Este posibil ca departamentul de resurse umane să trimită angajații la centrul de tratament Social MED? Cum și de ce ar face asta?

Dependența de metamfetamine generează pierderi semnificative de productivitate la nivel de angajat și companie. Aici discutăm despre rolul HR-ului ca liant între angajat și firmă.

Este la discreția companiei dacă departamentul de Resurse Umane acționează sau nu – aici discutăm despre situațiile în care compania alege să se implice. Performanța angajaților influențează direct competitivitatea firmelor. Dependența de metamfetamine afectează atât sănătatea angajatului, cât și rezultatele financiare ale companiei. Costurile ascunse se reflectă în absenteism, fluctuație de personal și scăderea calității muncii.

Cum identifică HR-ul semnele de dependență

HR-ul este prima linie de apărare atunci când apar semne de comportament atipic la angajați. Semnale care pot indica o problemă:

Performanță scăzută și scăpări repetate în activitate.

Schimbări bruște de comportament: iritabilitate, izolare, conflicte cu colegii.

Fluctuații de energie greu de explicat: perioade de hiperactivitate urmate de epuizare.

Absenteism recurent, mai ales după weekend.

Dificultăți în respectarea deadline-urilor și erori frecvente.

Aspect fizic delăsător și lipsă de interes pentru imaginea personală.

Aceste indicii nu constituie un diagnostic medical, dar reprezintă semnale clare că HR-ul ar putea să intervină printr-un dialog confidențial.

De ce ar conta pentru companie faptul că un angajat se confruntă cu probleme de consum sau dependență de droguri?

Motivația unei companii și a HR-ului de a acționa poate ține și de etică sau empatie. Unele companii mai mici sunt considerate strâns unite, unde colegii chiar se înțeleg, însă, când e vorba de corporații mari, este vorba de profit și buna funcționare a organizației.

HR-ul gestionează capitalul uman, iar dependența lovește în stabilitatea echipelor.

Este rolul HR-ului să reducă fluctuația de personal și să asigure continuitate.

Un angajat în criză generează tensiuni și scade moralul echipei.

Programele de wellness sunt un instrument de branding pentru angajator, deoarece atrag și rețin forța de muncă. Practic, este în interesul companiei ca un angajat valoros să rămână în firmă, mai ales dacă este un jucător cheie. Este mai rentabil, pentru companie (în funcție de caz), să plătească zilele de concediu medical necesar reabilitării decât să caute un înlocuitor.

Este clar că o companie nu acționează din altruism, ci pentru că prevenția și sprijinul sunt mai rentabile decât înlocuirea și gestionarea haosului generat de concedierea angajatului.

Perioada de recuperare și concediul medical

Dacă există un diagnostic medical (iar majoritatea centrelor de reabilitare precum centrul de tratament Social MED lucrează în tandem atât pe plan medical, cât și psihologic), iar internarea este recomandată de medicul specialist, perioada petrecută într-un centru de tratament intră sub incidența concediului medical. Angajatul primește indemnizație, iar costurile se împart între angajator și sistemul public de sănătate.

Dacă angajatul merge voluntar la recuperare, perioada nu este acoperită de concediu medical. Compania decide dacă acordă concediu fără plată sau dacă permite folosirea zilelor de concediu de odihnă.

Dependența de metamfetamine este o problemă medicală cu efecte financiare directe asupra firmelor. Costurile ascunse fac din această problemă una de business, nu doar de sănătate publică.

Investiția în prevenție și programe de recuperare este o strategie financiară care protejează capitalul uman și asigură continuitatea afacerii. Nu uitați că un angajat recuperat valorează mai mult decât unul pierdut.

