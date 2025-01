Trebuie sa fii frumoasa indiferent de vreme, iar sezonul rece este o provocare din acest punct de vedere pentru ca temperaturile scazute sunt o provocare pentru piele si par, principalele tale atuuri de frumusete. Intretinerea frumusetii tale se face din exterior, dar mai ales din interior. Iata cele mai bune sfaturi.

O vorba spune ca frumusetea vine din interior astfel ca, in perioada rece, mai mult ca in cea calda, trebuie sa ai grija se te menti plina de vitalitate si cu un tonus ridicat.

Fii frumoasa in sezonul rece. Cele mai sanatoase sfaturi

Temperaturile scazute solicita organismul, iar in consecinta metabolismul tau are nevoie de proteine de calitate, de minerale si de multe vitamine. Masa de dimineata este mai importanta ca niciodata in perioada rece. Asa ca mananca dimineata. Cele mai bune solutii: un ou tare, o felie de paine integrala cu miere si o cafea sau o bucata de carne alba si cateva bucatele de legume, sau cereale si lapte ori iaurt. Adauga o salata de fructe si legume crude, care iti va stimula toate mecanismele interioare si te va face sa ai o zi minunata.

Reteta perfecta: un mar sau o para, o mandarina sau o portocala, obligatoriu un morcov mic, boabele unui ciorchine de strugure sau o lingura de stafide, cateva picaturi de suc de lamaie proaspat stors, 15-20 de picaturi de propolis lichid (il gasesti in magazinele de tip plafar), totul amestecat cu o lingurita de miere si putina apa.

Un ten de papusa

Marea problema toamna si iarna o reprezinta variatiile de temperatura si aerul uscat, in urma incalzirii centralizate. Ceea ce rezulta este un ten ofilit, tern, o fata palida si lipsita de stralucire, care tanjeste dupa soare. Solutia, o masca binefacatoare capabila sa hraneasca pielea in profunzime si sa-i redea stralucirea din mijlocul verii.

Iata solutia. Ingredientele sunt simple si le gasesti in toate magazinele naturiste: o lingura de argila alba, o lingurita de spirulina pudra (se gaseste si in farmacii si in magazinele naturiste ambalata in borcane), o jumatate de lingurita de ulei din nuci de Macadamia (de la plafar), trei-cinci picaturi de ulei de lamaie, vitamina E (o capsula cu ulei – de la farmacie). Amesteca spirulina cu argila. Adauga uleiurile si putina apa plata pana rezulta o pasta groasa. Intinde masca pe fata bine curatata si lasa masca sa actioneze intre 10 si 15 minute. Este recomandata o data pe saptamana, pana vine primavara!

Gomaj pentru corp

Sa nu te mire daca ai tendinta sa te neglijezi, in perioada rece. Toate femeile fac asta. Pe de o parte din cauza lipsei de timp, pe de alta din cauza faptului ca esti infofolita si pielea nu mai este un “accesoriu”. Uitam mai ales genunchi, de pielea de pe picioare, care sufera din cauza lipsesi de aer si de lumina, ascunsa in spatele ciorapilor si al pantalonilor. La fel si coatele si nu in ultimul rand umerii si spatele. Poti compensa toate acestea prin gomaj care face pielea sa straluceasca si sa astepte nerabdatoare primavara.

Masti cosmetice facute in casa

Iata solutia: trei linguri cu zahar, pudra de migdale (o poti prepara in casa din migdale macinate), ulei de seminte de struguri (il gasesti in magazinele de tip plafar sau chiar in supermarket), 20 de picaturi de ulei de migdale. Amesteca toate ingredientele si maseaza-ti pielea dupa ce te-ai spalat bine cu un gel de dus. Foloseste o manusa mai aspra cu miscari circulare. Gomajul este foarte eficient daca il aplici de doua ori pe saptamana.

Solutie pentru mainile tale

Din pacate iarna neglijam inclusiv mainile si unghiile. O eroare grava, pentu ca pielea isi pierde elasticitatea, unghiile, mai ales din cauza variantiilor de temeperatua devin casante.

Efecte minunate are combinatia dintre trei linguri de ulei de ricin, trei linguri de ulei de masline (uleiul de floarea soarelui este la fel de bun), amestecate cu sucul de la o lamaie. Incalzeste putin amestecul si inmoaie-ti mainile. Tine mainile in acest amestec 15 minute, o data pe saptamana. Dupa ce au trecut cele 15 minute maseaza-ti palmele, incheieturile si articulatiile. Spala mainile cu apa si stergele cu un prosos (nu folosi nici sapun nici alt degresant).

Frumuseta este sanatate la interior

Toamna si iarna, organismul vostru are nevoie apararea sistemului imunitar, ca sa faca fata tuturor atacurilor virale si bacteriene. Solutia este sa detoxifici si sa-ti protejezi caile respiratorii.

Combina trei linguri de cimbru, cu trei linguri de echinaceea uscata (in magazinele de tip plafar sau bio) si doua linguri de frunze de eucalipt (uscat, tot din magazinele de tip plafar sau bio). Adauga coaja de portocala, pentru aroma. O lingurita de amestec este suficienta pentru o cana de ceai, iar cantitatea de plante este suficienta pentru cate un ceai in fiecare seara, vreme de doua saptamani.

Afla totul despre diata pentru frumusetea tenului

Bea ceaiul indulcit cu miere, impreuna cu o felie de lamaie. Este o incredibila pavaza impotriva virozelor de iarna! Nu ma crezi, incearca!

Sfaturile de mai jos sunt culese si adaptate din cartea “100 de retete preparate de tine, pentru tine”, a frantuzoaicei Joséphine Fairley. Prima recomandare a lui Joséphine Fairley pentru perioada de iarna este hidratarea si respectarea celor doi litri de lichide pe zi!