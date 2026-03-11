Fiica lui Adrian Ponta intră la una dintre cele mai prestigioase universități europene

La doar câteva zile după scandalul repatrierii din Dubai, Irina Ponta, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, a înregistrat o reușită academică importantă. Tânăra a fost admisă la prestigioasa Universitate Bocconi.

Vestea vine după o perioadă tensionată pentru familie. Potrivit Viva, Irina a întâmpinat probleme în timpul unei operațiuni de repatriere a 28 de elevi români rămași în Emirate, după ce mai multe zboruri spre România au fost anulate din cauza tensiunilor din regiune.

O nouă etapă: admiterea la o universitate de prestigiu

După ce a ajuns în siguranță acasă cu un zbor comercial, Irina le-a oferit părinților un motiv de mândrie. Daciana Sârbu a anunțat succesul fiicei sale printr-o postare în mediul online, unde a transmis un mesaj scurt, dar plin de emoție.

„Mândră de tine!”, a notat afacerista, celebrând astfel admiterea fiicei sale la Universitatea Bocconi.

Contextul scandalului din Dubai

Incidentul care a provocat îngrijorare a avut loc în timpul repatrierii unui grup de elevi români din Dubai. Fiicei lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu i s-ar fi blocat accesul la autocarul care urma să o ducă spre avionul de repatriere. Situația a generat un scandal, iar părinții au trăit momente de tensiune până la clarificarea situației și revenirea Irinei în țară.

Daciana Sârbu, despre momentele de disperare

În plină controversă legată de repatriere, Daciana Sârbu a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a descris clipele dificile prin care a trecut. Ea a mărturisit că a simțit teamă și neputință, fiind îngrijorată pentru siguranța copilului ei.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia i se ia speranta ca i se intoarce copilul acasa și am reacționat. Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile„, a scris Daciana Sârbu în mediul online.