Brandul american Faherty, fondat de gemenii Mike și Alex în 2012, face pasul spre Europa. Joi se deschide primul lor magazin internațional, o unitate de aproape 280 de metri pătrați (3.000 de square feet) în Biarritz, Franța, un oraș pe care cofondatorul Mike Faherty îl consideră un hub al culturii surf.

De ce Biarritz?

Alegerea orașului de pe coasta bască nu este deloc întâmplătoare, fiind descris de Mike Faherty, cofondator și director de creație, drept „centrul european al surfingului”. Acesta și-a petrecut verile acolo în ultimii opt ani, integrându-se în comunitatea locală. V-ați gândit vreodată cum o pasiune personală poate dicta strategia unei companii? Se pare că da.

„Am auzit prima dată de Biarritz în 1994, uitându-mă încontinuu la ‘Endless Summer 2’”, povestește Mike. „Surfingul în Franța nici nu era pe radarul meu atunci, dar vibrația coastei basce și sentimentul verii franțuzești mi-au rămas în minte și mi-am promis că voi ajunge acolo într-o zi. Douăzeci și trei de ani mai târziu, am reușit în sfârșit, alături de soția mea de acum, care își petrecea verile acolo. Din momentul în care ajungi, există un ritm mai lent al vieții, o căldură și un sentiment de pace – bakea în bască – și un respect profund pentru pământ, ocean și tradiție. Biarritz are acel amestec grozav de cultură surf cu mâncare uimitoare și un spirit relaxat, ceea ce l-a făcut locul natural pentru a deschide primul nostru magazin din Europa.”

Recomandari Burberry deschide un magazin pop-up de 4 zile la Hotel Jerome din Aspen

Magazinul, proiectat în colaborare cu arhitecta Louise Pastres, va oferi pe lângă colecțiile de bază pentru bărbați și femei și produse personalizate, cum ar fi hanorace cu inscripția „Biarritz” și espadrile create în colaborare cu producători locali.

Un test de succes la Pitti Uomo

Dar decizia nu a fost luată peste noapte. Cu mai puțin de un an în urmă, brandul și-a testat apele pe piața europeană participând la târgul de modă masculină Pitti Uomo din Florența. Prezența acolo i-a ajutat să evalueze cum s-ar „încadra în peisajul internațional”.

Iar rezultatele le-au dat încrederea necesară să facă pasul cel mare. „Am văzut că suntem pregătiți”, spune Mike. „Ne-am dat seama pur și simplu după cum arăta colecția noastră în comparație cu alte colecții, după răspunsul primit de la cumpărătorii internaționali și după modul în care am reușit să obținem distribuitorii potriviți în diferite regiuni.”

Recomandari Absolutely dezvaluie povestea celor 20 de tinute create pentru turneu

Primele intrări pe piața europeană au fost prin intermediul a cinci shop-in-shops în magazinele spaniole El Corte Inglés. Din această toamnă, brandul va fi disponibil și la diverși retaileri din Germania, Austria, Elveția și Franța. „Tot acest avânt m-a făcut să fiu cu adevărat încrezător că vom avea succes deschizând propriul nostru magazin internațional”, adaugă el.

Planuri mari de expansiune: 30% din business până în 2030

Și nu se opresc aici.

Până la urmă, ținta e ambițioasă. „Până în 2030, planul nostru este ca segmentul internațional să reprezinte aproape 30% din afacerea noastră – asta este în planul nostru pe termen lung”, dezvăluie Mike Faherty. Inspirația pentru o astfel de viziune globală vine dintr-un loc cu greutate. „Cred cu tărie că, în comparație cu toți contemporanii noștri americani, putem deveni internaționali și un brand de talie mondială. Am învățat asta din educația mea la Ralph U”, spune el, făcând referire la perioada petrecută la Ralph Lauren. „Făcând parte din acel brand și văzând cât de relevant este Ralph în străinătate, cred că asta a făcut ca brandul său să reziste testului timpului, spre deosebire de mulți dintre contemporanii săi.”

Recomandari Nike Air Force 1 povestea pantofului de 85.000 de dolari care era sa dispara

Pentru a-și consolida prezența, Faherty va deschide în luna aprilie și un pop-up store de o lună în concept store-ul Merci din Paris.

Strategia „locurilor fericite”

Pentru a cuceri clienții europeni, Faherty mizează pe o strategie testată deja în SUA: deschiderea de magazine mai întâi în comunități de coastă, precum Malibu sau Nantucket, și abia apoi în marile orașe. „Așa simțim și în privința Europei: hai să-i prindem pe oameni în vacanță. Să-i lăsăm să iubească brandul în locurile lor fericite, iar apoi ne vor găsi ei mai târziu, când vom fi gata să deschidem magazine în orașele internaționale.”

Compania crede cu tărie în puterea magazinelor fizice. „Intri, simți atmosfera – între decor, design interior, merchandising vizual, totul are personalitatea noastră. Asta este atât de important, pentru că oricine își poate face produsele să arate frumos online.” E drept că obiectivul companiei este să atingă o împărțire „clasică de 30-30-30” între wholesale, retail și online, deși în prezent retailul depășește o treime.

În 2023, au apărut informații conform cărora familia ar fi angajat un consultant financiar pentru a găsi investitori sau a vinde o parte din companie. Întrebat despre acest subiect, Mike Faherty nu a vrut să dea cărțile pe față, spunând doar: „Familia Faherty încă deține majoritatea companiei”.