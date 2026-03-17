Brandul de beauty Evereden, dedicat Generației Alfa, face un pas major și intră în rețeaua Sephora, primul său retailer din Statele Unite. De marți, produsele sale vor fi disponibile în toate magazinele fizice, dar și online, cu o gamă inițială de 12 articole. Mișcarea vine într-un an în care brandul a depășit venituri nete de 100 de milioane de dolari. V-ați fi gândit că produsele pentru copii pot genera atâția bani?

O nișă neacoperită în piață

Kimberley Ho, CEO și cofondatoare a Evereden, explică decizia Sephora de a lista brandul ca pe o mișcare strategică pentru a atrage un public mai tânăr. Se pare că lipsea ceva de pe rafturi. „Când o mulțime de copii și adolescenți veneau în magazine, nu exista cu adevărat o ofertă care să li se adreseze. Așa că au decis să preia Evereden ca fiind unul dintre singurele două branduri, au spus ei, din această categorie”, a declarat Ho.

Iar ambițiile sunt mari. „Vom fi lideri în domeniul îngrijirii personale pentru Generația Alfa.”

Ce produse ajung pe rafturi

La prima vedere, oferta este diversificată, acoperind produse de îngrijire a pielii, părului, parfumuri și protecție solară. Hai să vedem câteva exemple concrete care vor fi disponibile pentru clienții din SUA. Printre cele 12 produse se numără Crema de față cu multivitamine pentru copii (Kids Multi-Vitamin Face Cream) la prețul de 28 de dolari și Șamponul pentru descurcarea părului (Kids Detangling Shampoo) la 33 de dolari. Lista continuă cu Spray-ul leave-in 4-în-1 Berry Smooth, care costă 22 de dolari, și un Spray parfumat pentru păr și corp (Hair and Body Fragrance Mist) la 23 de dolari.

Un succes testat deja în Canada

Numai că intrarea în Sephora SUA nu este chiar o premieră absolută pentru colaborarea dintre cele două companii. Evereden este deja prezent în magazinele Sephora din 11 țări, iar experiența din Canada a demonstrat potențialul uriaș al categoriei. Kimberley Ho oferă cifre clare.

„Am lansat în Sephora Canada în 2021 și anul trecut am fost numărul unu pe peretele lor «next big thing» și al treilea brand cu cea mai rapidă creștere din tot Sephora Canada. Asta arată traiectoria acestei categorii, Generația Alfa”, a subliniat cofondatoarea.

Cifrele vorbesc de la sine.

De la bebeluși la adolescenți

Evereden și-a început povestea în 2018, inițial ca un brand de produse „curate” pentru îngrijirea pielii bebelușilor. Până la urmă, tranziția către o marcă pentru copii (cunoscută și ca Generația Alfa) a fost un pas firesc în evoluția companiei. Dar brandul nu se oprește aici și se adresează inclusiv adolescenților care se confruntă cu probleme specifice, având o linie dedicată tenului acneic. Aceasta include produse precum gelul de curățare Steer Clear Balancing Cleanser, dischetele tonice Balance Up Clarifying Toning Pads și crema hidratantă Let’s Bounce Gel Cream Moisturizer.