Diferenta dintre un hairstylist si un/o coafez/a

Parul este reflectia stilului personal, fiind una dintre caracteristicile care ne diferentiaza (sau nu) de multime.

Arta aranjarii parului dateaza de mii de ani, fiind ilustrata inclusiv in picturi rupestre. In anumite culturi din Africa se considera ca spiritul unei persoane salasluieste in parul acesteia, motiv pentru care “artistii” in aranjarea parului aveau un statut ridicat in comunitate. In antichitate, societatile din Grecia si Egipt acordau o mare importanta aranjarii parului, deopotriva la femei si la barbati, insa aparitia propriu-zisa a termenului “coafor”/ “hairdresser” si reglementarea profesiei au aparut, in Europa, abia in secolul al XVII-lea. De atunci pana in zilele noastre, meseria de “coafor” a batut cale lunga, cu modificari pe masura evolutiei sociale.

Un lucru a ramas, insa, neschimbat: cum arata parul unei persoane spune multe despre stilul acesteia, despre statutul social si o poate ajuta (sau impiedica) sa evolueze in societate, in baza relatiilor personale si profesionale pe care le are.

Din toate aceste motive conteaza atat de mult cum arata parul, iar pentru cele mai bune rezultate este recomandata apelarea la un hairstylist, denumit in cercurile profesionale “coafor stylist”.

In mintea multor persoane exista, insa, o dilema: care este diferenta dintre un hairstylist/coafor stylist si un coafez / o coafeza sau un frizer / o frizerita? Hairstylist este cumva doar denumirea pompoasa, “americanizata” a unui coafor si un pretext pentru a solicita mai multi bani pe serviciul cerut?

Raspunsul este in mod clar “NU”, existand diferente majore intre un hairstylist si un/o coafez/a. Iar principala deosebire consta in gradul de pregatire!

Un hairstylist are in “palmares” nu doar cativa ani de experienta, ci mai cu seama seminarii de hairtyling specializate, in care se invata tehnici multiple de tundere a parului, precum si tot ce tine de coloristica pentru obtinerea culorii perfecte de par. Totodata, pe hairstylist il recomanda in mediul profesional participarile la concursuri si, mai cu seama, premiile castigate.

Totodata, exista diferente de atitudine si metode felurite de lucru care deosebesc un coafor stylist de un /o coafez/a de rand.

Exemplu concret: daca pasesti intr-un coafor oarecare, fara personal specializat, si prezinti o fotografie cu o tunsoare si o culoare anume de par, te vei aseza pe scaun, iar coafez/a va incepe sa lucreze. Interactiunea cu coafezul/coafeza se va limita la intrebarea “Esti sigur/a?”, iar raspuns tau va fi, de regula, “Da”. Insa, din pacate, in majoritatea cazurilor, rezultatul final nu va fi cel dorit de tine, cel din fotografie.

Insa, daca apelezi la un coafor stylist si ii prezinti aceeasi fotografie cu tunsoarea si culoarea dorite de tine, vei primi total alt “feedback”. Hairtylistul se va uita atent la tine, la ce tinuta porti, la culoarea tenului, la forma fetei, la culoarea ochilor, te va intreba unde lucrezi (unei avocate i se potriveste, de regula, alt look decat unei antrenoare de fitness, ca exemplu) si abia mai apoi o sa-ti spuna daca acel look este potrivit pentru tine, oferindu-ti argumente exacte.

Spre exemplu, daca o femeie ar vrea sa obtina “roscatul” Adelei Popescu, ce a fost mult ravnit in randul domnisoarelor si doamnelor, un hairstylist va explica urmatoarele: este o culoare greu de intretinut dupa vopsire – necesita revopsirea parului o data la aproximativ trei saptamani si, mai cu seama, necesita folosirea anumitor produse specifice de ingrijire a parului (sampon, balsam, masca, seruri, etc) pentru ca altfel culoarea nu se va mentine uniform pe par, va “migra”, creand astfel nuante nepotrivite in podoaba capilara.

Acestea sunt informatii pe care doar un specialist in arta hairstyling-ului le poate oferi clientului pentru ca el sa stie exact ce implica dorinta lui in materie de par si sa decida in cunostinta de cauza daca dispune de toate resursele pentru a-si mentine un look frumos. Un coafez/ o coafeza fara pregatire specializata nu poate oferi toate aceste informatii.

Un coafor stylist va sti intotdeauna ce, cum, de ce si cand sa aplice un serviciu in functie de nevoile si cerintele fiecarui client, iar comunicarea dintre hairstylist si client este esentiala pentru realizarea tunsorii, pentru obtinerea culorii de par si a coafurii.

Intrebarea care se impune pentru fiecare persoana, femeie sau barbat, in materie de stil este: vrei sa faci parte din majoritate, sa te “pierzi in multime” sau vrei sa fii apreciat prin stilul tau personal, sporandu-ti astfel sansele de reusita atat pe plan personal, cat si profesional?

