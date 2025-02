Fasole verde in retete simple si delicioase

Am cateva retete simple si delicioase unde ingredientul principale este unul dintre cele mai sanatoase alimente: fasole verde!

In 100 de grame de fasole verde sunt doar 31 de calorii, aceasta leguma fiind una dintre cele mai recomandate alimente pentru cura de slabire. Foarte bogata in acid folic, antioxidanti, magneziu, vitamina C, calciu, vitamine din grupul B, vitamina K si fibre, fasolea verde ajuta la evitarea anemiei, scaderea colesterolului, subtierea sangelui si intarirea sistemului imunitar. Printre alimentele cu care se combina cel mai bine cu fasole verde se numara usturoiul, rosiile, uleiul de masline, migdalele si verdeturile intens aromate.

3 retete rapide si delicioase cu fasole verde

1. Fasole verde cu seminte de pin si coaja de lamaie

Ingrediente: 400-500 grame de fasole verde; o lingura de unt; 2 linguri ulei de masline; o lingura de coaja de lamaie rasa; o mana de seminte de pin; suc de lamaie (optional); 2 catei usturoi (optional); sare si piper dupa gust.

Fierbe fasolea verde al dente cu putina sare. Pune-o intr-o tigaie, la foc mic, si amestec-o cu untul, semintele de pin si uleiul 1-2 minute. Daca iti place mult usturoiul, adauga si 2 catei de usturoi maruntiti. Opreste focul, adauga pe deasupra coaja de lamaie rasa. Adauga suc de lamaie daca vrei un gust mai acrisor.

2. Fasole verde cu usturoi, masline si rosii cherry

Ingrediente: 300 grame fasole verde; o cana de rosii cherry taiate jumatati; 2 linguri ulei de masline; o ceapa mica; 4 catei de usturoi; un sfert de cana de masline negre, fara sare, feliate. sare si piper; zeama de lamaie (optional); un sfert de lingurita de cimbru (optional).

Pune la fiert fasolea verde cu putina sare pentru 3-4 minute. Intr-o tigaie caleste putin usturoiul, adauga rosiile cherry, ceapa, maslinele, fasolea verde. La sfarsit, adauga suc de lamaie.

3. Mancare turceasca de fasole verde

Ingrediente: 400 grame fasole verde; 2 linguri de ulei de masline; o ceapa mare taiata fin; 3 catei de usturoi; 3 rosii mari curatate de coaja sau o conserva de rosii in bulion; sare si piper dupa gust; o jumatate de lingurita de zahar; cimbru sau patrunjel.

Pune uleiul la incalzit, adauga ceapa si usturoiul tocate mic. Adauga o lingura de rosii in bulion si fasolea verde. Lasa-le sa fiarba vreo 8 minute. Pune restul de rosii in bulion sau rosiile, adauga zaharul, sarea si piperul plus un pahar de apa. Lasa-le sa fiarba acoperit o jumatate de ora, pana cand fasolea se inmoaie. La sfarsit pune cimbru sau patrunjel.