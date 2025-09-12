Febra dietelor post-vacanță. Principalele greșeli comise de cei care doresc să slăbească rapid.

Știre: „Febra dietelor după concediu: Ce greșeli să eviți pentru a slăbi sănătos”

După încheierea vacanțelor de vară, mulți români se orientează către diete și soluții rapide de slăbire pentru a elimina kilogramele acumulate. Căutările online pentru rețete „light”, produse cu conținut scăzut de calorii sau diete la modă au înregistrat o creștere semnificativă. Cu toate acestea, specialiștii în nutriție avertizează că soluțiile aparent miraculoase pot fi, de fapt, periculoase pentru organism.

Nutriționista Maria Amaro, fondatoarea Metodei Amaro de slăbire, avertizează că multe din ideile promovate în sezonul post-vacanță sunt iluzorii. Produsele etichetate ca „light” sau „slabe caloric” conțin adesea zaharuri simple, îndulcitori artificiali sau ingrediente procesate care pot perturba echilibrul metabolic și pot duce la depunerea de grăsime. De exemplu, sucurile de fructe, deși par sănătoase, lipsesc de fibre și sunt bogate în zaharuri rapide.

Pentru a evita greșelile comune în dietele de „nou început”, este important să nu sari peste micul dejun, să eviți înlocuirea meselor principale cu batoane energizante sau smoothie-uri din comerț, să nu consumi în exces produse „light” sau cu etichete dietetice care compensează grăsimile cu zaharuri sau îndulcitori, și să fii atent la salate cu dressiguri calorice, granola sau pâine integrală „falsă”, care pot fi mai puțin nutritive decât par.

Aceste obiceiuri pot crea cicluri de poftă accentuată, deoarece organismul nu primește nutrienții esențiali cum ar fi proteinele, grăsimile bune sau carbohidrații complecși, ceea ce poate duce la fluctuații ale greutății în loc de o pierdere stabilă.

Pentru rezultate durabile și sănătoase, Dr. Amaro recomandă să mizăm pe echilibru, nu pe restricții brute, să controlăm porțiile conform nevoilor organismului, să preferăm alimentele naturale și cât mai puțin procesate, și să continuăm activitatea fizică adaptată posibilităților fiecăruia.

Este important să fim atenți la „trucurile” care promit slăbire rapidă, cum ar fi produsele ambalate cu eticheta „diet” sau „low-fat” care înlocuiesc grăsimea cu zaharuri sau aditivi, băuturile „aromate”, iaurturile cu fructe care ascund calorii neașteptate, dietele care exclud complet carbohidrații sau grăsimile și comportamentele extreme cum ar fi posturile prelungite sau dietele ultra-restrictive.

După concediile estivale, căutările online pentru subiecte legate de slăbire au crescut semnificativ, iar mulți oameni caută soluții rapide. Cu toate acestea, experții avertizează că multe diete de „urgență” nu sunt durabile și nu construiesc obiceiuri alimentare sănătoase.

După vacanță, dorința de revenire la formă este legitimă, dar trebuie să fim atenți la informațiile incomplete sau soluțiile rapide care nu iau în considerare starea reală de sănătate a fiecăruia. O abordare echilibrată, cu moderare, auto-control și alegeri alimentare sănătoase este mai eficientă pe termen lung decât trucurile care promit miracole peste noapte.



Sursa: Aici