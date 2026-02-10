Farul din Alexandria: Blocuri de 80 de tone, scoase din mare care dezvăluie secrete antice

Coloși de piatră, la suprafață. După secole. Din adâncurile Mediteranei au fost scoase 22 de blocuri uriașe, unele cântărind și 80 de tone, piese care rescriu povestea faimosului Far din Alexandria. Legenda prinde din nou viață, scrie Adevărul.

Recuperarea acestor piese masive este, poate, cea mai importantă intervenție fizică la situl arheologic din ultimele decenii. Fragmentele zăceau scufundate lângă actuala Cetate Qaitbay. Au fost împrăștiate de cutremurele care au pus la pământ farul, iar apoi, se pare, refolosite în fortificații.

O minune ridicată de pe fundul mării

Gândiți-vă la logistică. Să scoți din apă blocuri de 70-80 de tone e o provocare inginerească și acum. A fost nevoie de echipamente speciale și planificare la milimetru. Fiecare piatră, securizată sub apă, apoi ridicată cu o grijă imensă pentru a nu se fărâmița după atâtea secole de imersiune și șocuri seismice.

A meritat. Arheologii au o teorie: blocurile nu au fost abandonate după ce farul s-a prăbușit. Cel mai probabil, au fost refolosite la ridicarea unor fortificații de coastă, ceea ce explică de ce au supraviețuit atât de bine sub valuri. Ironia sorții… o construcție menită să ghideze a devenit parte dintr-un zid de apărare.

Iese la iveală o intrare monumentală

Dar ce au găsit, de fapt? Nu doar pietre. Printre ruine, specialiștii au identificat lintouri, praguri uriașe, suporturi de uși și plăci de pavaj. Toate conturează imaginea unei intrări grandioase, o idee care dă peste cap teoriile vechi despre Pharos ca fiind un simplu turn funcțional. Însă piesa de rezistență e alta. O structură seamănă perfect cu un portal de tip pilon, un detaliu pur egiptean, nemaivăzut până acum la far. Acest amestec de inginerie greacă ptolemaică și simbolism egiptean dezvăluie o complexitate total neașteptată. Farul nu era doar un far. Era o declarație de putere.

De la ruine antice la un „geamăn” digital

Să nu ne așteptăm să vedem farul reconstruit fizic în portul Alexandriei. Nu prea curând, cel puțin. Operațiunea face parte dintr-un proiect internațional mult mai complex: PHAROS. Scopul este simplu și ambițios: crearea unei replici digitale perfecte a monumentului. Fiecare bloc recuperat este scanat în cel mai mic detaliu, iar datele alimentează un puzzle virtual la scară 1:1, unde inginerii și istoricii testează digital diverse variante de asamblare pentru a regăsi structura originală. E un efort comun, franco-egiptean, care vrea o refacere virtuală bazată pe știință, nu pe fantezie.

O nouă eră pentru arheologia subacvatică

Proiectul PHAROS arată clar cum tehnologia poate învia trecutul fără să-l atingă. Fotogrammetria și modelarea 3D permit cercetătorilor să studieze ruinele complexe fără niciun risc de deteriorare. Analiza e mult mai profundă decât s-ar putea face vreodată sub apă.

Gata cu reconstrucțiile speculative care au bântuit arheologia. Acum, farul este reasamblat virtual pe baza datelor concrete, măsurabile. Nu pe mituri. Nu pe schițe romantice. Pur și simplu, arheologie pentru secolul XXI.