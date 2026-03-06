Femeile cu endometrioză suferă mai frecvent de migrenă și dureri de cap intense

Femeile diagnosticate cu endometrioză par să sufere mai des de migrene decât populația generală, sugerează o analiză recentă a literaturii medicale. Cercetarea scoate la iveală o posibilă legătură între cele două afecțiuni cronice, având la bază mecanisme comune precum inflamația și influențele hormonale, scrie Sfatulmedicului.

Endometrioza este o boală ginecologică în care un țesut similar celui care căptușește uterul crește în afara acestuia, provocând dureri pelvine și probleme de fertilitate. Potrivit Sfatulmedicului, migrena este o tulburare neurologică ce se manifestă prin dureri de cap severe, adesea însoțite de greață și sensibilitate la lumină sau zgomot.

Ce arată noile cercetări

O analiză prezentată de Clinical Pain Advisor a examinat datele care asociază endometrioza cu migrena. Concluzia principală este că migrena apare mai frecvent la pacientele cu endometrioză. Autorii studiului susțin că cele două condiții ar putea avea la bază mecanisme comune.

Printre acestea se numără inflamația cronică, o sensibilitate crescută a sistemului nervos și influența hormonilor sexuali feminini, în special variațiile nivelului de estrogen. Analiza a discutat și modul în care anumite terapii hormonale sunt evaluate pentru femeile care se confruntă simultan cu ambele probleme de sănătate.

O corelație, nu o legătură de cauzalitate

Este important de precizat că studiul se bazează pe date observaționale. Asta înseamnă că rezultatele indică o corelație între endometrioză și migrenă, dar nu demonstrează o relație directă de tip cauză-efect. Prin urmare, cercetarea nu modifică recomandările medicale actuale.

Totuși, contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care diferite afecțiuni cronice pot fi interconectate. Pentru medici, aceste informații pot ajuta la o evaluare mai atentă a simptomelor raportate de paciente, analizând împreună manifestările neurologice și ginecologice.

Simptomele care ar trebui să te trimită la medic

Simptomele endometriozei pot varia considerabil. Cele mai frecvente includ durerea pelvină cronică, dureri intense în timpul menstruației, disconfort la contactul sexual și dificultăți de fertilitate. Unele femei pot avea simptome ușoare sau pot fi chiar asimptomatice.

În cazul migrenei, principala manifestare este cefaleea moderată sau severă, adesea localizată pe o singură parte a capului. Crizele pot fi însoțite de greață, vărsături și sensibilitate la lumină sau zgomot. Uneori pot apărea și tulburări vizuale, cunoscute sub numele de aură.

Pașii corecți pentru diagnostic și monitorizare

Femeile care se confruntă cu simptome sugestive pentru oricare dintre aceste afecțiuni sunt sfătuite să înceapă cu o discuție cu medicul de familie. Acesta poate oferi o orientare inițială și poate recomanda consulturi de specialitate.

Diagnosticul și monitorizarea endometriozei sunt realizate de medicul ginecolog, în timp ce pentru migrenă pot fi implicați neurologi sau specialiști în medicina durerii. Investigațiile pot include analize de laborator, ecografii pelvine, rezonanță magnetică (RMN) sau evaluări neurologice. Monitorizarea periodică este decisivă pentru a evalua evoluția simptomelor și a stabili cele mai bune strategii de tratament.