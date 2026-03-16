În ultimele luni, mai multe fondatoare de companii, figuri emblematice ale valului de antreprenoriat milenial din anii 2010, și-au început al doilea act în carieră. Audrey Gelman, co-fondatoarea spațiului de co-working The Wing, a revenit cu o nouă afacere, Yael Aflalo de la Reformation s-a întors în lumea startup-urilor, iar Tyler Haney s-a alăturat din nou brandului de articole sportive Outdoor Voices. Oare asistăm la o revenire a erei „girlboss”?

De la ascensiune la prăbușire

Aceste reapariții vin la aproape un deceniu de la apogeul cultural al unui nou arhetip al ambiției feminine. Publicații precum Refinery29 promovau un „feminism de carieră”, celebrând o generație de tinere fondatoare care, teoretic, rescriau regulile afacerilor. Startup-uri ca Glossier și Nasty Gal și-au transformat fondatoarele în figuri culturale, prezentându-le drept imaginea brandului în mediul online.

Apoi, aproape la fel de repede cum a apărut, conceptul de girlboss a fost demontat. „Lumea mai largă a afacerilor și finanțelor se aștepta ca femeile tinere să opereze la același nivel cu un bărbat de 45 de ani care petrecuse două decenii în industrie”, spune Sharmadean Reid, una dintre cele mai vizibile figuri „girlboss” din Marea Britanie. „Nu s-a recunoscut prea mult că tinerețea și ambiția nu echivalează cu experiența. În loc de mentorat sau acces la rețele, mulți oameni pur și simplu au profitat.”

În același timp, mai multe firme din acea epocă s-au confruntat cu probleme interne legate de cultura la locul de muncă, rasism și practici de management toxice, spulberând imaginea de utopie feministă care le alimentase succesul inițial.

Și totuși, epoca aceea a mișcat lucrurile din loc. „Femeile executive din C-suite reprezintă acum aproximativ 29%, deci puțin sub o treime. Aceasta este o diferență semnificativă față de 17% când am început în 2014”, afirmă Megan McConnell, partener la McKinsey. „Au existat progrese semnificative în creșterea reprezentării femeilor, în special la vârful companiilor.”

Decalajul de ambiție e, de fapt, de sprijin

V-ați întrebat vreodată de ce pare că ambiția femeilor scade? Datele recente arată o imagine complexă. „Acesta a fost primul an, de când urmărim constant ambiția de cinci ani, în care am văzut un decalaj”, explică McConnell. „Am verificat analizele de mai multe ori pentru că a fost surprinzător. Întrebarea a devenit: de ce vedem o diferență de șase puncte [în ambiție] între bărbați și femei, când nu am mai văzut asta înainte?”

Inegalitățile structurale rămân un factor cheie. Anul acesta, pentru fiecare 100 de bărbați promovați, doar 93 de femei au fost promovate. Cifra scade la 74 pentru femeile de culoare și la doar 60 pentru femeile de culoare din America de Nord. Pe bune, cum să nu-ți recalibrezi așteptările?

Când cercetătorii au analizat mai atent, au descoperit că nu era vorba de o prăbușire a motivației, ci de o reevaluare a așteptărilor. „Femeile se uită în sus și văd calitatea vieții celor care ocupă în prezent acele roluri, și nu pare neapărat admirabilă”, adaugă McConnell, citând presiunile combinate ale muncii și responsabilităților de îngrijire pe care bărbații nu le resimt la fel.

Dar, stai puțin, lucrurile stau puțin diferit. Când McKinsey a ajustat datele pentru a lua în calcul sprijinul în carieră (sponsorizare, oportunități de dezvoltare, susținere managerială activă), decalajul de ambiție a dispărut în mare parte. „Ceea ce arată datele este că există atât un decalaj de ambiție, cât și un decalaj de sprijin”, concluzionează McConnell. „Dacă companiile abordează decalajul de sprijin, decalajul de ambiție ar trebui să se închidă.”

Ambiție sau exploatare?

