Gigantul în dermatocosmetice EltaMD, brandul ale cărui produse se vând în ritm de cinci pe minut, anunță lansarea celui mai inovator produs al său de până acum. Este vorba despre o cremă de protecție solară care nu doar previne, ci și corectează acneea deja existentă, promițând o reducere a leziunilor cu 65% în doar 12 săptămâni. Noul produs, denumit UV Clear Blemish-Prone & Oil Balancing Face Sunscreen, se adresează unei probleme reale a consumatorilor cu ten problematic.

O inovație pentru tenul acneic

Dacă numele EltaMD îți sună cunoscut, este pentru că vedete precum Hailey Bieber, Drew Barrymore sau Kendall Jenner au lăudat nu de puține ori formulele mărcii. Până acum însă, cremele de protecție solară pentru tenul acneic se concentrau pe a nu agrava problema – fiind non-comedogenice și lejere. Lucrurile stau însă puțin diferit cu noua lansare. Iar EltaMD, companie recunoscută ca fiind numărul 1 în recomandările dermatologilor, produce practic o premieră: o cremă cu SPF care corectează activ acneea, nu doar o calmează sau previne.

Rezultate clinice, nu doar promisiuni

Testele vorbesc de la sine. Într-un studiu clinic de 12 săptămâni, subiecții cu vârste între 18 și 45 de ani au aplicat zilnic noul produs, fără a-și modifica restul rutinei de îngrijire. Rezultatele, măsurate cantitativ, au arătat o reducere a leziunilor acneice cu 65%, o scădere a producției de sebum și a luciului cu 61% și o diminuare a dimensiunii porilor cu 25%. Iar asta nu e tot, s-au observat îmbunătățiri și în ceea ce privește luminozitatea tenului și hiperpigmentarea post-inflamatorie.

„Ne propunem să facem din acest produs standardul de aur în materie de protecție solară pentru tenul acneic, iar acest lucru începe, fireste, în cabinetul dermatologului”, declară Echo Sandburg, Chief Brand Officer la Skin Health Group, divizia Colgate-Palmolive care a achiziționat EltaMD în 2017. „Consiliul nostru consultativ de dermatologi a fost uimit de rezultatele obținute în studiile noastre clinice doar cu protecția solară, iar atunci când dermatologii sunt cu adevărat entuziasmați de o formulă, această credibilitate determină o adoptare pe termen lung într-un mod în care nicio campanie nu o poate replica.”

Cifrele sunt clare.

De ce se tem pacienții de SPF?

V-ați întrebat vreodată de ce persoanele cu ten acneic evită, de fapt, protecția solară? Răspunsul vine de la Dr. Annie Woo, director senior pentru afaceri profesionale la CP Skin Health Group: „Aproximativ 70% dintre pacienții cu acnee nu folosesc protecție solară din cauza unei varietăți de provocări, cea mai comună fiind găsirea uneia compatibile.” Asta în condițiile în care, conform unui studiu al Academiei Americane de Dermatologie, jumătate dintre adulții americani folosesc SPF regulat.

Dar EltaMD vrea să schimbe această percepție, mai ales că cererea consumatorilor pentru produse de protecție solară non-comedogenice a explodat, crescând cu 169,4% între 2019 și 2024.

Formula secretă din spatele eficienței

Bun, și cum reușește să facă asta, pe bune? Formula se bazează pe o tehnologie proprie ce combină un amestec de antioxidanți, niacinamidă și oxid de zinc (un blocant UV antiinflamator prezent în toate produsele brandului). Găsirea echilibrului perfect a durat ani de zile, echipa refuzând să lanseze produsul până nu au atins excelența: o formulă fără urme albe, care se absoarbe instant, nu lasă senzație grasă și funcționează bine sub machiaj.

O altă provocare a fost crearea unui produs care să controleze sebumul fără a usca tenul. „Am încercat să o facem cât mai lejeră posibil, fără a fi ocluzivă. Multe formule pentru acnee pot folosi tehnologii mai matifiante și agresive, pe care am ales să nu le includem, în favoarea unei abordări mai blânde. Activele [pe care le-am folosit în schimb] reduc excesul de sebum fără a duce lucrurile în teritoriul ‘uscat’”, explică Devon Cocuzza, cercetător principal la Colgate-Palmolive.

Noul produs, EltaMD UV Clear Blemish-Prone & Oil Balancing SPF 50, va fi disponibil începând cu 13 aprilie la un preț de 45 de dolari. Deocamdată, compania va lansa doar varianta fără pigment de culoare.