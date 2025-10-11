Emma Stone impresionează cu o ținută portocalie la premiera filmului „Bugonia”

Actrița a purtat o rochie portocalie Louis Vuitton personalizată, inspirată de albumul lui Taylor Swift, completată cu accesorii aurii și o geantă mini trunk.

Premiera filmului „Bugonia” la Festivalul de Film de la Londra a evidențiat o conexiune artistică între Emma Stone și Taylor Swift. Purând o rochie portocalie spectaculoasă, creată special de Louis Vuitton, Emma Stone a transformat apariția pe covorul roșu într-un omagiu discret adus albumului „The Life of a Showgirl” al lui Taylor Swift. Ținuta a atras toate privirile și a stârnit interesul iubitorilor de modă, care au remarcat imediat asemănarea cu estetica promovată de celebrul album.

Detalii despre ținuta care a atras atenția

Emma Stone a ales pentru premiera de la Royal Festival Hall o rochie lungă, portocalie, într-o nuanță intensă, inspirată de paleta cromatică a lui Taylor Swift. Rochia, realizată dintr-un material fluid, a fost completată de un șal asortat, care i-a conferit un aspect elegant și sofisticat. Culoarea vibrantă a rochiei a creat un contrast plăcut cu covorul roșu, iar designul personalizat Louis Vuitton a fost prezentat pentru prima dată în cadrul colecției primăvară-vară 2026 la Paris Fashion Week.

Ținuta lui Emma Stone s-a remarcat prin asocierea directă cu estetica lui Swift. Albumul „The Life of a Showgirl” a adus portocaliul în centrul atenției, transformând această culoare într-un simbol al energiei și încrederii. Emma Stone nu este singura celebritate care a adoptat această nuanță: Jennifer Lopez a apărut recent într-o ținută similară în filmul „Kiss of the Spider Woman”.

Nuanța portocalie, inspirată de albumul lui Taylor Swift

Șalul asortat adaugă volum și eleganță

Materialul fluid conferă ținutei lejeritate și rafinament

Accesoriile care au completat apariția

Geanta mini trunk din colecția Louis Vuitton a fost alegerea ideală pentru un eveniment de asemenea amploare. Acest model compact a fost completat de sandale aurii cu barete subțiri. Bijuteriile semnate Jessica McCormack au adus un plus de strălucire: cerceii Rush Hour ‘til Late, în valoare de 5.600 de dolari, și inelul Oval Wave Diamond, evaluat la 56.000 de dolari, au completat perfect ținuta.

Accesoriile aurii au oferit un contrast subtil cu portocaliul intens al rochiei, fără a diminua impactul vizual al acesteia. Sandalele cu toc subțire au păstrat linia elegantă a ținutei, iar geanta mini a adăugat un detaliu modern și rafinat. „Este o combinație între clasic și modern”, a remarcat un editor de modă de la Harper’s Bazaar.

Bijuteriile purtate de Emma Stone

Cerceii cu diamante de 0,30 ct, evaluați la 11.500 de dolari, au adăugat strălucire, iar modelul Rush Hour a oferit un aspect geometric distinct. Inelul masiv a echilibrat proporțiile ținutei, toate piesele provenind din colecția de bijuterii de lux a Jessicăi McCormack, recunoscută pentru designurile sale sculpturale și rafinate.

De ce portocaliul devine noul trend în modă

Albumul „The Life of a Showgirl” a transformat portocaliul într-o culoare emblematică în lumea modei. De la pulovere Reformation la bluze Saint Laurent, piesele promovate de Taylor Swift s-au vândut rapid. Inclusiv colecția de articole promoționale ale albumului a fost epuizată în doar două zile. Acest lucru arată cât de puternică este influența cântăreței asupra tendințelor actuale.

Expertul în tendințe Mark Bisset de la WGSN explică: „Portocaliul asociat cu Swift nu este doar o culoare, ci o declarație. Reprezintă încredere și creativitate, două valori pe care le promovează albumul.” Nuanța aleasă de Emma Stone este identică cu cea din videoclipul principalului single al albumului, „Showgirl’s Heart”.

Tendința va continua și în sezoanele următoare. Magazinele de modă rapidă pregătesc deja colecții inspirate de această nuanță pentru toamna 2025. „Vom vedea portocaliu în toate nuanțele, de la rust la coral”, adaugă Bisset. Ținuta Emmei Stone rămâne, astfel, unul dintre cele mai reprezentative exemple ale acestei tendințe.

Piese vestimentare inspirate de ținuta Emmei Stone

Dacă ți-a plăcut ținuta purtată de Emma Stone, poți încerca să recreezi un look asemănător cu următoarele piese:

Chiara Boni La Petite Robe Yiana rochie midi cu umerii goi 447,75 USD la Saks Fifth Avenue

Acler Hewton rochie midi cu pliuri 234,99 USD la Saks Fifth Avenue

Nicholas the Label Makenna rochie corset din in 495 USD la Saks Fifth Avenue

Black Halo Brielle rochie lungă cu umerii goi 525 USD la Saks Fifth Avenue

Steve Madden sandale cu toc subțire și barete la gleznă 49,50 USD la Nordstrom

Portocaliul va rămâne, cel mai probabil, una dintre culorile dominante ale sezonului următor, iar aceste piese pot fi alegeri inspirate pentru garderoba de toamnă. Rămâne de văzut dacă această nuanță va reuși să se impună în fața culorilor clasice, dar influența lui Taylor Swift și apariția Emmei Stone pe covorul roșu sugerează că trendul va continua.

Emma Stone a demonstrat încă o dată că știe să valorifice tendințele actuale și să le adapteze propriului stil. Ținuta sa de la premiera filmului „Bugonia” nu doar că a atras atenția, ci a subliniat și impactul pe care îl are estetica promovată de Taylor Swift în lumea modei. Portocaliul devine astfel un simbol al sezonului, iar apariția actriței pe covorul roșu rămâne un exemplu de eleganță și rafinament.