Pentru mulți angajați, ceea ce era odată prezentat drept ambiție este văzut acum tot mai mult ca muncă nesustenabilă. „O mare parte din ceea ce era etichetat drept ambiție era de fapt exploatare cu care erai de acord”, spune jurnalista Kate Lindsay, care a lucrat la Refinery29 în perioada de glorie a culturii girlboss.

Orele lungi, limitele neclare și munca emoțională neplătită erau considerate semne de dedicare, chiar și atunci când avansarea promisă nu se materializa. „Confuzia dintre ambiție și acceptarea unor condiții proaste este ceva ce a fost acum deslușit”, continuă ea. „Făceai toate astea pentru că credeai că așa avansezi. Dar nu ești recompensat pentru asta. Tot ce vede compania este că îți poate plăti un salariu mic și poate obține mai multă muncă de la tine. Nu există niciun stimulent pentru ei să schimbe asta.”

Soluția? Independența. „Sunt interesată de ruta mai independentă – ce pot construi pentru mine în afara sistemului? Lista mea de e-mailuri de pe Substack este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le am. Un loc de muncă mă poate concedia, dar nimeni nu-mi poate lua asta.”

Noile reguli ale jocului

Momentul post-girlboss este modelat de două schimbări majore: un climat de investiții mult mai rece și o reevaluare a ceea ce înseamnă succesul în afaceri. S-a terminat cu exuberanța capitalului de risc, când startup-urile erau încurajate să se miște rapid și să se extindă cu orice preț.

„Pe atunci, exista și o înțelegere mai redusă a guvernanței. Oamenii strângeau mult capital și nu aveau neapărat în jurul lor persoane care să-i ajute să-l gestioneze”, explică Anna Sweeting, fondatoarea The Equity Studio. „Într-un mod pozitiv, schimbarea de pe piețele de capital a însemnat că fondatorii trebuie să devină mult mai conștienți de dinamica tabelei de capitalizare – diluare, proprietate – pentru că în multe dintre poveștile de la începuturi, oamenii s-au diluat excesiv și nu mai dețineau controlul asupra propriilor companii.”

Iar investitorii înțeleg acum că, deși vizibilitatea construiește brandul, valoarea reală pe termen lung și averea sunt create de proprietate. „Piața nu mai recompensează orbește creșterea cu orice preț. Asta reduce avantajul structural al anumitor arhetipuri. Șablonul Silicon Valley și modelul de extindere rapidă – ștacheta este diferită acum”, adaugă Sweeting.

„Durabilitatea este noul simbol al statutului”

Pentru unii fondatori care au trăit boom-ul startup-urilor, mitologia efortului constant arată acum mai puțin a ambiție și mai mult a epuizare. „De la început, am fost de acord că nu vrem să construim o afacere care să ne epuizeze din nou”, mărturisește Sharmadean Reid despre noul ei brand de cosmetice, 39BC. „Nu o construim doar pentru a face o grămadă de bani și a ne cumpăra mai multe genți.”

Reid a respins mitologia startup-urilor care a definit deceniul girlboss. „Cultura startup-urilor glorifica ideea de a ‘construi avionul în timp ce zbori cu el’. Iubesc acea energie. Dar când asta reprezintă 80% din viața ta în loc de 20%, creează stres cronic.”

Soluția ei a fost să îmbrățișeze predictibilitatea în locul haosului. „Există un manual pentru scalarea unei afaceri de produse de baie și corp. Companiile fac asta încă din anii ’60, ’80, ’90. În loc să-mi supun corpul și creierul unui stres constant, am schițat cum arată manualul pe 10 ani și lucrăm la el pas cu pas.”

Pentru investitori precum Sweeting, mediul actual începe să recompenseze exact acest tip de disciplină. „În acest ciclu, fondatoarele sunt adesea clar de eficiente din punct de vedere al capitalului, uneori din necesitate. Asta înseamnă că au construit afaceri incredibile cu fundamente economice solide.”

Piața, argumentează ea, începe să prețuiască altceva. „Durabilitatea este noul simbol al statutului. Piața recompensează disciplina capitalului, iar disciplina a revenit în favoare.”