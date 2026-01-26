Fiicele de 7 și 11 ani ale lui Kenan Thompson îl taxează – De ce nu ești ca tipul de la TV?

Ești un titan al comediei. Cel mai longeviv actor din istoria Saturday Night Live. O legendă. Dar acasă? Acasă ești doar tata. Unul complet diferit de personajul vulcanic de la TV, iar fiicele lui nu-l iartă. I-o spun în față. Zilnic.

Asta e realitatea lui Kenan Thompson. Veteranul SNL. La 47 de ani, comediantul a povestit pentru revista People despre viața de familie, unde fetele lui sunt și cei mai aspri critici, dar și radarul lui pentru tot ce mișcă în cultura pop. Ironia sorții…

Mai supărate că nu o cunosc pe Ariana Grande decât că tata e celebru

Faima? Nu le impresionează deloc. Fiicele lui Kenan Thompson, de 11 și 7 ani, nu dau doi bani pe celebritatea tatălui. Deloc. Ba chiar se enervează dacă nu le bagă și pe ele în lumea lui plină de vedete, mai ales când apare vreun idol de-al lor. Logica lor e imbatabilă.

Thompson redă o discuție recentă, râzând. „«Ai avut-o pe Ariana Grande la emisiune». Eu zic: «Păi da, nu crezi că e tare?». Ele: «Voiam să o cunosc». Eu: «Ok, dar nu crezi că m-am descurcat destul de bine?»”. Reacția lor? Un dezinteres politicos, de cele mai multe ori. Actorul încheie amuzat: „Le înțeleg, știi, sunt în lumea lor proprie”.

Tata, tipul serios. Personajul de la TV, cel exploziv

Lovitura de grație vine când fetele îl pun față în față cu personajele lui. Acolo e marea problemă. Diferența e colosală, iar ele o taxează fără milă. „Ele clar fac diferența. Mă întreabă: «De ce nu ești ca tipul ăla?»”.

Pentru că acasă, Kenan e alt om. Total. „Sunt ciudat de drastic diferit de persona mea de la televizor”, recunoaște el. El e tipul calm. Relaxat. „Sunt destul de calm și foarte relaxat, nu așa exploziv sau, știi, zeflemitor, până nu se întâmplă ceva amuzant”.

Rolul lui acasă e simplu și direct. El îl definește fără să se ascundă. „Nu sunt un povestitor de glume, ci mai degrabă autoritatea lor, dacă înțelegi ce vreau să zic?”.

Așadar, unul dintre cei mai mari comedianți din America e, de fapt, părintele serios. Cel cu regulile. Fetele acceptă asta, dar nu fără să-l înțepe constant. Concluzia lui? „Ele văd mereu persoana care sunt… nu persoana exagerată de la TV”.

De la „Good Burger” la lecții de cultură pop

Nu înseamnă că îi ignoră complet munca. Nicidecum. Chiar dacă sunt „puțin prea mici” pentru a se uita la SNL, fetele sunt topite după proiectele lui vechi. Mai ales după „Good Burger”. Filmul ăla cult din anii ’90, cu el și Kel Mitchell. Se pare că nostalgia încă prinde.

Doar că vremurile s-au schimbat, iar acum rolurile s-au inversat complet. Thompson recunoaște deschis: fiicele lui, mai ales cea de 11 ani, sunt radarul lui pentru ce e cool în cultura pop. Ele îl învață pe el. Nu invers.

Generația Z dictează. „Îmi arată totul, de la fotbaliști la artiști noi”

Vrei să știi ce e la modă? Întreab-o pe fiica de 11 ani a lui Kenan. Simplu. „Ea este degetul meu pe pulsul tinerilor”, zice actorul. „Cea de șapte ani e încă un copil, dar cea de 11 știe literalmente totul”.

De la transferuri în fotbalul european la ultimul puști care a rupt TikTok-ul, fiica cea mare e o adevărată agenție de știri. „Mă învață despre fiecare fotbalist, fiecare club de fotbal… ele sunt cele care știu de toți artiștii noi, melodiile noi… e vastă cantitatea de lucruri prin care trec constant”. O lume întreagă, într-adevăr.