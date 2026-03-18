Ferrari a deschis un nou flagship de lux în inima Londrei, pe colțul dintre Old Bond Street și Piccadilly. Magazinul se întinde pe o suprafață de 850 de metri pătrați (9.150 de picioare pătrate) și este amenajat pe trei etaje, chiar în fosta locație a magazinului de bijuterii De Beers. Acesta este primul magazin de lifestyle al mărcii din Europa, în afara Italiei, și se concentrează exclusiv pe colecția ready-to-wear și produsele de lux, fără a include linia Scuderia.

Un reper pentru brand

Carla Liuni, chief brand officer la Ferrari, a descris deschiderea ca fiind un „reper important pentru noi în contextul strategiei de lifestyle pe care ne-am stabilit-o, care este în primul rând să hrănim și să alimentăm puterea evocatoare a mărcii”. E drept că, la prima vedere, pare doar un alt magazin de haine. Numai că lucrurile stau puțin diferit.

„Nimeni nu mai are nevoie de încă o geantă sau o altă haină”, a adăugat Liuni, subliniind că Ferrari Lifestyle vrea să atragă clienții la un nivel care depășește produsul și intră în cultura brandului. Până la urmă, despre asta e vorba. „Ferrari nu este doar un nume. Este despre formă, piele, atingere și emoție, și sperăm că prin colecție și prin acest magazin reușim să comunicăm asta”.

Design inspirat din fabrică

Proiectat de Rocco Iannone, directorul de creație al Ferrari Lifestyle, împreună cu arhitecții de la Gonzalez Haase AAS și studioul de design Formafantasma, magazinul este o adevărată vitrină a designului italian. Interiorul este inspirat de fabrica Ferrari din regiunea Emilia-Romagna, folosind oțel inoxidabil periat manual, beton și accente de piele roșie Poltrona Frau. Pereții și interiorul liftului sunt acoperiți cu Alcantara, un material asemănător cu pielea întoarsă, similar cu cel din interiorul mașinilor.

La parter, clienții pot descoperi o gamă variată de produse. De la seturi de papetărie realizate din piele reciclată din interioarele auto, la stilouri Montblanc umplute cu cerneală mov (culoarea preferată a lui Enzo Ferrari). Bijuteriile sculpturale, inspirate de șuruburi și piese de motor, stau alături de gențile Maranello, modelate după mașina Daytona SP3. Etajul superior găzduiește colecțiile pentru femei și un atelier dedicat, unde clienții pot beneficia de servicii de personalizare, similar procesului de comandă a unei mașini Ferrari.

Conexiuni britanice și istorie F1

Dar de ce Londra, pe bune? V-ați gândit vreodată la legătura dintre Ferrari și Marea Britanie? Liuni oferă răspunsul: „Brandul are o relație de lungă durată cu Marea Britanie, începând de pe circuit. Cursele de la Silverstone fac parte din vara britanică la fel de mult ca Wimbledon. Simțim că este momentul potrivit să venim la Londra. Prin deschiderea de aici ne putem construi cultura, credibilitatea și relevanța pentru comunitatea locală”.

Iar conexiunile locale nu sunt puține. Cel mai nou recrut al echipei de F1 este englezul Lewis Hamilton, care s-a alăturat Scuderiei Ferrari în 2025. În magazin pot fi văzute fotografii cu Kate Bush pozând lângă un Ferrari galben sau cu Prințesa Diana în timpul unui tur la Silverstone. La subsol, pe lângă colecția pentru bărbați și diverse seturi de jocuri (domino, bocce și ping pong), se află o zonă specială pentru colecționari, numită „Caveau”.

O adevărată peșteră a comorilor pentru fani.

Aici sunt expuse țevi de eșapament restaurate cu grijă, arbori de motor și alte componente de la mașini din curse importante de Formula 1.

O viziune pe termen lung

Rocco Iannone a explicat că limbajul de design al mărcii este foarte specific. „Ferrari este în primul rând o poveste umană. Este povestea fondatorului nostru, un om foarte hotărât și pasionat care și-a îndeplinit visul. Ceea ce încercăm să facem este să canalizăm acele emoții și valori în deciziile pe care le luăm”. El a adăugat că a vrut ca oamenii să intre în magazin „și să înțeleagă imediat ce reprezentăm. Acesta este și motivul pentru care parterul este o colecție a tuturor experiențelor pe care le oferim. Am vrut să fie o călătorie de descoperire”.

Planul este ca magazinul să devină parte din peisajul cultural londonez. „Vrem ca acesta să fie un loc unde oamenii pot veni să se bucure de muzică, design sau cărți. Vrem să fim relevanți din punct de vedere cultural, dar și relevanți pentru comunitatea locală pe tot parcursul anului”, a spus Liuni. Aceasta a mai adăugat că Marile Premii de Formula 1 „devin următorul covor roșu”, motiv pentru care Ferrari vrea să fie prezent cu formate flexibile de magazine. Un exemplu concret este Las Vegas. „Am plănuit să rămânem deschiși pentru câteva săptămâni, dar apoi am decis că există clientela potrivită, că există o legătură bună cu piața, așa că am decis să menținem magazinul deschis timp de 12 luni”, a încheiat ea.