Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a renunțat la o propunere care ar fi interzis adolescenților sub 18 ani să folosească aparatele de bronzat. Decizia vine în contextul în care noi cercetări arată că utilizarea solarului triplează riscul de cancer de piele, ceea ce înseamnă o creștere șocantă de 200%.

O decizie controversată

Propunerea, inițiată încă din 2015, avea un scop clar: să restricționeze bronzarea la interior pentru minori din cauza legăturii dovedite dintre lumina UV și cancerul de piele. Un purtător de cuvânt al FDA a declarat că agenția a retras propunerea „pentru a reconsidera cele mai bune mijloace de abordare a problemelor acoperite de Propunerea de Regulă și a problemelor conexe privind accesul la produsele cu lămpi solare”.

Decizia a fost luată după ce agenția a primit peste 8.100 de comentarii. Acestea au variat de la avertismente privind „pericolele radiațiilor UV de la produsele cu lămpi solare” și „vulnerabilitatea tinerilor la riscurile produselor cu lămpi solare” până la argumente care susțineau „alegerea personală și luarea deciziilor parentale” și „poverile de conformitate pentru întreprinderile mici”.

Notificarea de retragere a fost semnată de Secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy, Jr., cunoscut pentru faptul că frecventează el însuși saloanele de bronzat.

Riscuri confirmate, nu potențiale

În declarația sa, FDA recunoaște legătura științifică. „Retragerea restricțiilor propuse nu înseamnă că expunerea la radiații UV nu provoacă cancer de piele. Este bine stabilit că expunerea la radiații UV (inclusiv prin produse cu lămpi solare) poate duce la cancer de piele”, se arată în comunicat. totusi, ei încurajează „utilizatorii de produse cu lămpi solare să discute riscurile potențiale cu medicul lor înainte de a utiliza produsele cu lămpi solare”.

Hai să fim serioși, riscurile nu sunt potențiale, sunt confirmate științific.

Aparatele de bronzat, la fel ca tutunul, formaldehida și azbestul, sunt clasificate drept cancerigeni de grup 1 de către Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) a Organizației Mondiale a Sănătății. Dr. Susan C. Taylor, președinta Academiei Americane de Dermatologie (AAD), a declarat că organizația este „dezamăgită”.

Pericolul este de trei ori mai mare

Și totuși, lucrurile stau chiar mai rău decât se credea. Până de curând, se estima că utilizatorii de solar aveau un risc cu 75% mai mare de a dezvolta melanom. Dar o cercetare recentă de la Northwestern Medicine și Universitatea din California, San Francisco, a dezvăluit că utilizarea solarului triplează de fapt riscul de cancer de piele – o creștere de 200%.

Mai mult, prin compararea a 182 de biopsii de piele, cercetătorii au demonstrat că razele UV emise de aparatele de bronzat (spre deosebire de cele solare) provoacă mutații unice ale ADN-ului, mult mai dăunătoare decât se știa anterior. „Concluzia este simplă: aparatele de bronzat nu doar că îți îmbătrânesc pielea, ci îți modifică biologic celulele spre cancer”, a explicat la vremea respectivă Dr. Mona Gohara, dermatolog și profesor la Yale School of Medicine.

Un mesaj periculos pentru tineri

V-ați gândit vreodată ce mesaj primește un adolescent când vede o astfel de decizie? Dr. Kavita Mariwalla, dermatolog, este foarte îngrijorată. „Când FDA, organizația însărcinată cu stabilirea siguranței medicamentelor și dispozitivelor pentru Statele Unite, renunță la această propunere, transmite două semnale”, spune ea. „Primul este că nu este o problemă importantă, iar al doilea este că bronzarea nu este suficient de periculoasă pentru ca FDA să se implice – ambele nu ar putea fi mai departe de adevăr.”

În prezent, nu există o interdicție federală în SUA. Unele state, precum California, New York sau Texas, au interdicții locale pentru minori, dar în multe altele regulile sunt laxe și adesea neaplicate. „În multe state, liceenii pot merge la solar în drum spre casă de la școală, iar părinții lor nici măcar nu știu”, spune Dr. Dendy Engleman, dermatolog din New York.

„Pielea adolescenților este deosebit de vulnerabilă”

Expunerea la radiații UV intense înainte de vârsta de 18 ani are un impact sever asupra riscului de a fi diagnosticat cu cancer de piele, în special melanom mortal, la vârsta adultă. „Pielea adolescenților este deosebit de vulnerabilă la daunele ultraviolete”, explică Dr. Mariwalla.

Iar cifrele sunt alarmante. „Cancerul de piele a atins rate epidemice în Statele Unite”, adaugă ea. Societatea Americană de Cancer estimează că noile cazuri de melanom în 2026 vor fi cu 10,6% mai mari decât în 2025.

În ciuda dovezilor copleșitoare, multe mituri despre bronzat persistă, în special în rândul tinerilor, cum ar fi stimularea producției de vitamina D sau obținerea unui „bronz de bază” înainte de vacanță. Un sondaj AAD din 2025 arată că „adulții tineri s-ar putea să nu înțeleagă pe deplin pericolele – în special cu influența tendințelor de pe rețelele sociale care promovează bronzarea”. Decizia FDA nu face decât să adâncească această confuzie, trimițând un mesaj greșit. După cum concluzionează Dr. Mariwalla: „În același mod în care nu vrem ca adolescenții noștri să fumeze, nu vrem ca ei să meargă la un solar.”