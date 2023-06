Elvira Deatcu, o mamă grijulie. Cum arată fii ei?

Toată lumea o știe din seriale precum ”Lacrimi de iubire”, ”Pariu cu viața”, ”Vlad” sau ”Clanul”, însă puțini știu că este mama a doi băieți. Elvira Deatcu este în viața particulară o mamă devotată care a trecut zilele acestea prin emoțiile examenelor.

De curând, Filip, mezinul familiei, a avut examenul de capacitate, iar mama lui, actrița Elvira Deatcu a publicat o imagine cu fiul ei mai mic, care s-a făcut de doi metri. ”S-a terminat școala! Ura! Bravo, Filip!

Începe examenul de capacitate!„ a scris actrița lîngă o imaginea cu fiul ei mai mic, deși ne-a mărturisit de mai multe ori că băieților ei, Filip și Luca, cel mare, nu le place să vorbească și să povestească detalii despre ei. ”Luca este student în anul II la Arhitectură, deci el a ales deja. Filip termină clasa a VIII-a, are anul acesta examenul de capacitate și cred că mai are timp să-și intuiască un drum care să-l facă pe el fericit, cu o profesie care să-l bucure.

Din ce-mi aduc aminte, amândoi au cochetat cu Actoria, Filip și acum dă semne că ar fi atras de profesia mea, dar ei văzând fațetele frumoase și atrăgătoare ale acestei profesii, dar în egală măsură și pe cele mai puțin plăcute, mai umbroase, mai frustrante, cumva, au avut o imagine corectă.

Prin mine, prin ochii mei, au înțeles, cred, ce înseamnă această profesie cu toate care vin la pachet. Pentru Luca a fost destul de ușor, s-a hotărât pentru Arhitectură și s-a dovedit că este acolo unde talentul lui dă roade. Iar Filip face baschet de performanță, a făcut canto, va continua după ce termină cu examenul de capacitate… și vom vedea mai departe. Ca părinte, nu vrei decât să le fie bine și să-i susții oricare ar fi opțiunile pe care le aleg.

Eu îmi doresc foarte tare ca ei să meargă cu bucurie la serviciu, oricare ar fi domeniul în care doresc să se exprime”, ne povestea actrita. Actrița este născută pe 22 martie, și pentru cei ce nu știu, Luca și Filip s-au născut tot în această lună, primul pe 8 și mezinul pe 12 martie.

„Nu agreez și nu mi plac zilele de naștere. Dar demult, cred că ultima dată am sărbătorit când am împlinit 30 de ani și atunci am făcut petrecere în teatru, cu colegii. Sunt ocupată cu Filip, fiul cel mic, pentru că urmează examenul de capacitate. Luca este în anul doi, a terminat sesiunea, este la Milano, unde studiază Arhitectura. Filip cred că se duce către mate-info, pentru că așa spune că are o plajă mai largă de opțiuni după aceea”.

În 2015 primeste rolul din serialul „Lacrimi de iubire” un rol negativ. Urmeaza sa joaca in „Daria, iubirea mea”, in „Cu un pas înainte”, unde a jucat însărcinată cu Filip. Chiar s-a schimbat un pic povestea scenariului ca actrița să poată apărea cu burtică și a făcut ședința foto și împreună cu Luca, fiul cel mare. Rolurile au continuat și a jucat în „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Pariu cu viața”, „O nouă viață”, „Vlad”, „La Oraș”, ”Clanul”, in filmul ”Ramon” si ”Spy/ Master”