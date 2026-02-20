Factură de 42.000 de lire. Cât a plătit un tată pentru 8 ore de TikTok ale fiicei

O familie din Marea Britanie a fost la un pas de faliment după ce fiica lor a acumulat o factură de 42.000 de lire sterline la telefonul mobil pentru că a urmărit videoclipuri pe TikTok în timpul unei vacanțe. Familia Alty se afla într-o excursie în Marrakech când operatorul O2 a trimis prima dintre cele două facturi uriașe, scrie Dailymail.

Andrew Alty, proprietarul unei afaceri cu perdele din Manchester, a rămas șocat de costuri, care i-au pus în pericol compania cu cinci angajați. Potrivit Dailymail, totul a pornit de la cele opt ore petrecute de fiica sa pe populara aplicație video, fără ca tatăl să fie conștient de costurile de roaming.

„Nu au făcut niciun efort să ne informeze”

Înainte de vacanță, Andrew Alty încheiase un contract de telefonie prin intermediul micii sale afaceri. Acesta a fost cumpărat de la retailerul de electronice Currys, dar serviciul era furnizat de O2. Contractul conținea o clauză pe care bărbatul nu a observat-o: roamingul de date în afara Europei nu era plafonat.

Când a primit factura de 42.000 de lire, a realizat că fusese taxat cu peste 5.000 de lire pentru fiecare oră petrecută de fiica sa pe platforma de socializare. „În niciun caz nu ar trebui să poată percepe o astfel de sumă”, a declarat Alty pentru The Telegraph.

El a adăugat: „Nu au făcut niciun efort să ne informeze și pur și simplu au lăsat costurile să se acumuleze. Nu înțeleg cum se așteaptă ca o afacere mică să plătească o astfel de factură.”

Prima factură, o eroare? „Am crezut că e o defecțiune”

Când a primit prima notificare de plată, în valoare de 22.000 de lire, Andrew Alty a crezut că este o greșeală a operatorului O2. „Eram în drum spre deșert. Am încercat de mai multe ori să sun la O2, dar nu am putut face mare lucru. Nu puteam decât să presupun că a fost o defecțiune sau că contul a fost spart”, a povestit el.

Abia după ce familia s-a întors în Marea Britanie a înțeles motivul real al facturii și a primit o a doua notificare de plată, de data aceasta în valoare de 20.000 de lire. „Mi-a ocupat o parte atât de mare din viață în ultimele două luni. Este ridicol. [Echipele de servicii pentru clienți] nu au fost de ajutor, apelurile s-au încheiat doar cu frustrare și disperare”, a mai spus Alty.

Cum s-a rezolvat disputa de 42.000 de lire

După ore petrecute la telefon cu serviciul de relații cu clienții, bărbatul a contactat în cele din urmă Serviciul Ombudsmanului Financiar (FOS). El s-a plâns că opțiunea de renunțare la plafonul de date în afara Europei, inclusă în contract, nu i-a fost explicată de O2.

Răspunsul FOS a fost că, deși O2 a furnizat serviciul mobil, responsabilitatea pentru „explicațiile contractuale și deciziile privind plafoanele de cheltuieli” aparținea retailerului Currys. Prin urmare, FOS nu a putut interveni în plângerea împotriva O2.

În cele din urmă, Currys și O2 au fost de acord să anuleze taxele. Un purtător de cuvânt al O2 a declarat: „Suntem la curent cu plângerea domnului Alty, pe care ombudsmanul a decis-o ca fiind o dispută legată de procesul de vânzare cu furnizorul său de cont, Currys. Înțelegem că aceasta este acum rezolvată, Currys fiind de acord să anuleze toate taxele.”

Reprezentanții Currys i-au comunicat lui Alty că au efectuat o analiză internă și au anulat costurile „având în vedere amploarea și circumstanțele cazului”. Conform cifrelor Ofcom din iulie-septembrie 2025, O2, alături de Sky Mobile și Three, a primit cele mai multe plângeri la 100.000 de clienți, aproape o treime dintre acestea fiind legate de gestionarea reclamațiilor.