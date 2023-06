Exclusiv: Doinița Oancea: ”Sunt gata de vacanta de una singura”

Zilele trecute actrița a terminat filmările pentru serialul ”Lia – soția soțului meu” și a intrat într-o binemeritată vacanță. Doinița Oancea ne-a povestit la un eveniment monden, petrecerea site ului Unică, ”Ani de liceu” mai multe detalii despre ce va face în vacanță, așa că va oferim și noi aceste detalii, într-un interviu exclusiv!

Lyla: Ce mai faci, Doinița?

Doinița Oancea: Ce să fac, uite, la petrecerea asta cu tematica „Ani de liceu” de la Unica.ro!

Păi da, acum poți să ieși, că joi seara nu mai e „Lia, soția soțului meu”.

Da, că „Lia” tocmai a intrat în vacanță. Și pe post, dar ce să credeți, și în realitate, pentru că avem vacanță. Eu, începând de astăzi, sunt în vacanță pentru o perioadă de o lună de zile. Colegii mei, de mâine.

Și ce faci în vacanță?

Toată luna aș vrea să o petrec la mare și sper să îmi iasă.

Acum, văd că ești în București.

Păi asta zic. Abia de astăzi. Eu, astăzi, am avut filmare.

Mergi cu prietenii la mare?

Nu.

Singură?

Da.

Vreau să ne spui cât de bine semeni cu personajul Găbiţa? Ești malefică și urzești planuri ca ea?

Absolut deloc! N-am nicio legătură din punctul ăsta de vedere cu Găbiţa. Și, în schimb, Găbiţa este genul de persoană care iubește din toată inima și asta fac și eu când o fac. Diferența, iarăși, este că ea este capabilă să lupte pentru iubirea ei. Eu nu prea știu să fac asta. Așa mi se pare. Adică observ și în relațiile mele de prietenie și cu prietenele mele foarte bune, că am chestiuțe din astea: „A, nu mi-ai scris? Lasă că nu-ți scriu nici eu!”. Da, sunt o ciudățică, nu sunt ușor de digerat. Dar sunt foarte sufletistă, iar cine reușește să mă cunoască, știe lucrul ăsta.

În sezonul 2 se schimbă ceva?

În sezonul 2, vor apărea tot felul de schimbări, de care eu nu pot să spun. Și la personajul meu se schimbă lucrurile și relația Găbiţei cu Pavel. O să vedeți, e foarte interesant! Mie mi se pare că Găbiţa trece prin tot felul de situații și cred că, uneori, reușește să le managerieze minunat. Sunt mândră de ea!

Mai ai timp și de altceva?

Nu prea am timp. Singura chestie pe care o fac și la care nu am de gând se renunț – fac tot posibilul să mă țin de treabă -, este Școala de Actorie. Scurtmetrajele cu fiecare grupă în parte. Acum sunt și copiii mei în vacanță. O să încep, din toamnă, să reiau cursurile și chiar să fac înscrieri. Deci, practic, o să am boboci, copii noi la școală.

Cum te înțelegi cu Alexandru Ion, soțul tău din serial? Voi ați mai jucat împreună.

Da, noi am mai jucat împreună, dar nu aveam o relație așa apropiată. Eram doar colegi de proiect. Vreau să zic că relația noastră a evoluat și am ajuns să ne înțelegem, din punctul meu de vedere, chiar foarte bine. Să ne iasă lucrurile bine.

Dar cu „rivala” ta din serial?

Cu Oana Zara. Oana Zara are primul ei proiect mare, eu aici am cunoscut-o și am descoprit că este o fată foarte, foarte drăguță! Îmi place foarte mult Oana și mă înțeleg bine cu ea.

V-ați împrietenit?

Nu știu dacă pot să zic împrietenit la modul „stăm pe telefoane și așa”, dar ne e drag să stăm împreună pe la filmări.

Ieșiți împreună?

N-am ajuns acolo. Eu de ieșit, ies cu Tina Duceac.

Preferata noastră! Voi sunteti prietene…

Tina este un copil care mie mi-a fost drag de la prima întălnire. Pe care am ținut-o, așa, sub observație, că eu nu îmi mai dau prietenia imediat. M-am uitat la ea, am văzut-o cum e. Este și un om bun, cu un suflet cald, și văd în ea și o actriță foarte bună.

Dar, de când joci în seriaul acesta, nu te mustră lumea, să zică să fii mai drăguță?

Asta mi se spune! Mă oprește lumea și îmi zice: „Nu mai ești așa drăguță cum erai tu în alte proiecte. Cum poți să fii așa de rea?” (râde) Ceea ce pe mine mă bucură, vă dați seama!