Gulaabgunj, controlat de un cartel, o afacere cu opiu fără precedent atrage în haos un polițist din metropolă și un mecanic îndrăgostit.Shin Dong-youp și Sung Si-kyung pornesc într-o călătorie presărată cu râsete prin Taiwan, căutând să înțeleagă mai bine afacerile și obiceiurile sexuale din această țară.Titlu localizat: Operațiunea: SoulcatcherUn contractor militar angajat să obțină o armă care transformă oamenii în ucigași sălbatici vrea să se răzbune când fratele lui cade victimă dispozitivului respectiv.Titlu localizat: Confruntare directăComedia și pericolul se îmbină în rutina unui șofer îndrăgostit și a unui mecanic contrabandist după ce dau peste un interlop și pornesc într-o aventură de zile mari.Titlu localizat: Zom 100: Listă de dorințe în plină apocalipsăTerorizat de șef și epuizat de munca nesfârșită, a ajuns doar un robot corporatist. Abia acum, când lumea e invadată de zombi, simte și el că trăiește cu adevărat!Titlu localizat: The Seven Deadly Sins: Ura din Edinburgh – Partea 2Pentru prima dată de la tragicul accident, Tristan e din nou alături de Lancelot și trebuie să învețe să-și stăpânească demonii interiori pentru a-și salva mama.Titlu localizat: Căsătorește-te cu o fantomăDupă ce găsește un plic straniu, viața polițistului Ming-han ia o întorsătură înfricoșătoare: se trezește căsătorit cu un tip-fantomă și cei doi au o crimă de rezolvat.Titlu localizat: 10 zile ale omului răuUn detectiv privat lovit de soartă trebuie să-și croiască drum printr-o încrengătură de minciuni ca să afle adevărul despre o crimă petrecută într-o vilă.Titlu localizat: Dragoste, sex și treizeci de lumânăriÎn anul în care patru prietene împlinesc 30 de ani, ele au de-a face cu relații complicate, dezamăgiri și un eveniment șocant, care amenință să le despartă.Titlu localizat: Dragoste la pătrat pentru totdeaunaRelația dintre un influencer excentric și o profesoară cu picioarele pe pământ este pusă la încercare când un personaj din trecut amenință să le distrugă fericirea.Titlu localizat: Clubul criminal de lecturăOpt prieteni amatori de horror luptă să rămână în viață după ce un clovn ucigaș, care pare să știe oribilul secret care-i leagă, începe să-i elimine unul câte unul.Titlu localizat: Nu ai ce căuta la bat mitzvahul meuStacy și Lydia, prietena ei cea mai bună, plănuiesc petreceri de bat mitzvah extraordinare. Dar lucrurile o iau razna atunci când un băiat popular și dramele din școală amenință să strice totul. Idina Menzel, Jackie Sandler, Adam Sandler, Sadie Sandler și Sunny Sandler joacă în această comedie inteligentă despre maturizare.Titlu localizat: Alege iubireaIubitul stabil. Alesul inimii. Vedeta rock plină de șarm. Pe cine va alege Cami? În această comedie romantică interactivă, viața ei amoroasă e în mâinile tale.Titlu localizat: Povești din sport: Volumul 3Serialul apreciat de critici UNTOLD revine cu Volumul 3, un eveniment de vară de patru săptămâni, care oferă noi perspective asupra unor povești incredibile din marea lume atât de complexă a sportului. De la box la fotbal și scandalurile de dopaj, aceste noi povești aruncă o privire dincolo de titlurile din presă și dau peste cap tot ceea ce aveai impresia că știi. Episoadele vor fi lansate săptămânal, fiecare dintre acestea concentrându-se asupra unei povești axate pe personaje și bazate pe mărturiile intime și oneste ale celor implicați în evenimentele respective, totul pentru a dezvălui curajul, determinarea, dezamăgirile, triumfurile, dar și umorul din spatele eforturilor vizibile.Titlu localizat: Mark Cavendish: Niciodată suficientAcest documentar intim și captivant descrie ascensiunea, decăderea tragică și incredibila revenire a ciclistului profesionist Mark Cavendish.Titlu localizat: Otravă: Mizerul adevăr despre mâncarePrin interviuri revelatoare cu experții și familiile victimelor, acest documentar captivant examinează problema bolilor alimentare letale din SUA.Titlu localizat: Ultimele ore ale lui Mario BiondoUltima noapte a lui Mario Biondo, soțul moderatoarei TV Raquel Sánchez Silva, ridică și acum întrebări. Acest serial bazat pe cazuri reale vine cu noi amănunte.Titlu localizat: Doamnele au întâietate: Povestea femeilor din hip-hopÎn acest serial documentar care aduce un omagiu deschizătorilor de drumuri, rapperi, creatori și experți descriu influența femeilor asupra muzicii și culturii hip-hop.Acest reality-show reconfortant reprezintă o căutare emoționantă a iubirii, în care câteva persoane cu sindromul Down trec prin încercările și reușitele întâlnirilor.Prezentând în premieră mărturiile din ambele tabere, acest serial examinează procesul care a pus pe jar Hollywoodul și reacția care a urmat în mediul virtual.Titlu localizat: Trăiește până la 100 de ani: Secretul zonelor albastreCălătoriți în jurul lumii alături de scriitorul Dan Buettner pentru a descoperi cinci comunități unice, în care oamenii duc o viață extraordinar de lungă și vibrantă.Titlu localizat: Casa de păpuși a lui Gabby: Sezonul 8Pe ritm de melodii noi, alături de alți și alți prieteni, distracția nu se încheie niciodată pentru Gabby și amicul ei, Panda Mâț. Fă-te mic de tot și hai și tu cu ei!Titlu localizat: Robo-cadețiiUn adolescent se alătură unui grup de cadeți aleși pentru a apăra Pământul împotriva extratereștrilor invadatori cu ajutorul unor robo-cadeți sosiți din spațiu.Titlu localizat: Tata, vânător intergalactic: Sezonul 2Vânătorul devine pradă când Terry dispare în mod misterios, lăsându-și soția, copiii și pe Blobby să-l caute prin tot universul.Titlu localizat: Regele MaimuțăUn maimuțoi și arma sa magică pornesc într-o călătorie legendară în care se vor lupta cu demoni, dragoni, zei și cu cel mai puternic dușman al eroului: propriul ego!Titlu localizat: Mielul karatist: Sezonul 2Trico și Wanda folosesc gadgeturi grozave și lovituri de karate pentru a-și apăra prietenii pufoși de un lup înfometat și periculos!Sursa foto: Netflix