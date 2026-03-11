Ultimele articole

 

Fiica lui Adrian Ponta intră la una dintre cele mai prestigioase universități europene

La doar câteva zile după scandalul repatrierii din Dubai, Irina Ponta, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, a înregistrat o reușită academică importantă. Tânăra a fost admisă la prestigioasa Universitate Bocconi.

Vestea vine după o perioadă tensionată pentru familie. Potrivit Viva, Irina a întâmpinat probleme în timpul unei operațiuni de repatriere a 28 de elevi români rămași în Emirate, după ce mai multe zboruri spre România au fost anulate din cauza tensiunilor din regiune.

O nouă etapă: admiterea la o universitate de prestigiu

După ce a ajuns în siguranță acasă cu un zbor comercial, Irina le-a oferit părinților un motiv de mândrie. Daciana Sârbu a anunțat succesul fiicei sale printr-o postare în mediul online, unde a transmis un mesaj scurt, dar plin de emoție.

„Mândră de tine!”, a notat afacerista, celebrând astfel admiterea fiicei sale la Universitatea Bocconi.

Contextul scandalului din Dubai

Incidentul care a provocat îngrijorare a avut loc în timpul repatrierii unui grup de elevi români din Dubai. Fiicei lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu i s-ar fi blocat accesul la autocarul care urma să o ducă spre avionul de repatriere. Situația a generat un scandal, iar părinții au trăit momente de tensiune până la clarificarea situației și revenirea Irinei în țară.

Citeste si:  Analiză IntegralEdu: educația în străinătate arată o schimbare a tendințelor în România și la nivelul Europei de Sud Est

Daciana Sârbu, despre momentele de disperare

În plină controversă legată de repatriere, Daciana Sârbu a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a descris clipele dificile prin care a trecut. Ea a mărturisit că a simțit teamă și neputință, fiind îngrijorată pentru siguranța copilului ei.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia i se ia speranta ca i se intoarce copilul acasa și am reacționat. Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile„, a scris Daciana Sârbu în mediul online.

