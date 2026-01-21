Fiica Lisei Rinna, Amelia Gray, dezvăluie – Cei 2 actori care i-au salvat debutul

Un nume celebru deschide uși. Asta e clar. Dar nu garantează succesul. Amelia Gray, fiica Lisei Rinna și a lui Harry Hamlin, a învățat lecția asta pe propria piele. La 24 de ani, a ajuns pe primul ei platou de filmare. Emoțiile? Au copleșit-o.

Chiar dacă vine dintr-o familie de actori, debutul în serialul FX „The Beauty” n-a fost simplu. A avut nevoie de ajutor. Într-un interviu pentru People, modelul a recunoscut că doi colegi de platou i-au fost alături în noua aventură, oferindu-i sfaturi care chiar au contat.

Cine i-a fost alături? Unul e câștigător de EGOT

Surpriza? Nu părinții ei faimoși au fost mentorii. Ci doi colegi. „Ben Platt și Megan Trainor m-au ajutat enorm”, a spus Gray la premiera din New York. Nici regizorul nu a fost uitat. Deloc. „La fel și Ryan Murphy, bineînțeles. Adică, evident că nu aș fi putut face asta fără el. El mi-a regizat întreaga scenă și îi sunt incredibil de recunoscătoare”, a completat ea.

Fiecare a ajutat cum a putut. Meghan Trainor, la 32 de ani, tocmai făcuse cursuri de actorie și i-a împărtășit tot ce învățase. Ben Platt, tot 32 de ani, un artist complet cu statut de EGOT (adică are în palmares Emmy, Grammy, Oscar și Tony), a fost cel care a ajutat-o să se relaxeze, în ciuda renumelui său impresionant. Ironia sorții…

„Evident, Ben este un actor EGOT. A câştigat fiecare premiu posibil. Aşa că am fost puţin emoţionată să filmez o scenă cu el”, își amintește Amelia. Dar emoțiile s-au dus repede. Foarte repede. „Am petrecut mult timp împreună ca actori, am descoperit. Și pe măsură ce am petrecut mai mult timp împreună, a fost atât de săritor.”

De pe podium, în fața camerei: De ce i-a fost greu să vorbească

Trecerea a fost grea. Pentru un model care a debutat la 16 ani, obișnuit să comunice non-verbal, dialogul a fost o adevărată provocare. Lumea modei, pe podium, e o lume tăcută.

„Cred că pentru mine, evident, din moment ce nu vorbesc la jobul meu [de model], de obicei doar apar. E mult mai ușor pentru mine să lucrez cu corpul și mult mai greu să lucrez cu reacțiile mele și, cumva, cu răspunsurile și cu vorbitul. Asta e greu”, a recunoscut ea râzând. O schimbare totală de registru.

„Sunt un nepo baby”: Amelia Gray, despre eticheta care o urmărește

Amelia nu fuge de eticheta de „nepo baby”. Deloc. Termenul, folosit pentru copiii vedetelor care profită de numele părinților, nu o deranjează. Ba chiar o recunoaște deschis. Modelul a spus că e „foarte conștientă” de statutul ei și „extrem de recunoscătoare pentru asta”.

A ținut însă să sublinieze un lucru: titlul ăsta nu-ți garantează un job. Într-un podcast pentru Vogue, a povestit că, spre deosebire de fetele descoperite pe stradă, ea a fost cea care a bătut la uși. A alergat după oportunități. „Am căutat pe toată lumea. Știam deja că asta vreau să fac de la 5 ani. Nu am nicio idee de ce.”

Refuzată de Tom Ford: „Îmi place o provocare”

Și ca să demonstreze că un nume celebru nu e de ajuns, Amelia a dat un exemplu concret. Unul dureros, dar care a format-o. De ani buni încearcă să defileze pentru unul dintre cei mai mari designeri. Fără succes. Este refuzată constant.

„Am fost la castingul Tom Ford de fiecare dată când am aterizat în Milano de la începutul carierei mele și am fost atât de aproape să-l obțin”, a povestit ea. „M-au probat în haine, una-alta, și nu l-am obținut niciodată pentru că mereu a fost o singură persoană care nu mă susține, ceea ce e în regulă. Îmi place o provocare.”

Refuzurile nu o descurajează. Dimpotrivă, o motivează. „E atât de plictisitor dacă obții totul deodată. Trebuie să muncești pentru lucruri.” Simplu.