Branduri cunoscute pentru colanți și haine de sport, precum Fabletics și Vuori, intră puternic pe o piață neașteptată: cea a blugilor. Mișcarea vine după ce Fabletics a dezvăluit că peste un milion de membri VIP i-au cerut în mod expres acest lucru, în timp ce Vuori își extinde colecția de denim pentru femei, după ce a lansat-o pe cea pentru bărbați în septembrie 2025. Ele se alătură altor giganți ca Lululemon și Halara, care au făcut deja acest pas.

De ce acum?

Dar de ce se întâmplă asta fix acum? Se pare că goana după aur în piața hainelor de sport s-a mai domolit. „Mișcarea are mult sens când te uiți la ce se întâmplă pe piața largă în acest moment”, explică Jen Boersma, redactor-șef la The Tee List. „Athleisure a avut un boom masiv în pandemie, dar acea creștere a încetinit, iar brandurile inteligente caută următoarea categorie pe care să o domine. Denimul are un moment real, iar aceste branduri sunt atente.”

Cifrele sunt clare.

Vânzările Athleta, de exemplu, au scăzut cu 10% în ultimul trimestru, în timp ce celelalte mărci ale grupului Gap au crescut. Per total, piața de activewear este încă pe plus, dar creșterea proiectată pentru următorii trei ani este de doar 3-5%, conform Boston Consulting Group. E drept că e departe de procentele de două cifre din anii trecuți. În schimb, denimul a accelerat de la o creștere de 0.7% la 2% în ultimul an, în timp ce hainele de sport au scăzut de la 3% la 2% în aceeași perioadă, arată datele Euromonitor.

O piață deja aglomerată

Numai că piața de denim nu e tocmai un teren viran. Giganți ca Levi’s, American Eagle și Gap, alături de mărci premium de nișă precum Agolde, domină deja peisajul. Unii stiliști sunt de-a dreptul sceptici. „Cred că liniile de activewear ar trebui să rămână pe culoarul lor”, spune stilista Amanda Huller. „Să vină cu o idee nouă și proaspătă pentru activewear. Piața de denim este saturată. Aici se vor lupta unele branduri de activewear. Mai sunt multe inovații de făcut în activewear care pot face tranziția de la antrenament la purtarea de zi cu zi fără a ataca denimul, iar multe mărci mari de denim inovează deja modalități de a-și face materialele specifice mai confortabile.”

Arma secretă a brandurilor de sport

Și totuși, alți experți cred că noii veniți au un as în mânecă: loialitatea clienților. „Multe dintre brandurile de athleisure sunt pregătite să devină jucători importanți în lumea denimului”, consideră Maggie Gilette Sowislo, expertă în modă. „Deoarece colanții au fost pantalonii de bază timp de aproape un deceniu, pentru cineva de douăzeci de ani, cumpărarea de la un brand de activewear poate fi văzută ca o modalitate mai abordabilă de a se aventura în lumea blugilor decât cumpărarea de la un brand tradițional de denim.”

Fabletics, de exemplu, are peste 2,3 milioane de membri activi (o bază de clienți uriașă). Melony Huber, director de design la La Peony, este de aceeași părere: „Branduri precum Vuori, Fabletics, Shapellx și Lululemon au deja o bază de clienți puternică, stabilită și loială. Extinderea în denim le permite să evolueze într-un brand de lifestyle mai complet. Este inteligent, deoarece le extinde raza de acțiune dincolo de un brand de antrenament și este absolut o modalitate de a oferi mai multe opțiuni publicului lor deja loial.”

Până la urmă, totul ține de profit

Dincolo de strategii, matematica profitului joacă un rol esențial. Există diferențe notabile de material – denimul Fabletics este 100% bumbac, în timp ce cel de la Vuori conține 30% fibre sintetice și elastan. Anthony Bolognese, proprietarul buticului Capitol Hill Clothiers, oferă o perspectivă tranșantă. „Denimul este deja o țesătură destul de ieftină”, afirmă el. „Este și mai ieftin atunci când brandul tău produce sau cumpără în principal, dacă nu exclusiv, un denim amestecat cu poliester. Aceste branduri sunt obișnuite să vândă poliester clienților lor cu marje uriașe. De ce să nu se extindă în «stretch denim»?”

Bolognese estimează că, la o pereche de blugi Vuori de 200 de dolari, aproximativ 180 de dolari reprezintă profit.