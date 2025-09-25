Femeile care nu participă la primul screening pentru cancerul de sân prezintă un risc cu 40% mai mare de deces

Un studiu recent arată că femeile care ratează primul screening pentru cancerul de sân au un risc cu 40% mai mare de a muri din cauza bolii. „Informarea, sprijinirea și încurajarea femeilor să participe la primul lor screening trebuie să fie obiectivul sistemului de sănătate”, subliniază autorii acestui studiu.

Femeile care nu merg la primul screening pentru cancerul de sân au un risc cu 40% mai mare de mortalitate, conform concluziilor unui studiu internațional realizat în China și Suedia. Acest studiu, publicat în British Medical Journal, a analizat datele programului suedez de screening mamografic, care a inclus aproape 500.000 de femei invitate să facă investigația între 1991 și 2020.

Potrivit cercetării, 32,1% dintre femeile participante nu au efectuat această primă mamografie, iar ulterior s-au prezentat mai rar la controalele următoare și au fost mai frecvent diagnosticate în stadii avansate. Deși incidența cancerului de sân pe termen lung a fost similară între cele care au făcut examenul și cele care nu l-au făcut, diferența majoră a apărut la mortalitate.

După 25 de ani, rata mortalității prin cancer de sân a fost de 9,9 la 1.000 pentru femeile care nu au efectuat screeningul inițial, comparativ cu șapte la 1.000 pentru cele care au făcut prima mamografie. Acest lucru reflectă o detectare tardivă și calculează un risc crescut cu 40% pe termen lung.

Efectuarea primului screening poate anticipa probabilitatea unui diagnostic într-un stadiu avansat și riscul de mortalitate. Concluziile acestui studiu accentuează importanța efectuării primei mamografii ca o investiție pe termen lung în supraviețuirea femeilor.

Cercetătorii americani subliniază că „informarea, sprijinirea și încurajarea femeilor să participe la primul lor screening” trebuie să fie o prioritate a sistemelor de sănătate. Acest studiu aduce în prim-plan implicațiile pe termen lung ale comportamentelor de screening precoce și evidențiază necesitatea unei atenții sporite pentru această problemă de sănătate publică.

În concluzie, participarea la primul screening pentru cancerul de sân poate fi crucială pentru supraviețuirea femeilor și ar trebui să fie promovată cu determinare de către autoritățile de sănătate. Este esențial ca femeile să fie informate și încurajate să participe la aceste examinări periodice, deoarece ele pot face diferența între viață și moarte în lupta împotriva cancerului de sân.



