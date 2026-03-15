Emma Stone a transformat covorul roșu al Premiilor Oscar 2026 într-o veritabilă prezentare de modă, purtând o creație spectaculoasă Louis Vuitton. Actrița a fost prezentă la gala din Los Angeles pentru a cincea sa nominalizare la categoria actorie, de data aceasta pentru rolul din filmul „Bugonia”.

O rochie cu design regal

Actrița a purtat o rochie albă, sclipitoare, cu decolteu pătrat și mâneci scurte, o creație a casei de modă franceze. Realizată cu elemente de lux modern iridescent și o siluetă clasică, rochia a oferit un stil mulat, cu un design inspirat din epoca Regenței. Materialul crea un efect vizual fluid, aproape lichid.

Un look minimalist, dar de impact.

Fidelitate pentru Louis Vuitton

Și, ca de obicei, actrița a mers pe o abordare minimalistă în privința accesoriilor, alegând doar o pereche de cercei strălucitori, care i-au fost puși în valoare de coafura bob, cu cărare pe o parte. Dar cum a ajuns la acest look? E drept că parteneriatul cu stilista sa, Petra Flannery, este unul de succes. Emma Stone este ambasador global și imaginea campaniilor Louis Vuitton încă din 2017, așa că alegerea nu surprinde pe nimeni.

De altfel, întregul sezon al premiilor din 2026 a stat sub semnul creațiilor casei franceze pentru Stone. A purtat Louis Vuitton la Actor Awards pe 1 martie, la premiile BAFTA pe 22 februarie, dar și la Globurile de Aur pe 11 ianuarie, unde a impresionat cu o rochie în nuanța untului.

A cincea nominalizare și un palmares puternic

Nominalizarea de anul acesta este a cincea din cariera sa pentru actorie (și a doua ca producător), obținută pentru rolul din „Bugonia”, film regizat de Yorgos Lanthimos. Să fim serioși, cine ar putea uita performanțele ei anterioare? Actrița are deja în palmares două statuete Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol principal, câștigate pentru „La La Land” în 2016 și pentru „Poor Things” în 2023.

O seară dominată de „Sinners”

Gala Premiilor Oscar 2026, găzduită pentru al doilea an consecutiv de Conan O’Brien, s-a desfășurat la Teatrul Dolby din Los Angeles și a celebrat cele mai bune filme din 2025. Iar filmul care a condus detașat în topul nominalizărilor a fost „Sinners”, cu un număr record de 16 nominalizări, inclusiv pentru Cel mai bun film.