Ultimele articole

 

AcasăSANATATEFemeile cu endometrioză suferă mai frecvent de migrenă și dureri de cap...

Femeile cu endometrioză suferă mai frecvent de migrenă și dureri de cap intense

Autor - Lavinia Ciofu
87
2 min.

Femeile diagnosticate cu endometrioză par să sufere mai des de migrene decât populația generală, sugerează o analiză recentă a literaturii medicale. Cercetarea scoate la iveală o posibilă legătură între cele două afecțiuni cronice, având la bază mecanisme comune precum inflamația și influențele hormonale, scrie Sfatulmedicului.

Endometrioza este o boală ginecologică în care un țesut similar celui care căptușește uterul crește în afara acestuia, provocând dureri pelvine și probleme de fertilitate. Potrivit Sfatulmedicului, migrena este o tulburare neurologică ce se manifestă prin dureri de cap severe, adesea însoțite de greață și sensibilitate la lumină sau zgomot.

Ce arată noile cercetări

O analiză prezentată de Clinical Pain Advisor a examinat datele care asociază endometrioza cu migrena. Concluzia principală este că migrena apare mai frecvent la pacientele cu endometrioză. Autorii studiului susțin că cele două condiții ar putea avea la bază mecanisme comune.

Printre acestea se numără inflamația cronică, o sensibilitate crescută a sistemului nervos și influența hormonilor sexuali feminini, în special variațiile nivelului de estrogen. Analiza a discutat și modul în care anumite terapii hormonale sunt evaluate pentru femeile care se confruntă simultan cu ambele probleme de sănătate.

Citeste si:  Diabetul se poate preveni cu o plimbare rapidă de 20 de minute zilnic

O corelație, nu o legătură de cauzalitate

Este important de precizat că studiul se bazează pe date observaționale. Asta înseamnă că rezultatele indică o corelație între endometrioză și migrenă, dar nu demonstrează o relație directă de tip cauză-efect. Prin urmare, cercetarea nu modifică recomandările medicale actuale.

Totuși, contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care diferite afecțiuni cronice pot fi interconectate. Pentru medici, aceste informații pot ajuta la o evaluare mai atentă a simptomelor raportate de paciente, analizând împreună manifestările neurologice și ginecologice.

Simptomele care ar trebui să te trimită la medic

Simptomele endometriozei pot varia considerabil. Cele mai frecvente includ durerea pelvină cronică, dureri intense în timpul menstruației, disconfort la contactul sexual și dificultăți de fertilitate. Unele femei pot avea simptome ușoare sau pot fi chiar asimptomatice.

În cazul migrenei, principala manifestare este cefaleea moderată sau severă, adesea localizată pe o singură parte a capului. Crizele pot fi însoțite de greață, vărsături și sensibilitate la lumină sau zgomot. Uneori pot apărea și tulburări vizuale, cunoscute sub numele de aură.

Pașii corecți pentru diagnostic și monitorizare

Femeile care se confruntă cu simptome sugestive pentru oricare dintre aceste afecțiuni sunt sfătuite să înceapă cu o discuție cu medicul de familie. Acesta poate oferi o orientare inițială și poate recomanda consulturi de specialitate.

Citeste si:  6 lucruri care se intampla in corpul tau cand bei apa calda pe stomacul gol. Numarul 3 te pune pe ganduri

Diagnosticul și monitorizarea endometriozei sunt realizate de medicul ginecolog, în timp ce pentru migrenă pot fi implicați neurologi sau specialiști în medicina durerii. Investigațiile pot include analize de laborator, ecografii pelvine, rezonanță magnetică (RMN) sau evaluări neurologice. Monitorizarea periodică este decisivă pentru a evalua evoluția simptomelor și a stabili cele mai bune strategii de tratament.

Articolul precedent
Românii și pericolul uriaș al AI-ului folosit pe ascuns la birou
Articolul următor
Septicemia face mai multe victime decat cancerul, iar acesti 6 simptomi pot salva viata ta
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

Mecanismul cerebral care ne ajută să urmărim mișcarea în...

Percepția mișcării este un proces complex și vital care ne permite să navigăm lumea, de la traversarea străzii la evitarea obstacolelor. Când acest mecanism...

Timusul se atrofiază odată cu vârsta și slăbește sistemul...

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, sistemul nostru imunitar devine mai puțin eficient, lăsându-ne vulnerabili în fața infecțiilor. Un studiu observațional recent aduce în...

Septicemia face mai multe victime decat cancerul, iar acesti...

Septicemia, o afecțiune care pune viața în pericol, este responsabilă pentru mai multe decese decât cancerul mamar, intestinal și de prostată la un loc....

Ce investigații medicale gratuite primești de la stat în...

Medicul de familie, poarta de intrare către gratuitateMii de români cred că pot merge direct la laborator pentru un set de analize gratuite oferite...