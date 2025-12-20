Eugen Cristea își schimbă tradiţiile de Crăciun după o pierdere dureroasă

Actorul Eugen Cristea a ales să petreacă sărbătorile de iarnă în pelerinaj în Țara Sfântă, după ce soția sa, Cristina Deleanu, a încetat din viaţă în mai 2025. Va fi prima dată când va sărbători Crăciunul în Israel și va rămâne singur la Revelion.

Anul acesta, Crăciunul vine cu o schimbare importantă pentru Eugen Cristea. După ce și-a pierdut soția, pe Cristina Deleanu, cea care i-a fost alături o viață, actorul se pregătește să treacă prin sărbători într-un mod diferit. În loc să rămână acasă, a decis să plece într-un loc cu o încărcătură aparte pentru el. Moartea soției sale, Cristina Deleanu, a lăsat un gol în suflet pe care încearcă să-l umple prin credinţă și reflecţie.

O destinaţie cu o semnificaţie aparte îl așteaptă de Crăciun

Pentru a nu fi singur de sărbători, Eugen Cristea a acceptat propunerea unui prieten preot din Târgoviște de a merge într-un pelerinaj în Israel, locul în care s-a născut lisus. Această alegere a venit de curând, chiar cu o seară înainte de a o anunţa public. Actorul a povestit că prietenul său, preotul, organizează deseori astfel de călătorii și i-a propus să i se alăture pentru cinci nopţi. Eugen Cristea a declarat: „M-am hotărât exact aseară. Am un prieten foarte bun, un preot la Târgoviște, și face pelerinaje. Tot cu el am mai fost anul acesta și mi-a spus acum: ‘maestre, uite, sunt cinci nopţi”. Și, drept să spun, abia aștept. O să văd și eu cum este să faci Crăciunul în Țara Sfântă.”

Chiar dacă nu este prima sa vizită în Israel, fiind a opta oară când ajunge acolo, pentru sărbătorile de iarnă este o premieră. Eugen Cristea a spus: „Marţea viitoare voi pleca pentru a opta oară în Israel. E prima dată când merg de sărbători și de Revelion o să stau singur. Am zis că nu mai vreau să mai serbez.”

Actorul simte o legătură specială cu acest loc și consideră că este un pământ binecuvântat. „Este o premieră pentru mine și mă gândeam acum, mergând pentru a opta oară într-un interval de câţiva ani, mai am puţin și îl ajung pe Piersic, care a fost de 110 ori în Israel. Așa că eu mă bucur mult că am luat decizia aceasta de a petrece sărbătorile acolo. Este un tărâm binecuvântat. Asta e cert.”

Un gest simplu păstrează vie legătura cu trecutul

Chiar dacă Cristina nu mai este lângă el, Eugen Cristea spune că legătura lor rămâne prezentă prin gesturi care pentru el au o însemnătate aparte. Actorul a declarat: „Așa am hotărât, să port pentru totdeauna verigheta, simbolul dragostei noastre, al căsniciei. Simt că îmi poartă noroc pe scenă și oriunde sunt, că îmi dă energie și putere. Eu și Cristina am fost împreună 40 de ani, ne-am iubit, ne-am respectat. lar verigheta ei am păstrat-o, este la loc de cinste pusă. Noi ne-am căsătorit dintr-o mare dragoste, iar moartea ei a fost ca un șoc.”

Acest inel reprezintă pentru el dragostea și promisiunea făcută în fața lui Dumnezeu. Cristea a spus că va purta mereu verigheta, considerând-o simbolul căsniciei și al iubirii lor. El a adăugat că acest inel îi poartă noroc și îi dă energie, indiferent unde se află. În lumea teatrului și filmului, astfel de gesturi simple rămân semnificative pentru cei care au trăit o viață plină de emoţii.

Verigheta Cristinei este păstrată cu grijă, într-un loc special, semn al respectului și iubirii care i-au legat timp de patru decenii. Această amintire vie îl ajută să depășească momentele grele și să găsească puterea de a merge mai departe.

Patruzeci de ani împreună și o poveste care continuă

Eugen Cristea și Cristina Deleanu au format un cuplu timp de 40 de ani. Relaţia lor s-a bazat pe dragoste, respect și sprijin reciproc, iar actorul vorbește cu emoție despre legătura dintre ei. Povestea lor a inspirat numeroase articole și știri de ultimă oră în presa din România.

Pierderea Cristinei a fost o lovitură grea pentru el. Cristea a spus că moartea soției a fost ca un șoc. Cei doi s-au căsătorit din dragoste și au rămas împreună până la final, iar actorul subliniază cât de mult s-au respectat și s-au iubit în toți acești ani. Povestea lor arată cât de puternică a fost legătura dintre ei, fiind un exemplu pentru generaţiile tinere din lumea teatrului radiofonic și nu numai.

Un drum nou spre liniște și echilibru

Eugen Cristea alege să petreacă Crăciunul în Israel nu doar pentru a fugi de singurătate, ci și pentru a găsi liniște și sens într-un moment dificil al vieţii. Pentru el, pelerinajul în Țara Sfântă este o încercare de a găsi pace sufletească acolo unde s-a născut sărbătoarea Crăciunului. Acest gest vine pe fondul unor probleme medicale și al unei perioade pline de încercări.

Prin această călătorie, încearcă să găsească un echilibru între durere și credință, între trecut și prezent. De Revelion va fi singur, însă Crăciunul îl va găsi într-un loc potrivit pentru reflecţie și speranţă. Chiar dacă viața lui Eugen Cristea s-a schimbat radical, dragostea pentru Cristina rămâne la fel de puternică. Verigheta pe care o poartă este dovada unei iubiri care continuă dincolo de timp, iar amintirea Cristinei Deleanu îl va însoți mereu.

Primul Crăciun fără Cristina va fi altfel, dar actorul încearcă să găsească puterea de a merge mai departe, păstrând vie amintirea unei vieţi trăite împreună. Povestea dintre Cristina Deleanu și Eugen Cristea rămâne una dintre cele mai emoţionante din știrile mondene recente.