Fetty Wap, plus 40 kg de mușchi după 4 ani de închisoare. Un alt om

O transformare șocantă. Rapperul Fetty Wap, omul din spatele hitului planetar „Trap Queen”, este de nerecunoscut după aproape patru ani de închisoare, având acum o mentalitate complet nouă și un fizic radical schimbat. A rupt tăcerea.

Totul a ieșit la iveală într-un interviu pentru Rolling Stone, preluat și de People. Acolo, artistul de 34 de ani a explicat schimbarea. Willie Junior Maxwell II, pe numele său real, a fost arestat în octombrie 2021 pentru trafic de droguri și condamnat la șase ani. A fost eliberat mai devreme, pe 8 ianuarie. Acum se simte liber. Cu adevărat liber.

Primul gest în libertate: „Un duș fără papuci”

Primul lucru făcut în libertate? Răspunsul e simplu, aproape dezarmant. „Să fac un duș fără papuci”. Pentru noi, o banalitate. Pentru el, un lux de neimaginat în penitenciar. „Știu că probabil sună nebunesc, dar în închisoare porți papuci de duș. Sunt lucruri de genul ăsta… lucruri pe care în mod normal nu le consideri importante”, a recunoscut rapperul. O lecție învățată pe calea cea grea: nu mai lua nimic de-a gata.

Noua lui perspectivă se vede în tot. Fetty Wap nu mai aleargă. Nicăieri. Ce contrast față de 2015, anul în care a explodat pe scena muzicală și a devenit un star peste noapte cu piese ca „Trap Queen”, „679” sau „My Way”. Viteza nu mai contează. „E ca atunci când ești la volan și gonești ca să ajungi undeva, încerci să te întreci cu timpul. Mi-am promis un singur lucru de data asta: o să-mi iau timp să trăiesc. Să mă bucur cu adevărat de viață”.

Transformarea spectaculoasă: aproape 40 kg de mușchi în penitenciar

Schimbarea nu e doar în mintea lui. E și fizică. Și se vede. Artistul a folosit timpul din detenție pentru a se reconstrui, concentrându-se pe credință și pe antrenamente. Cheia? Disciplina.

Rezultatele vorbesc de la sine. „Am intrat în închisoare la vreo 63 de kilograme. Am venit acasă la 102. A fost o disciplină pentru mine să ajung aici. Aveam în cap ideea: «Vreau să văd cum arăt așa»”, a povestit el. O metamorfoză completă, s-ar zice.

Gata cu dramele în versuri. Urmează muzica pentru „o stare de bine”

Acum, ca tată a șase copii, Fetty Wap redescoperă bucuriile simple. Visează să-și vadă copiii la facultate sau urmându-și pasiunile, dar deocamdată se bucură să le afle „noile culori preferate, lucruri mărunte”. Lumea digitală a celor mici îl captivează. „Roblox e o nebunie. Au un întreg grup de chat despre Roblox. Eu doar stau și mă uit”, spune el, amuzat.

Și fanii? Pot sta liniștiți. Urmează muzică nouă. Dar va fi altfel. Fetty Wap nu va mai cânta despre drame și greutăți. Mesajul e acum pozitiv. Simplu. „Ne vom distra. Te va face să te simți bine. Îți va da chef să te îmbraci frumos și să ieși afară. Sau, dacă ești deja afară, te va face să vrei să mai stai. Vom fi pe aceeași lungime de undă”, promite el.

O nouă pagină: „Tot ce am pierdut, trebuia pierdut”

Are regrete? Deloc. Vede perioada din detenție ca pe un proces necesar. O purificare. O resetare totală a sistemului.

„Aș putea spune că tot ce am pierdut când am intrat, era menit să fie pierdut, iar când am ieșit, am lăsat totul acolo. Înțelegi ce zic? Pur și simplu mă simt diferit”, a încheiat el. Concluzia lui e definitivă. „Mă simt nou. Mă simt reabilitat, într-un fel. Am o mentalitate atât de clară, încât nimic nu mai pare cu adevărat atât de important”.