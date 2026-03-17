Un nou brand de skincare dezvoltat de dermatologi a intrat în portofoliul Sephora. Fig.1 Beauty, co-fondat de medicul dermatolog Dr. Courtney Rubin și antreprenoarea Kimmy Scotti, propune o gamă restrânsă de formule performante, bazate pe transparență și studii clinice. Lansarea a avut loc pe 17 martie 2026.

Ce aduce nou Fig.1 Beauty?

La prima vedere, pare doar un alt brand de îngrijire. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Fiecare produs afișează vizibil procentul de ingrediente active și timpul estimat în care vei vedea rezultate, o abordare menită să clădească încrederea consumatorilor într-o piață adesea criticată pentru promisiuni vagi. Dar cum se traduce asta pentru noi, clientele? știi exact ce cumperi și la ce să te aștepți.

Dezvoltarea produselor este condusă de Dr. Panta Rouhani Schaffer, tot medic dermatolog. „Lansarea pe sephora.com ne permite să aducem nivelul nostru definitoriu de rigoare științifică unui public mai larg, făcând îngrijirea pielii dezvoltată de dermatologi mai accesibilă ca preț și mai ușor de găsit, fără a compromite siguranța sau rezultatele”, a declarat Dr. Schaffer.

Prețuri care sfidează luxul

Hai să vedem cum stăm cu prețurile. Gama Fig.1 se încadrează între 26 și 66 de dolari, poziționându-se strategic între credibilitatea clinică și segmentul de prestigiu. E drept că multe branduri ne-au obișnuit cu ideea că eficiența costă enorm, dar co-fondatoarea Kimmy Scotti vrea să schimbe această percepție.

„Am construit Fig.1 pentru a demonstra că îngrijirea eficientă a pielii nu ar trebui să necesite prețuri de lux”, a spus Scotti. „Multe produse de îngrijire de lux costă sute de dolari fără a oferi rezultate mai bune.”

O declarație curajoasă.

Formule cheie și accent pe sustenabilitate

Gama de debut acoperă atât necesitățile zilnice, cât și tratamentele țintite. Printre vedete se numără un sistem de retinol în trepte (cu concentrații de 0,15%, 0,3% și 0,6%), conceput pentru a ajuta pielea să se acomodeze treptat. Iar serul cu vitamina C promite îmbunătățirea nuanței tenului în patru săptămâni, în timp ce o cremă hidratantă pe bază de ceramide se concentrează pe susținerea barierei cutanate. Există, si, produse pentru pigmentare, linii fine și oboseala din zona ochilor.

Dincolo de cifre și ingrediente, Fig.1 este un brand certificat „Clean + Planet Aware”. Majoritatea produselor sunt gândite pentru a fi folosite pe termen lung, având un sistem de refill (o mișcare inteligentă pentru a reduce deșeurile de mediu) care încurajează construirea unei rutine constante.

Fig.1 Beauty este acum disponibil online pe sephora.com, iar clientele din Marea Britanie pot cumpăra produsele de pe cultbeauty.co.uk.