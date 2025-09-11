Expertul analizează dacă e bine să oprești aerul condiționat când nu ești acasă

De ce oprirea completă a aerului condiționat este o idee proastă

Un specialist HVAC clarifică de ce oprirea completă a aerului condiționat când nu ești acasă poate duce la consum mai mare de energie și la un confort redus la întoarcere.

De ce nu este recomandat să oprești aerul condiționat

Într-o eră în care eficiența energetică este din ce în ce mai importantă, mulți dintre noi ne întrebăm despre cele mai bune practici în gestionarea aerului condiționat. Angel, un expert de la Dymond Air Conditioning, a explicat pe platforma TikTok că o practică des întâlnită – oprirea totală a aerului condiționat în timpul zilei – este contraproductivă. Mulți oameni cred că această metodă le va reduce facturile la energie. Cu toate acestea, Angel subliniază că realitatea este adesea diferită: „Când oprești aerul condiționat și te întorci acasă, casa devine extrem de caldă, similar cu un cuptor.”

Problema principală cu oprirea sistemului de aer condiționat este că atunci când te întorci la o casă supraîncălzită, aparatului îi trebuie mult mai mult timp pentru a răci din nou spațiul. Acest proces nu doar că generează un consum energetic mai mare, dar, de asemenea, și facturile pentru energie vor crește. “Este mult mai eficient să menții o temperatură constantă,” adaugă Angel, sugerând ca soluție să ridici termostatul cu 2-3 grade atunci când pleci de acasă și să-l readuci la temperatura dorită la întoarcere.

Opinii și sfaturi de la utilizatori

Platformele sociale, cum ar fi TikTok, devin un spațiu important pentru împărtășirea de experiențe și sfaturi. Un utilizator a comentat: „Pentru cei care locuiesc în zone cu umiditate ridicată, această recomandare este și mai relevantă. Nu opriți aerul! Dacă o faceți, umezeala va pătrunde în casă, iar aparatul va trebui să o elimine din nou.”

Alți utilizatori au validat eficiența ajustării termostatului. „Sunt pensionar, dar reglez temperatura când familia pleacă la serviciu și o readuc la normal înainte să se întoarcă. Funcționează!”, a afirmat un utilizator.

Comparații utile cu alte aparate

O comparație interesantă a fost făcută de un alt utilizator: „Are sens. E ca atunci când lași frigiderul deschis. Va consuma mai mult decât dacă îl ții închis.” Aceasta sugerează că oprirea sistemului nu economisește energie, ci dimpotrivă, poate fi mai dăunătoare.

Specialiștii de la Hydes confirmă această idee, explicând că o soluție eficientă este oprirea aerului condiționat doar în condițiile în care afară este suficient de racoros pentru a putea deschide feronerie. Aceasta modalitate ar putea ajuta la menținerea unei temperaturi plăcute fără un consum excesiv de electricitate.

Cum poți optimiza consumul de energie

Pentru a economisi energie, Hydes recomandă să ridici termostatul cu 3-5 grade înainte de a pleca de acasă. Această ajustare ușoară poate reduce semnificativ consumul energetic pe durata zilei. Dacă planifici o vacanță, ar fi bine să setezi termostatul cu 5-10 grade mai sus, ceea ce va genera economii substanțiale.

Un utilizator a adăugat că utilizarea unui termostat automat a rezolvat problema în familia sa. „Îl programez să răcească înainte să ajungem acasă,” a spus acesta, arătând că tehnologia modernă poate facilita gestionarea temperaturii interioare.

De asemenea, ventilatoarele pot fi o alegere bună pentru a îmbunătăți confortul, dar este important de menționat că ele nu pot înlocui un sistem de aer condiționat în zonele extrem de calde sau umede. Implementarea sistemelor inteligente, precum termostatele programabile, este o altă abordare eficientă pentru menținerea unei temperaturi optime și reducerea consumului de energie.

Examinarea avantajelor reglarii termostatului

Reglarea graduală a termostatului previne șocurile termice la întoarcere.

Sistemele inteligente se adaptează programului zilnic al familiei.

Un termostat automat poate începe să funcționeze cu câteva minute înainte de sosirea locatarilor acasă.

Ce urmează pentru gestionarea eficientă a climatizării

Experții din domeniu continuă să îmbunătățească cele mai bune practici pentru utilizarea aerului condiționat. Majoritatea recomandă ajustarea temperaturii în locul opririi totale a sistemului, astfel încât să se mențină confortul și eficiența energetică. Tehnologia avansează rapid, iar termostatele inteligente sau cele cu funcții avansate sunt capabile să anticipeze orele de ocupare și să ajusteze răcirea în mod automat, ceea ce duce la un consum mai responsabil de energie.

Chiar dacă utilizezi surse de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare, principiul de bază rămâne același: a menține o temperatură constantă este, în general, mult mai eficient decât a opri și porni aparatul repetat. De-a lungul timpului, ne putem aștepta ca tehnologia să continue să evolueze, facilitând astfel gestionarea consumului de energie pentru răcirea locuinței.

În concluzie, informarea corectă și utilizarea tehnologiilor moderne pot transforma semnificativ modul în care ne gestionăm sistemele de aer condiționat, asigurându-ne confortul dorit fără a încărca facturile de energie electrică.

Sursa: Aici