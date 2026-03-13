Elle Fanning a adus o energie incandescentă pe covorul roșu la premiera SXSW 2026 a noului ei serial, „Margo’s Got Money Troubles”. Actrița a atras toate privirile joi seară, în Austin, purtând o creație vibrantă semnată Coach, care a combinat eleganța clasică cu detalii moderne.

O apariție de neuitat pe covorul roșu

Într-o rochie midi de un roșu vibrant, Fanning a demonstrat încă o dată de ce este considerată un fashion icon. Creația Coach a fost concepută cu un decolteu statement, având o fundă supradimensionată lângă umăr, element ce i-a conferit o ușoară asimetrie. Materialul diafan și micile paiete strălucitoare care coborau în cascadă pe țesătură au adăugat un plus de strălucire.

Partea de jos a rochiei, cu un tiv mătăsos, a creat o juxtapunere modestă de materiale. Iar pentru a completa ținuta, actrița a ales o pereche de pantofi negri clasici, cu toc.

Un look clasic, dar cu personalitate.

Glamour discret și o echipă de vis

Machiajul, realizat de artista Erin Ayanian Monroe, a fost unul curat, cu sprâncene și ochi conturați discret și buze lucioase. Coafura, semnată de Jenda Alcorn, a constat într-un păr drept, cu o cărare ușor laterală, lăsat liber pe spate. V-ați fi așteptat la altceva? Probabil că nu, stilul ei este deja consacrat.

În spatele întregului look s-a aflat stilista Samantha McMillen, care, interesant, colaborează și cu Michelle Pfeiffer, colega de platou a lui Elle Fanning. E drept că o astfel de echipă garantează un rezultat impecabil.

O relație specială cu brandul Coach

Și legătura actriței cu brandul Coach nu este deloc una nouă. Fanning este de mult timp ambasadoarea mărcii, participând la numeroase prezentări de modă ale casei și fiind, recent, protagonista campaniei pentru primăvara anului 2026, intitulată „Explore Your Story”.

„Elle aduce atâta căldură, profunzime și spirit în tot ceea ce face și este o parte prețuită a familiei noastre Coach,” a declarat Stuart Vevers, directorul de creație al Coach. Acesta a menționat și un moment special, o cină organizată de brand în decembrie pentru a onora prima nominalizare la Oscar a actriței (pentru rolul din „Sentimental Value”).

„A fost o onoare să celebrăm această piatră de hotar alături de ea. Să-i vezi măiestria pe ecran este o bucurie și sunt entuziasmat pentru tot ce urmează,” a adăugat Vevers.

Noul serial de pe Apple TV

Dar ce este, până la urmă, acest serial care a adus-o pe Elle Fanning la Austin? „Margo’s Got Money Troubles” este bazat pe romanul omonim al lui Rufi Thorpe și urmărește povestea unei tinere mame singure, interpretată de Fanning, care își deschide un cont pe OnlyFans pentru a se putea întreține pe ea și pe copilul ei.

Din distribuție fac parte nume grele de la Hollywood, precum Michelle Pfeiffer, Nick Offerman și Nicole Kidman. Serialul „Margo’s Got Money Troubles” va avea premiera pe Apple TV pe 15 aprilie.